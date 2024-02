Rozliczasz się z małżonkiem? Komornik może zająć wasz zwrot podatku. Sprawdź, jak zmieniły się przepisy.

Decyzja o wspólnym rozliczeniu małżonków na gruncie podatku dochodowego jest zazwyczaj podyktowana chęcią osiągnięcia korzyści podatkowej – uniknięcia wejścia w wyższy próg podatkowy, czy pełniejszego skorzystania z ulg. Jednak może mieć też mniej przyjemne konsekwencje związane z zajęciem komorniczym.

Czy komornik zajmie zwrot podatku dochodowego?

Przedmiotem egzekucji komorniczej są prawa majątkowe dłużnika. Składają się na nie m.in. ruchomości i nieruchomości osoby zadłużonej, ale nie tylko. Oczywiście najłatwiej jest dokonać egzekucji oszczędności, jeśli dłużnik takie posiada, jednak zajęciu mogą podlegać m.in. także wynagrodzenie za pracę i inne wierzytelności. To właśnie to ostatnie pojęcie obejmuje nadpłatę czy zwrot podatku.

Podstawą egzekucji z nadpłaty i zwrotu podatku jest art. 9022 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Choć na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązuje wynikająca z art. 6 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zasada odrębności opodatkowania osiąganych przez małżonków dochodów, to jednak muszą oni pamiętać, że podjęcie decyzji o wspólnym rozliczeniu podatku, nie tylko pozwala na jego zoptymalizowanie i pełniejsze skorzystanie z ulg podatkowych, ale też pociąga za sobą inne konsekwencje.

REKLAMA

Czy komornik może zająć zwrot podatku współmałżonka?

Zgodnie z art. 92 § 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, który obowiązuje od 7 lipca 2022 r., istnienie solidarnej wierzytelności o zwrot nadpłaty podatku wynikającej z art. 92 § 3 Ordynacji podatkowej powoduje, że w przypadku zajęcia wierzytelności jednego z małżonków, zajęciem zostanie objęta również wierzytelność wspólna małżonków. Innymi słowy, istnienie solidarnej wierzytelności o zwrot nadpłaty podatku uzasadnia przyjęcie, że w przypadku zajęcia wierzytelności jednego z małżonków, zajęciem objęta zostanie również wierzytelność wspólna małżonków. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, małżonkowie składając wspólne zeznanie w podatku dochodowym od osób fizycznych wyrażają wolę łącznego opodatkowania swoich dochodów, co oznacza wszelkie konsekwencje z tego wynikające. Możliwość wspólnego opodatkowania ma charakter przywileju prawnopodatkowego, a skorzystanie z niego zależy wyłącznie od woli podatników (współmałżonków). Jeśli małżonkowie podjęli taką decyzję, muszą liczyć się także z innymi jej konsekwencjami, także tymi związanymi z prowadzeniem egzekucji.





Podstawa prawna

art. 9022 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1550 ze zm.)

art. 6 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)

art. 92 § 3 i § 3b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.)