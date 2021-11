Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy podpisana

Termin na dokonywanie płatności za pomocą bonu turystycznego zostanie przedłużony. Tak zdecydowała Rada Ministrów. Do kiedy będzie ważny bon?

Umowa najmu - czas trwania. Co trzeba wiedzieć o umowie najmu, by uniknąć przykrych niespodzianek. Kiedy warto stosować umowę najmu na czas nieoznaczony? Czy można ją zawrzeć na dowolnie długi termin? Kiedy można wypowiedzieć taką umowę? Jaka forma umowy najmu będzie najlepsza? Wyjaśnia Agata Stradomska, menedżer agencji nieruchomości.

Black Friday 2021 - obniżki cen. Najwięcej sprzedawców planuje w swoich sklepach obniżki cen do 30 proc. - wynika z badania przeprowadzonego z okazji Black Friday. Ponad połowa przedsiębiorców zamierza oferować promocje w dniach 26–29 listopada, a nie wyłącznie w piątek.

Zawarcie umowy ubezpieczenia domu to rozsądne rozwiązanie. Dzięki takiej ochronie zabezpieczamy się na wypadek wystąpienia wielu ryzyk, takich jak choćby zalanie, pożar czy kradzież z włamaniem.

Czy intercyza wpływa na dziedziczenie po małżonku? Co ze spadkiem po rodzicach, którzy zdecydowali się na rozdzielność majątkową?

Program reform „Nowoczesne Więziennictwo” zakłada m.in. rozszerzenie pracy więźniów czy likwidację niektórych przywilejów skazanych. Co się zmieni?

ZUS będzie stopniowo przejmował program "Rodzina 500 plus". Od kiedy rodzice złożą wnioski na nowych zasadach?

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiada politykę wystawiania mandatów za brak maseczek. Co ze zwróceniem uwagi czy upomnieniem?

Do kogo należy zwierzę po rozstaniu?

Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, do końca października mają czas na dostarczenie zaświadczenia z uczelni.

Trwają przygotowania do obsługi programu "Rodzina 500 plus" przez ZUS. Co zmieni się od przyszłego roku?