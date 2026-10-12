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Ślub w Las Vegas – czy jest w Polsce ważny?

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12 października 2026, 09:19
Pamela Opoczka
Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej
Czy ślub zawarty w Las Vegas jest ważny w Polsce?
Czy ślub zawarty w Las Vegas jest ważny w Polsce?
Shutterstock

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Ślub w Las Vegas to połączenie romantyzmu, szalonej spontaniczności i amerykańskiego rozmachu. To właśnie tutaj można powiedzieć sobie „tak” w kultowej kaplicy i w blasku wszechobecnych neonów. Jak wygląda organizacja takiego ślubu, jakie formalności należy spełnić i czy małżeństwo zawarte w Las Vegas jest w Polsce ważne?

Ślub w Las Vegas - formalności

Do zawarcia ślubu w Las Vegas niezbędna jest przede wszystkim pełnoletność obu stron. Poza tym potrzebny jest też paszport, nieprzymuszona wola obu stron i nuta szaleństwa w głowie, oprócz uczuć w sercu – rzecz jasna.

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Procedura zawarcia ślubu w Las Vegas nie jest skomplikowana. Najpierw osobiście wypełnia się wniosek do Clark County Marriage License Bureau w Las Vegas o wydanie tzw. marriage license, czyli zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Jest to urzędowe biuro w Las Vegas w którym pary mogą uzyskać oficjalne pozwolenie, konieczne do wzięcia ślubu w samym Las Vegas, jak i w całym stanie Nevada. Biuro to jest otwarte codziennie od godziny 8. rano do północy przez 365 dni w roku. Opłata od wniosku wynosi aktualnie 102 dolary. Nie wymaga się wcześniejszej rezerwacji wizyty, ale można jej dokonać internetowo, co z pewnością pozwoli zaoszczędzić czas. Po uzyskaniu licencji, nie ma okresu oczekiwania, co pozwala parom na natychmiastowe zawarcie związku małżeńskiego. Otrzymany dokument, czyli marriage license, należy okazać później urzędnikowi w trakcie ceremonii zaślubin.

Ślub w Las Vegas a skutki prawne w Polsce

Po powrocie do Polski należy złożyć wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego. Transkrypcja to urzędowe przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru stanu cywilnego. Trzeba w polskim urzędzie okazać Certificate of Marriage z Las Vegas (zaświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego) wraz z apostille. Apostille to nic innego jak urzędowe poświadczenie autentyczności dokumentu (podpisu i pieczęci). Certyfikat ten można przywieźć ze Stanów osobiście, albo złożyć w Las Vegas wniosek o jego przesłanie do urzędu w Polsce.

Co ciekawe, stan Nevada, w którym leży Las Vegas, nie wymaga od obcokrajowców żadnych przetłumaczonych dokumentów. Nie trzeba więc ani aktów urodzenia, ani też zaświadczeń o pozostawaniu przez strony w stanie wolnym. Wystarczy ważny paszport i obecność obojga narzeczonych. Należy jednak podkreślić, że nie do końca jest tak jak w słynnym powiedzeniu, że „co się dzieje w Vegas, to zostaje w Vegas”, ponieważ ślub tam zawarty jest prawnie wiążący. Niesie on za sobą takie same skutki prawne, jakby został zawarty w Polsce. Rodzi zatem prawa, jak i obowiązki małżeńskie - obowiązują te same zasady co do wspólnoty majątkowej, podziału majątku, alimentacji, a także innych zobowiązań. W przypadku decyzji o rozwodzie, należy podjąć działania zgodne z przepisami prawa w Polsce.

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Statystyki i koszty

Jeśli chodzi o miejsce zawarcia ślubu w Las Vegas to jest ich aktualnie kilkadziesiąt. Szacuje się prawie 80 dedykowanych kaplic ślubnych oraz licznych eleganckich sal i kaplic wewnątrz głównych hoteli oraz kasyn. Najsłynniejsze miejsca zaślubin to Graceland Wedding Chapel - najstarsza kaplica słynąca z ceremonii prowadzonych przez sobowtóra Elvisa Presleya, the Little White Chapel - znana m.in. z tzw. Tunelu Miłości (Drive-Thru), Viva Las Vegas Wedding Chapel - specjalizująca się w ślubach tematycznych (np. rockandrollowych, hawajskich, itp.) oraz kaplice hotelowe, czyli własne ekskluzywne miejsca na ceremonie, które posiadają takie słynne hotele jak Bellagio, Caesars Palace czy MGM Grand.

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Koszt ceremonii oscyluje zazwyczaj w granicach 200-300 dolarów, ale oczywiście mogą one sięgać nawet kilku tysięcy dolarów, w zależności od tego czy zapewniamy inne towarzyszące uroczystości atrakcje, jak np. lot helikopterem nad Las Vegas. Należy zakładać, że przy podstawowym pakiecie bez rozrzutności, zawarcie ślubu w Las Vegas będzie kosztować ok. 800-1200 dolarów (uwzględniając licencję, kaplicę i zdjęcia). Zawarcie ślubu trwa maksymalnie 20 minut i nie trzeba znać języka angielskiego.

Podsumowanie

Ślub w Las Vegas z pewnością ma swoje zalety. Oprócz tego, że jest pewnego rodzaju kultową, romantyczną przygodą, to jak widać, umożliwia w prosty sposób zawarcie małżeństwa, przy minimalnym udziale formalności, braku większych kosztów i pełnej legalności w Polsce. Co roku odbywa się tu prawie 80 tysięcy ślubów, a ich popularność bynajmniej nie słabnie. Chociaż może wydawać się, że miejsce to odbiera w pewnym stopniu powagę zawarcia małżeństwa (nie bez powodu wszyscy zastanawiają się, czy małżeństwo obowiązuje prawnie), to jak widać wymaga ono dokładnego przemyślenia, bo wywiera ono skutki jak każdy ślub zawarty w Polsce. O ile więc możemy w Las Vegas dowolnie wybierać w towarzyszących zaślubinom atrakcjach, o tyle już z większą rozwagą musimy wcześniej wybrać sobie drugą połówkę.

Autor: Adwokat Pamela Opoczka

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Źródło: Źródło zewnętrzne
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