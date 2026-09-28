Pary jednopłciowe po transkrypcji zagranicznego ślubu rozliczą się wspólnie jak zwykłe małżeństwo

Minister Finansów i Gospodarki wydał interpretację ogólną, która reguluje sytuację podatkową par jednopłciowych po transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Od teraz takie osoby będą traktowane przez urząd skarbowy tak samo jak małżeństwa kobiety i mężczyzny - zarówno w zakresie ulg, jak i obowiązków podatkowych. Bez zmiany Konstytucji i przepisów.

rozwiń >

Ważne SKRÓT: Interpretacja z 24 września 2026 r. wykonuje wyrok TSUE w sprawie C-713/23 dotyczący uznawania małżeństw jednopłciowych zawartych w innym kraju UE.

zawartych w innym kraju UE. Dotyczy wyłącznie osób, które uzyskały transkrypcję aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego.

do polskiego rejestru stanu cywilnego. Pary te będą korzystać z ulg podatkowych na tych samych zasadach co małżeństwa różnopłciowe , ale też podlegać tym samym obowiązkom.

, ale też podlegać tym samym obowiązkom. Skutki podatkowe liczą się od dnia zawarcia małżeństwa, a nie od dnia transkrypcji.

Skąd wzięła się taka interpretacja? Wyrok unijnego trybunału zmienił zasady dla par jednopłciowych

Polskie prawo wciąż nie pozwala na zawarcie małżeństwa przez dwie osoby tej samej płci - i ta interpretacja tego nie zmienia. Problem dotyczy innej sytuacji: obywateli Unii Europejskiej, którzy zawarli małżeństwo jednopłciowe legalnie w innym kraju UE, a potem wrócili do Polski i chcieli, żeby ich związek został uznany.

REKLAMA

REKLAMA

Do listopada 2025 r. polskie sądy odmawiały wpisania takich małżeństw do polskiego rejestru stanu cywilnego. Sytuację zmienił wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 listopada 2025 r. w sprawie C-713/23. TSUE orzekł, że odmowa uznania takiego małżeństwa - gdy transkrypcja jest jedynym sposobem na jego uznanie - narusza unijne prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu obywateli Unii.

W efekcie do polskich akt stanu cywilnego zaczęły trafiać transkrybowane akty małżeństw osób tej samej płci. Powstało jednak pytanie, na które nie odpowiadał żaden przepis: jak takie osoby mają być traktowane przez fiskusa?

Co dokładnie zmienia interpretacja Ministra Finansów w sprawie rozliczania wspólnego par jednopłciowych?

Interpretacja ogólna z 24 września 2026 r. odpowiada właśnie na to pytanie. Wyjaśnia, że gdziekolwiek w ustawach podatkowych pojawia się słowo "małżonek", "współmałżonek" czy "małżeństwo", trzeba je rozumieć szeroko - obejmując również małżeństwa osób tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju UE i transkrybowane do polskiego rejestru.

REKLAMA

Dotyczy to szerokiego zakresu przepisów podatkowych, m.in.: ustawy o PIT,

ustawy o CIT,

ustawy o podatku od spadków i darowizn,

ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,

Ordynacji podatkowej,

ustawy o podatku rolnym.

Ważne Interpretacja obejmuje wyłącznie małżeństwa zawarte w innym państwie członkowskim UE, które zostały już transkrybowane do polskiego rejestru stanu cywilnego. Nie dotyczy małżeństw zawartych poza Unią Europejską ani sytuacji, w których transkrypcji jeszcze nie dokonano.

Ulgi tak, ale obowiązki też. Nie da się wybrać tylko korzyści, przepisy działają całościowo

Kluczowy fragment interpretacji mówi jasno: nie można korzystać wyłącznie z przywilejów małżeńskich, pomijając obowiązki. Minister Finansów wskazuje, że system podatkowy to spójna całość - prawa i obowiązki są ze sobą powiązane.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Oznacza to, że pary jednopłciowe z transkrybowanym aktem małżeństwa zyskują dostęp m.in. do: wspólnego rozliczenia PIT z małżonkiem,

preferencyjnych stawek podatku od spadków i darowizn,

prawa do odmowy zeznań jako świadek w sprawie małżonka,

możliwości zapłaty podatku za małżonka.

Jednocześnie obejmują ich też obowiązki i ograniczenia dotyczące małżonków, takie jak: odpowiedzialność za zaległości podatkowe małżonka - także po rozwodzie, jeśli powstały w trakcie trwania wspólności majątkowej,

wyłączenie pracownika urzędu skarbowego, który jest spokrewniony z podatnikiem przez małżeństwo, od prowadzenia jego sprawy,

ograniczenia w niektórych zwolnieniach podatkowych, np. przy podatku rolnym.

"Ograniczenie skutków dokonanej transkrypcji wyłącznie do uprawnień stanowiłoby zaprzeczenie stosowania przepisów prawa podatkowego wiążących określone skutki ze statusem małżonka w ich kompletnej formie. Jako takie należałoby je postrzegać w kategorii nadużycia ochrony wynikającej z prawa Unii" - mówi fragment z uzasadnienia interpretacji ogólnej Ministra Finansów i Gospodarki.

Od kiedy liczą się skutki podatkowe? Nie od transkrypcji, tylko od ślubu

To jeden z najważniejszych praktycznych elementów interpretacji. Transkrypcja to - jak podkreśla Minister Finansów - czynność czysto techniczna, która tylko potwierdza istnienie małżeństwa. Nie tworzy nowej sytuacji prawnej, tylko odzwierciedla to, co już się wydarzyło.

W praktyce oznacza to, że skutki podatkowe małżeństwa liczą się co do zasady od dnia jego zawarcia za granicą - a nie od dnia, w którym akt trafił do polskiego rejestru. Data ślubu i data transkrypcji mogą wypadać w zupełnie różnych latach podatkowych, czasem w odstępie kilku lat.

Ważne Każda sprawa wymaga indywidualnej oceny. Organ podatkowy weźmie pod uwagę konkretne przepisy dotyczące danej ulgi czy obowiązku oraz wszystkie okoliczności sprawy.

Wspólny majątek i rodzina drugiego małżonka też się liczą, choćby był tej samej płci

Interpretacja porusza jeszcze dwa istotne wątki. Po pierwsze, do skorzystania z niektórych ulg - jak wspólne rozliczenie PIT - potrzebna jest wspólność majątkowa małżeńska. To podatnik musi udowodnić, że taka wspólność istnieje, w razie potrzeby przedstawiając dokumenty z zagranicy lub orzeczenie sądu.

Po drugie, uznane zostaje też powinowactwo - czyli więzy z rodziną drugiego małżonka. Ma to znaczenie np. przy podatku od spadków i darowizn. Jeśli w małżeństwie różnopłciowym relacja teść-zięć kwalifikuje się do najbardziej korzystnej, pierwszej grupy podatkowej, to taka sama relacja w małżeństwie jednopłciowym z transkrybowanym aktem powinna być traktowana identycznie.

Co interpretacja ogólna przepisów podatkowych oznacza w praktyce dla małżeństw jednopłciowych, które już mają transkrybowany akt?

Jeśli para jednopłciowa uzyskała transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, może teraz powoływać się na interpretację ogólną przy rozliczeniach podatkowych, składaniu wniosków czy sporach z urzędem skarbowym.

Ważne Zgodnie z Ordynacją podatkową, zastosowanie się do interpretacji ogólnej chroni podatnika - nawet jeśli organ podatkowy w konkretnej sprawie zdecyduje inaczej, nie może to zaszkodzić osobie, która postąpiła zgodnie z treścią interpretacji. Ochrona ta nie obowiązuje jedynie w przypadkach nadużycia prawa podatkowego, np. przy zastosowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Skutki podatkowe transkrypcji małżeństwa jednopłciowego - najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy w Polsce można teraz zawrzeć małżeństwo jednopłciowe?

Nie. Interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych uznania małżeństw zawartych legalnie w innych krajach UE i transkrybowanych do polskiego rejestru stanu cywilnego. Polskie prawo rodzinne się nie zmieniło.

Kogo dotyczy nowa interpretacja Ministra Finansów?

Osób, które zawarły małżeństwo jednopłciowe zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego UE i uzyskały transkrypcję tego aktu do polskiego rejestru stanu cywilnego.

Czy takie osoby mogą wspólnie rozliczyć PIT?

Tak, pod warunkiem że spełniają wszystkie przesłanki wymagane dla wspólnego rozliczenia, w tym istnienie wspólności majątkowej małżeńskiej, którą trzeba wykazać.

Czy transkrypcja oznacza też nowe obowiązki podatkowe?

Tak. Osoby te podlegają nie tylko ulgom, ale też obowiązkom i ograniczeniom przewidzianym dla małżonków, np. odpowiedzialności za wspólne zaległości podatkowe.

Od kiedy liczą się skutki podatkowe małżeństwa?

Co do zasady od dnia zawarcia małżeństwa za granicą, a nie od dnia dokonania transkrypcji w Polsce - ponieważ transkrypcja jedynie potwierdza istniejący już stan prawny.

Czy dotyczy to małżeństw zawartych poza Unią Europejską?

Nie. Interpretacja wprost zastrzega, że nie przesądza skutków podatkowych transkrypcji aktów małżeństwa zawartych w państwach spoza UE.

Czy uznawane są też relacje z rodziną drugiego małżonka?

Tak, interpretacja obejmuje również powinowactwo - np. relację z teściami - co ma znaczenie przy ustalaniu grupy podatkowej w podatku od spadków i darowizn.

Co się stanie, jeśli podatnik zastosuje się do tej interpretacji, a urząd potem zmieni zdanie?

Zgodnie z Ordynacją podatkową, zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą chroni podatnika przed negatywnymi konsekwencjami, z wyjątkiem przypadków nadużycia prawa podatkowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów i Gospodarki, Interpretacja ogólna nr DTS6.8022.6.2026 z dnia 24 września 2026 r.