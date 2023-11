11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości. Jak będziemy obchodzić to święto? Jaka jest jego historia?

W sobotę 11 listopada, jak co roku, odbędą się obchody Narodowego Święta Niepodległości. 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość. Przybliżmy trochę historię tego święta.

Obchody Święta Niepodległości 2023 r.

Odzyskanie niepodległości świętuje się hucznie w całej Polsce. Centralne obchody Narodowego Święta Niepodległości odbywają się na placu Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie, z udziałem najwyższych władz państwowych.

Oprócz oficjalnych uroczystości, w Warszawie od ponad 30 lat organizowany jest Bieg Niepodległości (od kilku lat również w innych miastach), a w całej Polsce odbywa się kilkadziesiąt różnego rodzaju imprez poświęconych temu wydarzeniu, takich jak Koncert Niepodległości w Muzeum Powstania Warszawskiego, liczne wykłady, inscenizacje, pochody ulicami miast, marsze.

Utrudnienia w ruchu 11 listopada 2023 r.

Jak każdego roku podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości występują utrudnienia w ruchu, zwłaszcza w stolicy. [Artykuł będziemy aktualizować na bieżąco o informacje o utrudnieniach w stolicy w związku z obchodami].

Historia 11 listopada – jak Polska odzyskała niepodległość

Odzyskiwanie niepodległości było procesem wieloetapowym, wieloletnim. Jak czytamy na stronach rządowych: „Pięć pokoleń walczyło w powstaniach, podtrzymywało ducha polskości, opierało się germanizacji i rusyfikacji, aby w listopadzie 1918 r. Polacy mogli cieszyć się wolnością”.

Miłość do kraju, jego historii, kultury i języka trwała i była przekazywana kolejnym pokoleniom, dzięki temu duch walki i marzenia o niepodległości były wciąż żywe, a przywiązanie do ojczyzny nie słabło, pomimo piętrzących się trudności. Kto wie, jak potoczyłyby się losy, gdyby nie wytrwałość i ofiarność rodaków.

Podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918) sprawy przybrały korzystny dla Polski obrót, po ponad stu latach mocarstwa zaborcze zakończyły zmowę i stanęły naprzeciw siebie. Akt 5 listopada dawał nadzieję na przełom i światło w tunelu do odzyskania suwerenności przez Polskę.

Kończący I wojnę światową rozejm w Compiègne przypieczętował wycofanie wojsk niemieckich z ziem polskich.

W 1918 r. Polska po 123 latach mogła cieszyć się wolnością.

Piłsudski i inni wybitni Ojcowie Niepodległości

Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Ignacy Daszyński, Wincenty Witos i Wojciech Korfanty. Te nazwiska zna chyba każdy Polak, ale nie każdy wie, że wymienieni panowie nazywani są Ojcami Niepodległości. Różniło ich wiele: pochodzenie, poglądy polityczne, stanowisko, urodzili się pod różnymi zaborami, ale cel mieli wspólny: niepodległą Polskę. Poniżej parę słów o każdym z nich.

Józef Piłsudski (1867-1935) - był działaczem niepodległościowym, I Marszałkiem Polski, Naczelnym Wodzem Wojska Polskiego, Komendantem I Brygady Legionów Polskich, twórcą Polskiej Organizacji Wojskowej, premierem, ministrem spraw wojskowych, rzeczywistym przywódcą państwa polskiego.

Roman Dmowski (1864-1939) - był politykiem, pisarzem, publicystą przywódcą Narodowej Demokracji, jednym z twórców Ligi Narodów, posłem do Dumy Rosyjskiej, w czasie I wojny światowej prezesem Komitetu Narodowego Polskiego, później ministrem spraw zagranicznych.

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) - był pianistą, kompozytorem, przedstawicielem Komitetu Narodowego Polskiego w Stanach Zjednoczonych, prezydentem rady ministrów i ministrem spraw zagranicznych a podczas II wojny światowej przewodniczącym Rady Narodowej RP.

Ignacy Daszyński (1866-1936) - był politykiem, publicystą, działaczem socjalistycznym i niepodległościowym, posłem do austriackiej Rady Państwa, w czasie Drugiej Rzeczypospolitej był jednym z liderów Polskiej Partii Socjalistycznej, Marszałekiem Sejmu (1928-1930) .

Wincenty Witos (1874-1945) - był politykiem, działaczem ludowym, jednym z twórców Stronnictwa Ludowego, sądzony i skazany w procesie brzeskim, w czasie II wojny światowej był internowany przez Niemców, był trzykrotnym premierem w okresie Drugiej Rzeczpospolitej.

Wojciech Korfanty (1873-1939) - był politykiem, działaczem narodowym, publicystą, posłem do Reichstagu, dyktatorem III powstania śląskiego, przywódcą Chadecji, również sądzony i skazany w procesie brzeskim.

Święta narodowe w innych krajach

Kiedy wypadają święta narodowe, o podobnym charakterze jak święto odzyskania niepodległości, w innych krajach?

W Ukrainie dzień niepodległości świętuje się 24 sierpnia w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR 24 sierpnia 1991 r.

Rosja świętuje 12 czerwca - Dzień Przyjęcia Deklaracji o Państwowej Suwerenności Federacji Rosyjskiej (1990).

3 października Niemcy na pamiątkę Dnia Jedności Niemiec (1990).

1 stycznia to Dzień Powstania Republiki Słowackiej (1992).

16 lutego Dzień Odrodzenia Państwa Litewskiego (1918).

3 marca Dzień Wyzwolenia Bułgarii (1878).

Niepodległość w kulturze

Chociaż historia Polski z czasów odzyskania niepodległości jest doskonałym źródłem do czerpania pomysłów na filmy czy książki, to wciąż jest jeszcze sporo do nadrobienia w tej kwestii. Postało wiele filmów, książek, obrazów o pierwszej i drugiej wojnie światowej, powstanie warszawskie jest mocno obecne w kulturze, chętnie cofamy się do czasów PRL, a odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku jeszcze potrzebuje, żeby o nim poopowiadać nie tylko w filmach dokumentalnych.

Jest film pt. "Piłsudski" w reżyserii Michała Rosy z Borysem Szycem w roli tytułowej. W rolę marszałka wcielił się także Mariusz Bonaszewski w serialu "Marszałek Piłsudski" z 2001 r. Powstało wiele dokumentów zarówno o Piłsudskim, jak i o pozostałych Ojcach Niepodległości.

Małgorzata Fabianowska i Małgorzata Nesteruk wydały dla młodzieży książkę pt. "Nieznośna niepodległość. Horrrendalna historia Polski".

Zachęcamy do podzielenia się w komentarzach przykładami filmów i książek, na które, Waszym zdaniem, warto zwrócić uwagę.

