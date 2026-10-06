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Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczba aktów

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06 października 2026, 09:14
oprac. Łucja Orzeł
Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczba aktów
Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczba aktów
Shutterstock

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Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 198 dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 mężczyzn – podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Kilkadziesiąt wpisów wykonano jednak wcześniej, przed wejściem rozporządzenia w życie. Pierwszej transkrypcji w połowie maja dokonał stołeczny urząd stanu cywilnego – dotyczyła ona małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, którzy pobrali się w Berlinie w 2018 r.

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Z pytaniem o łączną liczbę transkrypcji dokonanych do tej pory PAP zwróciła się do Ministerstwa Cyfryzacji, które odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego.

Ponad 500 zagranicznych małżeństw jednopłciowych wpisano do polskich rejestrów

W odpowiedzi resort przekazał, że do końca ubiegłego tygodnia do polskich akt stanu cywilnego przeniesiono w drodze transkrypcji 516 aktów – 198 dotyczyło małżeństw zawartych przez kobiety, a 318 – przez mężczyzn.

Warszawa liderem. Gdzie dokonano najwięcej transkrypcji?

Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie (łącznie 209), Wrocławiu (73) i Krakowie (46). W pierwszej dziesiątce urzędów z największą liczbą transkrybowanych aktów dla par jednopłciowych znalazły się jeszcze USC w: Gdańsku (24), Sosnowcu (22), Milanówku (19), Łodzi (17), Poznaniu (13), Gdyni (12) i Bydgoszczy (7).

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Poza wymienionymi miastami wpisów dokonały urzędy w: Świdnicy, Obornikach Śląskich, Zgorzelcu, Wielkiej Nieszawce, Włocławku, Lublinie, Gubinie, Kutnie, Zduńskiej Woli, Piotrkowie Trybunalskim, Legionowie, Pruszkowie, Lesznie, Radomiu, Strzelcach Opolskich, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Chojnicach, Malborku, Sopocie, Pszczynie, Kaletach, Czernichowie, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku, Kielcach, Dywitach, Piszu, Elblągu, Golinie, Dopiewie, Komornikach, Pobiedziskach, Tarnowie Podgórnym, Bojanowie, Kamieniu Pomorskim, Policach, Stargardzie i Szczecinie.

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Dzięki transkrypcji małżeństwom jednopłciowym zawartym za granicą, uznanym przez polski urząd stanu cywilnego, mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce.

Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować te prawa, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co za tym idzie, osoby, których akty przeniesiono do rejestru stanu cywilnego, mogą liczyć m.in. na szereg wypłacanych przez ZUS świadczeń – w tym na zasiłek opiekuńczy, przysługujący w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem.

Wspólne rozliczenie PIT dla małżeństw jednopłciowych

Z kolei pod koniec września minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisał interpretację ogólną, umożliwiającą m.in. wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z obowiązującym od sierpnia rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego obowiązują różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Aktualizacja wzorów aktów małżeństwa jest też wyjściem naprzeciw kilku wyrokom sądów administracyjnych, dotyczącym transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych – m.in. orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w połowie marca nakazał warszawskiemu USC dokonanie wpisu aktu małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana.

Katarzyna Czarnecka

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Źródło: PAP
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