Kupując udział w domu męża można skorzystać z ulgi podatkowej

W jakich przypadkach można przyjąć, że podatnik wydatkował przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest kluczowa dla oceny, czy podatnik ma prawo do zastosowania ważnej ulgi podatkowej.

Zbycie nieruchomości generuje przychód

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży nieruchomości przez tzw. osoby prywatne, czyli działające poza działalnością gospodarczą, budzi w praktyce wiele wątpliwości. Zasadą jest to, że odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, czy też odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej jest na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych jednym ze źródeł przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednak jest tak jedynie wówczas, gdy to zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Innymi słowy, jeśli sprzedaż nieruchomości ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, przychód powstanie, a jeśli dochodzi do niego po upływie 5 lat, nie powstaje.

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Można sprzedać, ale podatku nie zapłacić

To jednak wcale nie oznacza, że każdy, kto dokonuje sprzedaży przed upływem 5 lat od nabycia lub wybudowania, będzie musiał zapłacić podatek. Ustawodawca przewidział bowiem również możliwość zastosowania w tym zakresie zwolnienia od podatku. Jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie trzech lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

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Wydatkowanie na cele mieszkaniowe

Jednak w jakich przypadkach można przyjąć, że podatnik wydatkował przychód uzyskany ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe? Ta kwestia niezmiennie rodzi pytania, a podatnicy składają do Krajowej Informacji Skarbowej wnioski o wydanie w tym zakresie interpretacji indywidualnych. W jednej z takich spraw została ona wydana 6 listopada 2026 r. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.831.2026.1.KR). Wnioskodawczyni zapytała, czy wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na zakup udziału w nieruchomości mieszkalnej stanowiącej majątek osobisty męża, w której realizuje ona i będzie realizowała własne cele mieszkaniowe, stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe i uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego (tzw. ulgi mieszkaniowej)?

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Kupując udział w domu męża można skorzystać z ulgi

Jak wskazała w uzasadnieniu wniosku podatniczka, jej zdaniem, skoro przepisy ustawy nie wprowadzają żadnych ograniczeń podmiotowych dotyczących tego, od kogo podatnik może nabyć nieruchomość lub udział w niej, to transakcja może zostać zawarta między małżonkami. Ponieważ w małżeństwie obowiązuje wspólność ustawowa, kluczowe jest zachowanie tożsamości majątków. Środki ze sprzedaży nieruchomości stanowiły majątek osobisty wnioskodawczyni, nabyty za nie udział również wejdzie do jej majątku osobistego. Dojdzie zatem do realnego i odpłatnego przesunięcia majątkowego pomiędzy osobistymi masami majątkowymi małżonków. Jedynym i kluczowym warunkiem zwolnienia podatkowego jest cel zakupu - musi być to cel mieszkaniowy. W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził prawidłowość przestawionego stanowiska i prawo podatniczki do zastosowania ulgi podatkowej.

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