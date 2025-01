Wielu podatników korzysta w rocznym rozliczeniu podatkowym z ulgi na małoletnie dzieci. A co z pełnoletnimi dziećmi? Na nie również można w określonych przypadkach dokonać odliczenia. I to w wysokości aż do 2700 zł rocznie. Ale czy wiesz jak?

Ulga podatkowa na dziecko

Ulga na dziecko jest jedną z ulg podatkowych, z których podatnicy korzystają najczęściej. Aby mieć do niej prawo, trzeba co do zasady w trakcie roku podatkowego wykonywać władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka. Z ulgi mogą skorzystać również osoby, które pełniły funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało oraz osoby, które sprawowały opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Aby skorzystać z ulgi należy podczas rozliczenia rocznego podatku dokonać stosownego odliczenia w formularzu PIT-36 lub PIT-37. Należy pamiętać o tym, że kwota ulgi dotyczy łącznie obojga rodziców i jeśli składają oni zeznanie podatkowe osobno, to mogą uwzględnić je w dowolnej, uzgodnionej między sobą proporcji. Dotyczy to również rodziców niebędących małżeństwem. W ich przypadku sprawa bywa w praktyce nieco bardziej skomplikowana, jednak obecnie jest już jasne, że gdy nie osiągną oni w tym zakresie porozumienia, to kwotę należy podzielić w częściach równych, jeżeli rodzice sprawują opiekę naprzemienną lub gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak miejsce zamieszkania obojga rodziców (opiekunów, rodziców zastępczych). W pozostałych przypadkach 100 proc. odliczenia przysługuje temu podatnikowi, którego dziecko ma miejsce zamieszkania.

Ulga również na pełnoletnie dziecko

Korzystanie z ulgi na dziecko w odniesieniu do małoletnich dzieci nie budzi wśród podatników istotnych wątpliwości. Wielu z nich nie wie jednak, że można skorzystać z niej również na pełnoletnie dziecko. Możliwość ta dotyczy dwóch grup dzieci:

- otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną,

- do ukończenia 25 roku życia uczących się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie.

Rodzice muszą jednak pamiętać o tym, że w tym drugim przypadku ustawodawca postawił dodatkowy warunek – pełnoletnie dziecko nie może uzyskać w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu wg skali podatkowej lub określonych w art. 30b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, czy udziałów lub akcji) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 21.371,52 zł Ta kwota to dwunastokrotność kwoty renty socjalnej.

2700 zł ulgi na pełnoletnie dziecko

Jaką kwotę można odliczyć na pełnoletnie dziecko? Taką sama jak na małoletnie, czyli od 92,67 zł do 225 zł miesięcznie (od 1112,04 zł do 2700 zł rocznie). Od czego uzależniona jest jej wysokość? Od tego, wobec ilu dzieci w danym roku podatkowym podatnik wykonywał władzę rodzicielką (pełnił opiekę, wykonywał funkcję rodziny). I tak, kwoty te to:

- 92,67 zł w przypadku jednego dziecka,

- 92,67 zł na każde dziecko w przypadku dwojga dzieci,

- 166,67 zł na trzecie dziecko,

- 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.



Rodzice jednego dziecka muszą pamiętać o tym, że w ich przypadku obowiązuje limit dochodów który wynosi:

- 112.000 zł dla podatnika i jego małżonka pozostających przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim oraz dla podatnika samotnie wychowującego dziecko,

- 56.000 zł dla podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku podatkowego.

TABELA. Wysokość ulgi prorodzinnej w zależności od liczby dzieci

Miesięcznie Rocznie Na 1 dziecko 92,67 zł 1112,04 zł Na 2 dzieci 185,34 zł 2224,08 zł Na 3 dzieci 352,01 zł 4224,12 zł Na 4 dzieci 577,01 zł 6924,12 zł