„Firma wolna od tytoniu” - Konkurs dla pracodawców

Konkurs „Firma wolna od tytoniu” to uhonorowanie tych firm, które promują ideę miejsc pracy wolnych od tytoniu. Jeśli Wasze przedsiębiorstwo się do nich zalicza – zgłoście się jak najszybciej. Konkurs trwa do 16 listopada 2018 r. Patronat medialny nad konkursem objął portal Infor.pl.