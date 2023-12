Od około 3750 zł do 7500 zł świadczenia miesięcznie dla wdowy (dożywotnio), dzieci i rodziców zabitych policjantów

Poprzedni parlament systemowo rozwiązał problem świadczeń dla rodzin zmarłych policjantów i żołnierzy, gdy ich śmierć miała związek ze służbą.

Świadczenia dla rodzin policjantów, którzy zginęli w związku ze swoją służbą przyznawane są na podstawie USTAWY z dnia 8 lutego 2023 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.

REKLAMA

Link do ustawy.

Dożywotnie świadczenie dla wdowy i czasowe dla dzieci

Wynika to z art. 4 ustawy. Przepis wprowadza taką regułę:

Świadczenie pieniężne (miesięcznie) przysługuje w wysokości:

1) 100% przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego – w przypadku małżonka albo każdego dziecka, które nie posiada obojga rodziców (sierota zupełna);

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

2) 50% przeciętnego uposażenia odpowiednio funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego – w przypadku każdego innego, niż wymienione w pkt 1, dziecka funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego oraz każdego rodzica funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego.

Przez przeciętne uposażenie funkcjonariusza lub żołnierza zawodowego rozumie się obowiązujące na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego przeciętne uposażenie, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Dzieciom funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych prawo do świadczenia pieniężnego przysługuje, jeżeli:

nie ukończyły 18. roku życia, a w razie uczęszczania do szkoły – 24. roku życia albo 25. roku życia, jeżeli odbywają studia w szkole wyższej, a ukończenie 24. roku życia przypada na ostatni lub przedostatni rok studiów, albo stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w pkt 1.

Rodzicom prawo do świadczenia pieniężnego przysługuje:

po uzyskaniu przez nich prawa do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w odrębnych przepisach albo po ukończeniu w przypadku kobiet 60 lat, a przypadku mężczyzn 65 lat. Świadczenie pieniężne przysługuje rodzicom również w przypadku, gdy stali się całkowicie niezdolni do pracy oraz niezdolni do samodzielnej egzystencji przed osiągnięciem wieku określonego w zdaniu pierwszym.

UWAGA! Świadczenie nie jest wypłacane z urzędu. Niezbędny jest wniosek.

Przykładowe świadczenia dla wdowy i dwójki osieroconych dzieci

W uzasadnieniu do projektu ustawy podano przykładowo wysokość świadczenia:

„Świadczenie pieniężne będzie przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100%, a każdemu dziecku i każdemu rodzicowi w wysokości 50% przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierzy zawodowych. Przykładowo w przypadku Policji będzie to kwota odpowiednio 7 361 zł (100%) lub 3 680,50 zł (50%). Oznacza to, że wdowa z dwójką uprawnionych do świadczenia dzieci otrzyma miesięczne wsparcie w wysokości 14 722 zł.

Świadczenie dla wdowy jest dożywotnie. Nie traci go pracując zawodowo.

Obowiązują tu m.in. takie zasady:

art. 5 ustawy wprowadza waloryzację świadczenia (według zasad dla emerytur),

art. 6. 1. rozstrzyga o zbiegu prawa do świadczenia pieniężnego z prawem do emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego - wypłaca się świadczenie wyższe albo wybrane przez osobę uprawnioną, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Wybór świadczenia pieniężnego nie pozbawia osoby uprawnionej innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom przewidzianych w odrębnych przepisach.

art. 7 łączy świadczenie z dodatkiem pielęgnacyjnym i dla sierot zupełnych na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wdowa po zmarłym policjancie otrzyma 7361 zł miesięcznie, dziecko 3680,50 zł. Państwo sfinansuje życie rodziny zmarłego [Projekt ustawy]

Czy można pobierać świadczenie pieniężne w zbiegu z innym świadczeniem, np. z emeryturą lub rentą?

NIE, w przypadku małżonka lub dziecka.

W razie posiadania przez małżonka lub dziecko prawa do świadczenia pieniężnego i prawa do własnej emerytury lub renty, lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w innych przepisach, małżonkowi lub dziecku wypłacane jest wyłącznie jedno świadczenie wyższe lub przez niego wybrane.



Wybór świadczenia pieniężnego nie pozbawia osoby uprawnionej do innych świadczeń i uprawnień przysługujących emerytom i rencistom,przewidzianych w odrębnych przepisach.



TAK, w przypadku rodziców.

REKLAMA

W razie posiadania przez rodzica prawa do świadczenia pieniężnego i prawa do własnej emerytury lub renty lub uposażenia w stanie spoczynku, lub uposażenia rodzinnego przewidzianych w innych przepisach, rodzicom wypłacane będą oba świadczenia, tj. świadczenie pieniężne oraz odpowiednio emerytura lub renta, lub uposażenie w stanie spoczynku, lub uposażenie rodzinne.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy rodzic posiada prawo do świadczenia pieniężnego i renty rodzinnej albo uposażenia rodzinnego po tym samym zmarłym (zaginionym) funkcjonariuszu/zmarłym ratowniku, po którym przysługuje świadczenie pieniężne. W takim przypadku wypłacane będzie jedno świadczenie wyższe lub wybrane przez rodzica.