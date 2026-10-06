REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Małżeństwo » Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczna aktów

Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczna aktów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
06 października 2026, 09:14
oprac. Łucja Orzeł
Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczna aktów
Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczna aktów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 198 dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 mężczyzn – podało Ministerstwo Cyfryzacji.

Od 23 sierpnia obowiązuje rozporządzenie pozwalające na przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego zawartego za granicą. Kilkadziesiąt wpisów wykonano jednak wcześniej, przed wejściem rozporządzenia w życie. Pierwszej transkrypcji w połowie maja dokonał stołeczny urząd stanu cywilnego – dotyczyła ona małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana, którzy pobrali się w Berlinie w 2018 r.

REKLAMA

REKLAMA

Z pytaniem o łączną liczbę transkrypcji dokonanych do tej pory PAP zwróciła się do Ministerstwa Cyfryzacji, które odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru stanu cywilnego.

Ponad 500 zagranicznych małżeństw jednopłciowych wpisano do polskich rejestrów

W odpowiedzi resort przekazał, że do końca ubiegłego tygodnia do polskich akt stanu cywilnego przeniesiono w drodze transkrypcji 516 aktów – 198 dotyczyło małżeństw zawartych przez kobiety, a 318 – przez mężczyzn.

Warszawa liderem. Gdzie dokonano najwięcej transkrypcji?

Najwięcej transkrypcji dokonały urzędy stanu cywilnego w Warszawie (łącznie 209), Wrocławiu (73) i Krakowie (46). W pierwszej dziesiątce urzędów z największą liczbą transkrybowanych aktów dla par jednopłciowych znalazły się jeszcze USC w: Gdańsku (24), Sosnowcu (22), Milanówku (19), Łodzi (17), Poznaniu (13), Gdyni (12) i Bydgoszczy (7).

REKLAMA

Poza wymienionymi miastami wpisów dokonały urzędy w: Świdnicy, Obornikach Śląskich, Zgorzelcu, Wielkiej Nieszawce, Włocławku, Lublinie, Gubinie, Kutnie, Zduńskiej Woli, Piotrkowie Trybunalskim, Legionowie, Pruszkowie, Lesznie, Radomiu, Strzelcach Opolskich, Opolu, Rzeszowie, Białymstoku, Chojnicach, Malborku, Sopocie, Pszczynie, Kaletach, Czernichowie, Częstochowie, Gliwicach, Rybniku, Kielcach, Dywitach, Piszu, Elblągu, Golinie, Dopiewie, Komornikach, Pobiedziskach, Tarnowie Podgórnym, Bojanowie, Kamieniu Pomorskim, Policach, Stargardzie i Szczecinie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dzięki transkrypcji małżeństwom jednopłciowym zawartym za granicą, uznanym przez polski urząd stanu cywilnego, mają przysługiwać takie same prawa jak małżeństwom dwupłciowym zawartym w Polsce.

Pierwszą instytucją, która zobowiązała się respektować te prawa, był Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Co za tym idzie, osoby, których akty przeniesiono do rejestru stanu cywilnego, mogą liczyć m.in. na szereg wypłacanych przez ZUS świadczeń – w tym na zasiłek opiekuńczy, przysługujący w sytuacji, kiedy konieczne jest zaopiekowanie się chorym małżonkiem.

Wspólne rozliczenie PIT dla małżeństw jednopłciowych

Z kolei pod koniec września minister finansów i gospodarki Andrzej Domański podpisał interpretację ogólną, umożliwiającą m.in. wspólne rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z obowiązującym od sierpnia rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego obowiązują różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

Opracowanie regulacji było konieczne po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który nałożył na Polskę obowiązek uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE.

Aktualizacja wzorów aktów małżeństwa jest też wyjściem naprzeciw kilku wyrokom sądów administracyjnych, dotyczącym transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych – m.in. orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w połowie marca nakazał warszawskiemu USC dokonanie wpisu aktu małżeństwa Jakuba Cupriaka-Trojana i Mateusza Trojana.

Katarzyna Czarnecka

Powiązane
Dostępność miejsc i wydarzeń z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami
Dostępność miejsc i wydarzeń z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami
Karta parkingowa. Procedury nadal uniemożliwiają korzystanie z uprawnień
Karta parkingowa. Procedury nadal uniemożliwiają korzystanie z uprawnień
Dowód osobisty dziecka a pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
Dowód osobisty dziecka a pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Prawo
ZUS drastycznie zmienił taktykę. Wykrywalność błędów bije rekordy
06 paź 2026

Jeszcze kilka lat temu urzędnicy kontrolowali firmy niemal "na oślep". Dziś ZUS drastycznie ograniczył liczbę wizyt, ale ich skuteczność wzrosła do niespotykanego dotąd poziomu. Inspektorzy bezbłędnie typują podmioty, w których dochodzi do uchybień. Sprawdź, jakie ukryte narzędzia pomagają im w namierzaniu firm i jakie błędy kosztowały przedsiębiorców aż 373 miliony złotych.
Z własną menażką, słoikiem lub termosem do restauracji. Lokale gastronomiczne obowiązkowo napełnią pojemniki klientów
06 paź 2026

Każdy lokal gastronomiczny sprzedający jedzenie i napoje na wynos od 12 lutego 2027 roku będzie musiał bezpłatnie napełnić pojemnik, który przyniesie klient. To jeden z wymogów unijnego rozporządzenia w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Czasu na przygotowania dla restauratorów zostało niewiele, a kary mogą być wysokie.
Nowe dane ministerstwa o małżeństwach jednopłciowych. Padła konkretna liczna aktów
06 paź 2026

Polskie urzędy stanu cywilnego transkrybowały łącznie 516 aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. 198 dotyczyło małżeństw kobiet, a 318 mężczyzn – podało Ministerstwo Cyfryzacji.
Właśnie teraz pracodawcy powinni zweryfikować zasady działania zfśs. Co zmieniło się w 2026 roku w przepisach?
06 paź 2026

Koniec roku to czas, w którym pracodawcy weryfikują obowiązujące w ich zakładzie pracy regulaminy i procedury. To również doskonały moment na podjęcie decyzji co do ewentualnych zmian w zakresie dalszego prowadzenia działalności socjalnej.

REKLAMA

Dostępność miejsc i wydarzeń z punktu widzenia osób z niepełnosprawnościami
06 paź 2026

W mijający weekend odbył się festiwal praw człowieka na 20-lecie organizacji Humanity on Action. Jedno ze spotkań dotyczyło osób z niepełnosprawnościami na którym w kwestii dostępności - wydarzeń bądź miejsc wypowiadali się sami zainteresowani. Na co zwrócili uwagę?
W Sejmie inwestycje infrastrukturalne, artyści zawodowi, nowelizacja PIT [Transmisja online]
06 paź 2026

We wtorek Sejm rozpoczyna czterodniowe posiedzenie. Posłowie zajmą się m.in. przyspieszeniem procedur dla kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, przepisami o zabezpieczeniu socjalnym artystów i nowelizacją ustaw podatkowych.
Hasło do banku nie zawsze wystarcza do zabezpieczenia pieniędzy. Ochrona behawioralna BIK już w 10 bankach w Polsce. Na czym to polega?
06 paź 2026

Cyberprzestępca może przejąć dane do logowania, ale nie umie korzystać z bankowości elektronicznej dokładnie tak, jak prawdziwy właściciel konta bankowego. Tę różnicę wychwytuje ochrona behawioralna - unikalne rozwiązanie technologiczne BIK, które identyfikuje użytkownika i zabezpiecza klientów banków przed nieuprawnionym dostępem do osobistego konta. Z ochrony behawioralnej korzysta obecnie 7,6 mln klientów banków, którzy wyrazili zgodę na objęcie usługą, która pomaga chronić klientów i ich pieniądze zanim oszustwo doprowadzi do realnych strat. Biuro Informacji Kredytowej przybliża klientom w nowej kampanii edukacyjnej, jak działa ochrona behawioralna i zachęca do skorzystania z niej w swoim banku.
Kto musi mieć kartę rowerową? Za brak dokumentu grozi mandat 100 zł [Badanie]
05 paź 2026

Kartę rowerową ma 31% Polaków. Dorosły rowerzysta nie potrzebuje jej wcale, ale 5% badanych w ogóle nie wie, czy do jazdy rowerem wymagany jest jakikolwiek dokument. Za brak uprawnień u nastolatka grozi mandat 100 zł.

REKLAMA

Czy Ministerstwo Infrastruktury planuje likwidację karty rowerowej? W innych państwach ten dokument nie jest wymagany
05 paź 2026

Karta rowerowa potwierdza posiadanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego kierowania rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego w ruchu drogowym. Czy utrzymywanie obowiązku posiadania tego dokumentu jest zasadne?
Nowe obowiązki pracowników działów kadr już od 18 października. Na co trzeba będzie zwracać szczególną uwagę?
06 paź 2026

Już od 18 października 2026 r. jedyną dostępną formą dla orzeczeń lekarskich z zakresu medycyny pracy będzie co do zasady forma elektroniczna. Na co powinni być przygotowani pracownicy działów w kadr i o jakich obowiązkach powinni pamiętać? Choć okres przejściowy w zakresie cyfryzacji trwa już od jakiegoś czasu, to wciąż popełniane są te błędy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA