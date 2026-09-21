Polacy rzadziej biorą ślub, częściej podpisują intercyzę. Padły dwa rekordy
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W 2025 roku Polacy ustanowili dwa rekordy związane z małżeństwem. Zawarto zaledwie 133 tys. ślubów – najmniej od czasów powojennych. Jednocześnie padł rekord liczby zawieranych umów majątkowych małżeńskich – podała „Rz”.
- Przed ślubem czy po? Kiedy Polacy podpisują umowy majątkowe
- Dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków
Blisko 70 tys. małżeńskich umów majątkowych zawarli w ubiegłym roku Polacy, o 35 proc. więcej niż dekadę temu. W większości przypadków chodzi o rozdzielność majątkową i to coraz częściej ustaloną jeszcze przed zawarciem małżeństwa - pisze gazeta.
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Przed ślubem czy po? Kiedy Polacy podpisują umowy majątkowe
„Zawieranie takiej umowy przed ślubem może się wydawać mało romantyczne, ale z punktu widzenia transparentności stosunków majątkowych jest lepszym rozwiązaniem niż ustanowienie rozdzielności po latach. Wtedy sytuacja staje się już bardziej skomplikowana” – podkreśla w rozmowie z „Rz” dr Piotr Marquardt, notariusz z Katowic.
Dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków
Przyznaje, że choć dysproporcja w dochodach przyszłych małżonków jest częstą przyczyną podpisywania intercyz, to coraz częściej decydują się na to również ci, którzy dopiero zaczynają zarabiać.
Eksperci zaznaczają jednak, że rozdzielność majątkowa bywa też pułapką, zwłaszcza jeśli ktoś myśli, że pozwala ona uciec przed długami - podkreśla „Rzeczpospolita”.
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