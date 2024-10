Związki partnerskie: Jaka jest różnica między małżeństwem a związkiem partnerskim? Co wynika z projektu ustawy?

W jednej z propozycji legislacyjnych rządu jest przyznanie pielęgniarkom prawa do wydawania orzeczeń o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jest to ważne w kontekście dodatku dopełniającego 2520 zł - rząd (i Sejm) wprowadził dla rencistów (pobierających rentę socjalną) wymóg posiadania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Wielu rencistów nie występowało o to orzeczenie. Jest możliwe zalanie odpowiednich komisji wnioskami o nie. Rząd deklarował - niezależnie od prac nad zmianami w ustawie o rencie socjalnej - przyznanie pielęgniarkom prawa do wydawania takich orzeczeń.