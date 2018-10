Pracownia Liderów Prawa – rekrutacja 2018/2019

Już 15 października kończy się rekrutacja do kolejnej edycji programu Pracownia Liderów Prawa. Prowadzony przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości program, skierowany jest nie tylko do absolwentów studiów prawniczych, ale również do szerokiego grona studentów, doktorantów oraz aplikantów.