Ubezpieczenie domu – jakie mam obowiązki jako ubezpieczony?

Zawarcie umowy ubezpieczenia domu to rozsądne rozwiązanie. Dzięki takiej ochronie zabezpieczamy się na wypadek wystąpienia wielu ryzyk, takich jak choćby zalanie, pożar czy kradzież z włamaniem.

Korzystając z niej, w razie gdyby doszło do takich zdarzeń, odpowiedzialność finansową za nie może ponieść towarzystwo ubezpieczeniowe. Nie należy jednak zapominać, że ubezpieczenie domu wiąże się również z pewnymi obowiązkami dla klienta. Jakimi?

Ubezpieczenie domu – zakres

Ochronę ubezpieczeniową należy wybierać, mając na uwadze przede wszystkim jej zakres. Im jest szersza, tym lepiej. Bardzo ważna jest suma ubezpieczenia, gdyż to od tej kwoty wyliczana jest wysokość odszkodowania w zależności od tego, do jakiego zdarzenia dojdzie. Powinna być ona na tyle wysoka, aby w razie wystąpienia szkody całkowitej środki te wystarczyły na przywrócenie nieruchomości do poprzedniego stanu.

Ubezpieczenie na dom może mieć inny zakres w każdym towarzystwie. Najczęściej dostępny jest podstawowy wariant ochrony, który obejmuje wyłącznie elementy stałe, mury i piwnice. Istnieje również możliwość wyboru umów dodatkowych, które dotyczą ochrony ruchomości w lokalu, stłuczenia elementów szklanych, OC w życiu prywatnym a także gwarantują odszkodowanie z tytułu kradzieży z włamaniem. Zasada jest taka, że im szerszy zakres ochrony, tym lepiej, ale musimy również zwracać uwagę na to, czy polisa obejmuje takie ryzyka, które nas interesują. Jeśli mieszkamy w centralnej Polsce na 8. piętrze, to nie zagraża nam ryzyko lawiny, ale już zalania – jak najbardziej.

To nie wszystko, co jest istotne przy wybieraniu ubezpieczenia domu. Powinniśmy być również świadomi obowiązków, które wiążą się z korzystaniem z tej ochrony.

Obowiązki ubezpieczonego

Towarzystwo ubezpieczeniowe obejmuje ochroną naszą nieruchomość, ale jednocześnie oczekuje od nas respektowania ustalonych w umowie zasad. Poprzez pewne działania możemy doprowadzić do spowodowania szkód, dlatego nie należy ich podejmować. Ubezpieczenie domu wymaga od nas, abyśmy:

Utrzymywali obiekt w należytym stanie technicznym, przeprowadzali wymagane przeglądy, dbali o bieżącą konserwację mienia.

Przestrzegali prawa – budowlanego, ochrony przeciwpożarowej, o eksploatacji i konserwacji budynków i budowli, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych.

Stosowali odpowiednie środki w celu zabezpieczenia instalacji wodnych i centralnego ogrzewania przed mrozem. Należy również utrzymywać w pomieszczeniach właściwą temperaturę.

Ograniczali straty – powinniśmy w miarę możliwości i zachowując środki bezpieczeństwa ograniczać szkody, które wynikają z danego zdarzenia. Np. w przypadku zalania powinniśmy w miarę możliwości zatrzymać wodę poprzez zakręcenie odpowiedniego zaworu.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy możliwe, że towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi wypłaty odszkodowania lub uwzględni wpływ zaniechań właściciela nieruchomości i obniży wysokość świadczenia.

Przydatne dokumenty

Poza wspomnianymi obowiązkami właściciel nieruchomości powinien również pamiętać o posiadaniu dokumentów, które mogą być wymagane przez ubezpieczyciela. Zalicza się do nich m.in. pozwolenie na budowę, potwierdzenie zrealizowanych przeglądów technicznych, protokoły budowlane, protokoły odbioru częściowego i końcowego. Kolejnym ważnym dokumentem jest ewentualny protokół, który mogliśmy uzyskać od służb po szkodzie, np. od straży pożarnej.

Niewywiązanie się z tych powinności może nas pozbawić odszkodowania. Warto pamiętać, że przeprowadzanie poszczególnych przeglądów w nieruchomościach nie wynika wyłącznie z oczekiwań towarzystw ubezpieczeniowych – takie obowiązki nakłada na nas prawo. Np. przewody kominowe powinny być sprawdzane raz na 12 miesięcy. W przypadku gdy szkoda będzie się wiązać z naszym zaniechaniem, dla ubezpieczyciela może to być podstawa do niewypłacenia odszkodowania. Starajmy się jednak traktować te czynności nie jako zbędny obowiązek, tylko konieczność w celu zapewnienia naszym najbliższym i majątkowi bezpieczeństwa.

