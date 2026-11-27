Większość Polaków zwraca uwagę na ceny podczas zakupów i zauważa wzrost cen produktów lub usług przed Black Friday po to, aby późniejsza „promocja” wyglądała korzystniej dla kupującego. Tak wynika z ostatniego raportu badania opinii publicznej, ale autorzy zwracają uwagę, że wyniki odzwierciedlają deklarowane doświadczenia konsumentów, a nie potwierdzone przypadki manipulowania cenami.

Polacy zauważają podejrzane podwyżki cen produktów przed Black Friday. Czy sprzedawcy rzeczywiście wciąż stosują takie praktyki?

Polacy są czujni na zakupach, zwłaszcza jeśli chodzi o ceny. Jak wykazał raport UCE Research i Shopfully Poland, oparty na specjalnym badaniu opinii publicznej, aż 71,5% Polaków deklaruje, że przynajmniej raz zauważyło podwyższenie ceny produktu lub usługi przed Black Friday, które miało sprawić, że późniejsza promocja wyglądała atrakcyjniej. W ocenie autorów raportu, to bardzo wysoki wynik, który pokazuje, że problem podejrzanych zmian cen przed Black Friday jest mocno obecny w doświadczeniach deklarowanych przez konsumentów. Nie znaczy to jednak, ze wszystkie wskazane przypadki rzeczywiście potwierdzały tezę o zawyżaniu cen.

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– Respondenci oceniali sytuacje, które sami zauważyli, a badanie nie obejmowało analizy historii konkretnych produktów. Wynik może więc odzwierciedlać zarówno rzeczywiste nieprawidłowości, jak i większą wrażliwość kupujących na zmiany cen – komentuje Robert Biegaj, współautor raportu z Shopfully Poland.

Co nam to mówi o współczesnych zakupach? Z perspektywy rynku najważniejsze jest to, że tak duża grupa konsumentów kojarzy wyprzedaże z ryzykiem pozornych promocji. Dla sprzedawców oznacza to, że wiarygodna, łatwa do zweryfikowania oferta może być równie ważna jak wielkość zniżki. – Coraz większego znaczenia może nabierać wiarygodność przedstawianej oferty i możliwość jej samodzielnego zweryfikowania. Nie można jednak na podstawie tego pomiaru stwierdzić, że świadomość konsumentów wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami – dodaje Robert Biegaj.

Ponad połowa Polaków deklaruje, że zauważa sztucznie zawyżane ceny wielokrotnie. Niejasne są również informacje dotyczące promocji

Z badania wynika, że ponad połowa respondentów (51,9%) wskazuje, że zauważała ww. sytuacje często lub wiele razy. Ten wynik sugeruje, że dla znacznej części respondentów podejrzane zmiany cen nie są wyłącznie pojedynczym wspomnieniem. Oferty promocyjne łączą kilka informacji – przekreśloną cenę, procentową zniżkę i cenę końcową. I nie zawsze od razu jest jasne, do jakiego okresu odnosi się reklamowana obniżka.

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– Promocje są ważną częścią tego, jak ludzie robią zakupy, a większość zmian cen ma zupełnie zwyczajne powody, takie jak koszty czy polityka handlowa. Jednocześnie, gdy produkt wcześniej był tańszy, nawet prawdziwa zmiana ceny może sprawić, że rabat będzie wyglądał mniej przekonująco. Dlatego jasne, łatwe do sprawdzenia informacje o ofercie są cenne zarówno dla kupujących, jak i sprzedawców – podkreśla ekspert z Shopfully Poland.

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Autorzy raportu przekonują też, że sam wzrost ceny przed Black Friday nie jest jeszcze dowodem naruszenia prawa. – Problem pojawia się wtedy, gdy sposób prezentowania późniejszej obniżki tworzy nieprawdziwy obraz korzyści dla klienta. W dłuższej perspektywie takie doświadczenia mogą osłabiać wiarygodność komunikatów promocyjnych, nawet jeśli nie wszystkie wynikają z nadużyć – uważa Robert Biegaj.

Zaledwie 4,4% Polaków twierdzi, że nigdy nie zauważyło takich sytuacji. Jednocześnie 17,8% przyznaje, że nie weryfikowało wcześniejszych zmian cen. – Odtworzenie wcześniejszej historii ceny wymaga większego zaangażowania, a czasami również dostępu do dodatkowych narzędzi. Przy tańszych produktach kupujący może uznać, że potencjalna oszczędność nie uzasadnia poświęcania czasu na szczegółową analizę. Znaczenie mają także presja czasu, duża liczba ofert i sposób eksponowania rabatów – zwraca uwagę ekspert.

Informacje o wcześniejszych cenach mają duże znaczenie

Warto jednak zwrócić uwagę na pewną rzecz i rozróżnić dwa zagadnienia, tj. sprawdzenie, czy produkt można kupić taniej u konkurencji, oraz ustalenie, czy deklarowana obniżka rzeczywiście nastąpiła. To nie jest to samo. – Konsument może wybrać korzystną cenowo ofertę bez analizowania jej historii, ale może również ulec wrażeniu wysokiego rabatu, mimo że rzeczywista korzyść jest niewielka. Dlatego przejrzyste informacje o wcześniejszych cenach mają tak duże znaczenie – zaznacza Robert Biegaj.

W innym pytaniu tego samego badania 40,3% Polaków negatywnie oceniło uczciwość sprzedawców w prezentowaniu zniżek podczas Black Friday. Zestawienie wyników wskazuje na różnicę między deklarowanymi doświadczeniami a ogólną oceną rynku. Aż 71,5% Polaków twierdzi, że zauważyło podejrzane podwyżki przed Black Friday, ale negatywnie uczciwość sprzedawców ocenia 40,3%, a pozytywnie – 39,8%. Według Roberta Biegaja, nie ma w tym sprzeczności.

– Konsument może pamiętać kilka niepokojących sytuacji, a jednocześnie uważać, że większość sklepów postępuje prawidłowo. Może też rozróżniać sprzedawców, którym ufa, od tych, których oferty traktuje z rezerwą. Wcześniejsze negatywne doświadczenia mogą zwiększać ostrożność, lecz na podstawie samych rozkładów odpowiedzi nie można potwierdzić takiej zależności. Potrzebna byłaby analiza odpowiedzi tych samych osób – wyjaśnia ekspert.

Zasady podawania cen w Polsce są jednoznaczne. Klient musi wiedzieć, jaka była cena w ciągu 30 dni przed obniżką

Warto pamiętać, że w Polsce obowiązują przepisy nakazujące co do zasady podawanie najniższej ceny z 30 dni przed obniżką. Rozwiązanie ogranicza możliwość podwyższenia ceny na krótko przed wyprzedażą, a następnie przedstawienia powrotu do wcześniejszego poziomu jako wyjątkowej okazji. Same regulacje nie eliminują jednak ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd. Duże znaczenie ma sposób ich stosowania, czytelność informacji i skuteczność kontroli.

– Jasne informacje sprawiają, że dobra oferta jest przekonująca. Gdy obecna cena, cena odniesienia i rzeczywista wielkość obniżki są łatwe do zobaczenia, klienci mogą dokonać oceny z poczuciem pewności. Pomocne jest też, gdy oferty są łatwe do porównania, dzięki czemu kupujący mogą podejmować decyzje we własnym tempie. Ostatecznie najlepiej jest, gdy razem występują klarowne zasady, przejrzyste informacje o cenach i łatwe porównania. To przynosi korzyść zarówno klientom, jak i sprzedawcom oferującym prawdziwe okazje – podsumowuje Robert Biegaj.

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