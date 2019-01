Zmiany prawne dla rolników - 2019 r.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszło w życie wiele nowych regulacji prawnych, ważnych dla rolników. Nowe przepisy to m.in. większy zwrot za olej napędowy używany do produkcji rolnej, podwyżka kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł, zmiany w zasadach importu towarów z państw trzecich (spoza UE), a także wiele innych ułatwień.