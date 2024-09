Aktywnie w żłobku. Jak policzyć wysokość opłaty, gdy żłobek korzysta z dofinansowania w ramach Programu Aktywny Maluch 2022-2029?

W dniu 16 września 2024 r. premier Donald Tusk poinformował, że powodzianie mogą już składać wnioski o pomoc. Jest to 10 tys. zł doraźnej natychmiastowej pomocy; a także do 100 tys. zł na remont mieszkania lub odbudowę pomieszczeń gospodarczych oraz i do 200 tys. zł na odbudowę budynków mieszkalnych. O pomoc można zgłaszać się do władz gminy, w której dana osoba mieszka i gdzie poniosła straty.