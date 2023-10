Wybory i referendum 2023 - wyniki badania exit poll w niedzielę tuż po godzinie 21

15 października 2023 r. Polacy idą do urn głosować na posłów do Sejmu RP i senatorów do Senatu RP, a także wziąć udział w referendum ogólnokrajowym. Lokale wyborcze są czynne od 7.00 do 21.00. Szacunkowe wyniki głosowania w wyborach parlamentarnych oraz w referendum, czyli wyniki badania exit poll zostaną przedstawione tego samego dnia tuż po godzinie 21 w TVP, Polsacie i TVN - poinformowała sondażownia Ipsos, która przeprowadzi badanie.

Wyniki badania exit poll po wyborach parlamentarnych i referendum w niedzielę tuż po godzinie 21 Na podstawie danych z ankiet, po zakończeniu ciszy wyborczej, w TVP, TVN i Polsacie zostaną przedstawione informacje o procentowym poparciu dla ogólnopolskich komitetów wyborczych w skali całego kraju, o podziale mandatów oraz frekwencji. REKLAMA Ipsos poinformował też, że na zlecenie TVP oraz telewizji Polsat dostarczy szacunkowe wyniki głosowania w referendum. Będę one zawierały informacje o frekwencji i procentowych rozkładach głosów na "TAK" i "NIE" dla poszczególnych pytań referendalnych. Sondażownia podała też, że "badanie zostanie przeprowadzone przed 900 losowo wybranymi lokalami wyborczymi, a dane będą zbierane przez ankieterów firmy Ipsos, którzy poproszą osoby, o wypełnienie krótkiej ankiety, w której znajdą się pytania o oddane w tym dniu głosy". Badanie exit poll przeprowadzi około 1850 ankieterów. Oprócz ankieterów, przy sondażach pracować będzie 50 osób, w tym m.in. koordynatorów i analityków Ipsos.(PAP) Autor: Olga Łozińska