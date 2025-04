500 plus dla małżeństw. Jest już projekt: kwota podstawowa to 5000 zł, dla par obchodzących złote gody

Świadczenie 500 plus dla małżeństw bardzo prawdopodobne! Senacka Komisja Petycji ma już projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, który wprowadza „małżeńskie świadczenie jubileuszowe”. Chodzi o świadczenia dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni i dłuższy staż małżeński.

Są nowe informacje w sprawie świadczenia 500 plus dla małżeństw. Otrzymaliśmy komunikat, że senacka Komisja Petycji dysponuje już opracowanym przez Biuro Legislacyjne projektem ustawy, nowelizującym ustawę o świadczeniach rodzinnych – poprzez dodanie do niej rozdziału o „małżeńskich świadczeniach jubileuszowych” (co 5 lat od złotych godów), poczynając od nieopodatkowanej podstawowej kwoty 5000 zł. Zapewne już w drugim kwartale tego roku projekt ustawy będzie procedowany przez Senat, a może również przez Sejm.

500 plus dla małżeństw: świadczenie dla małżonków z długim stażem; 5000 zł dla par obchodzących złote gody

Przypomnijmy, że pisaliśmy o tym już wcześniej, śledząc kolejne etapy prac nad tym pomysłem. Podczas ostatniego posiedzenia senackiej Komisji Petycji (nr 38), które odbyło się w dniu 26 lutego br., senatorowie po raz kolejny pochylili się nad propozycją wprowadzenia świadczenia dla małżonków z co najmniej 50-letnim stażem. Petycja, wniesiona przez Eugeniusza Szymalę, zakłada jednorazową wypłatę w wysokości 5000 zł dla par obchodzących złote gody. Główne wątpliwości Komisji budziła jednak kwestia finansowania oraz zasadność włączenia tego świadczenia do ustawy o świadczeniach rodzinnych, która koncentruje się głównie na wsparciu rodzin z dziećmi. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oceniło projekt negatywnie, podkreślając, że nie mieści się on w dotychczasowej definicji świadczeń rodzinnych.

Podczas tych ostatnich obrad Komisji pojawiły się głosy zarówno za, jak i przeciw kontynuowaniu prac legislacyjnych. Zwolennicy, w tym przewodniczący Robert Mamątow i senator Michał Seweryński, argumentowali, że w obliczu rosnącej liczby rozwodów oraz malejącej liczby małżeństw długoterminowych, państwo powinno docenić trwałość związków małżeńskich nie tylko symbolicznym medalem, ale także wsparciem finansowym. Z kolei senator Ewa Matecka zwróciła wówczas uwagę, że stabilność małżeństwa powinna opierać się na wartościach takich jak szacunek i miłość, a nie na świadczeniach finansowych. Dyskusja dotyczyła również częstotliwości wypłat – czy powinny one być jednorazowe, czy powtarzane co pięć lub dziesięć lat.

Kontynuacja prac nad nowym świadczeniem dla małżonków. Jest pozytywna decyzja

Ostatecznie senacka Komisja Petycji jednogłośnie zdecydowała o kontynuowaniu prac nad pomysłem. Kolejnym krokiem miało być więc przygotowanie odpowiednich zapisów legislacyjnych przez Biuro Legislacyjne Senatu. Tak też się stało i w dniu 21 marca nasza redakcji otrzymała informację, że senacka Komisja Petycji już posiada opracowanym przez Biuro Legislacyjne projektem ustawy. Jak tylko ujrzy on światło dzienne, przygotujemy publikację, która będzie zawierała szczegółowe informacje o projektowanych przepisach.

Ważnym aspektem dalszych prac Komisji miało być również uzyskanie opinii Ministerstwa Finansów na temat kosztów i możliwości budżetowych dla takiego świadczenia... Decyzja Komisji pokazuje zatem, że mimo wątpliwości prawnych i finansowych, temat uznania długoletnich małżeństw za ważny element polityki społecznej wciąż pozostaje otwarty.

Ważne Senacka Komisja Petycji jednogłośnie podjęła decyzję o kontynuowaniu prac nad tą petycją P10-11/23. Biuro Legislacyjne przygotowało już projekt ustawy wprowadzający świadczenie "500 plus dla małżeństw".

Pomysł wprowadzenia świadczenia dla małżonków z wieloletnim stażem budzi jednak mieszane uczucia. Z jednej strony, stanowiłby on formę uznania dla par, które przez dekady wspólnie budowały życie i rodzinę. Z drugiej jednak, pojawia się pytanie, czy to odpowiednia forma wsparcia i czy państwo powinno wchodzić w rolę „nagrodziciela” za trwałość związku. Kluczową kwestią pozostają finanse – czy budżet państwa rzeczywiście powinien przeznaczać środki na takie świadczenia, zwłaszcza gdy wiele innych grup społecznych również domaga się wsparcia. Przyszłe decyzje legislacyjne w tej sprawie pokażą, jakie priorytety ma obecny rząd w zakresie polityki rodzinnej i społecznej... Dalszy bieg tej sprawy będziemy oczywiście śledzić.

Petycja w sprawie świadczenia 500 plus dla małżonków, wniesiona przez Eugeniusza Szymalę. Jak to się zaczęło?

Sprawa 500 plus dla małżonków pojawiła się za sprawą petycji indywidualnej wniesionej przez Eugeniusza Szymalę. Jest to petycja z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, celem dodania do katalogu świadczeń rodzinnych o świadczenia dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni i dłuższy staż małżeński (P10-11/23). Dotyczy: dodania w art. 2 pkt 6 oraz rozdz. 3b w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 625).

Autor petycji wnioskuje, aby do katalogu świadczeń rodzinnych dodać nowe świadczenie, które wypłacane byłoby małżonkom o długoletnim pożyciu małżeńskim (z nieprzerwanym stażem) po upływie rocznicy ślubu. Jednorazowe świadczenie wynosiłoby odpowiednio w przypadku:

50 lat – 5000 zł;

55 lat – 5500 zł;

60 lat – 6000 zł;

65 lat – 6500 zł;

70 lat – 7000 zł;

75 lat – 7500 zł;

80 lat – 8000 zł.

Świadczenie byłoby wypłacane z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, na wniosek małżonków udokumentowany zaświadczeniem z Urzędu Stanu Cywilnego potwierdzającym ich staż małżeński. Zdaniem wnoszącego petycję, pary o tak długim stażu małżeńskim powinni otrzymywać świadczenie rodzinne na podobieństwo tzw. emerytury honorowej, otrzymywanej przez 100-latków (miesięcznie), przy czym świadczenie to powinno być przyznawane okresowo i jednorazowo.

Podstawa prawna W pkt. 5 stenogramu z posiedzenia senackiej Komisji Petycji nr 38 z dnia 26 lutego 2025 r. jest mowa o petycji (https://www.senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/przebieg,10800,1.html). Prace Senatu nad petycją P10-11/23.

Petycja z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zmiany ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, celem dodania do katalogu świadczeń rodzinnych o świadczenia dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni i dłuższy staż małżeński (P10-11/23).