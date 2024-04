500 plus na dentystę? Przysługuje każdemu, kto opłaca składkę zdrowotną. Sprawdź, jak często można skorzystać z tych pieniędzy.

Wizja leczenia zębów na koszt NFZ często budzi u pacjentów niepokój. Żeby nie trzeba było leczyć, warto kontrolować i zapobiegać. NFZ za to zapłaci.

Ile pieniędzy NFZ przeznacza na leczenie zębów?

Leczenie stomatologiczne na NFZ jest owiane złą sławą. Wiele osób z uwagi na czas oczekiwania na wizytę lub ograniczony zakres świadczonych usług woli od razu skorzystać z płatnej wizyty stomatologicznej. Odstrasza też świadomość, że leczenie w ramach funduszu raczej wolno podąża za nowymi, drogimi materiałami i metodami leczenia. Standardem jest stosowanie przez lekarzy współpracujących z NFZ najtańszych materiałów, co sprawia, że pacjenci mają wątpliwości związane z jakością świadczonych usług, a ci którzy zdecydują się skorzystać z usług lekarza współpracującego z NFZ, i tak spotykają się w gabinecie z ofertą dopłacenia do usługi w celu podniesienia jej jakości. Jak podaje NFZ, w 2024 r. na leczenie jednego pacjenta przypada od 62 do 107 zł. Każdy, kto kiedykolwiek korzystał z płatnej usługi stomatologicznej wie, że ta kwota nie może oznaczać nic dobrego. Stawki są różne w różnych regionach Polski. Największe wsparcie otrzymują mieszkańcy woj. lubelskiego i podlaskiego, a na najmniejsze, opolskiego. Co ciekawe, z informacji podanych przez NFZ wynika, że w 2022 r. na leczenie stomatologiczne jednej osoby przypadało statystycznie 400 zł! Skąd więc taki spadek, gdy ceny idą w górą? Zdaniem NFZ jest to konsekwencją tego, że wielu pacjentów zrezygnowało w ogóle z leczenia na NFZ!

Czy można wykonać skaling na koszt NFZ?

Mało kto jednak wie o tym, że w ramach NFZ możemy nie tylko leczyć zęby, ale również korzystać z usług opieki profilaktycznej, w tym skalingu. W przypadku tych usług czas oczekiwania, nawet jeśli okazałby się przedłużony, nie gra tak istotnej roli, bo wizytę można bez problemu zaplanować i umówić z wyprzedzeniem. Każda osoba opłacająca składkę zdrowotną może w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ m.in: trzy razy w roku wykonać przegląd jamy ustnej, a także raz w roku wykonać skaling, czyli usuwanie złogów kamienia nazębnego. Biorąc pod uwagę cennik prywatnych usług stomatologicznych, za wykonanie skalingu trzeba zapłacić od 150 do 250 zł, a za przegląd jamy ustnej to od 80 zł do 100 zł. Oznacza to, że wykonując trzy razy w roku „na NFZ” przegląd zębów i raz czyszczenie z kamienia, można zaoszczędzić do 550 zł.