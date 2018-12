Infor.pl > Prawo > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Wiadomości > USA walczy z przepełnionymi więzieniami - duża reforma prawa karnego

USA walczy z przepełnionymi więzieniami - duża reforma prawa karnego

Rząd USA podejmuje walkę z przepełnionymi więzieniami. Senat przyjął ustawę o złagodzeniu kar dla tysięcy więźniów - dzięki temu rozwiązaniu z federalnych zakładów karnych szybciej wyjdzie na wolność ok. 53 tys. osób. Szacuje się, że w amerykańskich więzieniach przebywa obecnie 2,3 mln skazanych, co jest efektem prowadzonej od lat 80 "wojny z narkotykami" i wprowadzonej w związku z tym zasady "do trzech razy sztuka".