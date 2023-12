M. Morawiecki: jutro wprowadzam rozporządzeniem 0% VAT na 2024 r. A Sejm niech zajmuje się dalej srebrnym przyciskiem na Youtube

M. Morawiecki: W piątek lub sobotę podpiszę rozporządzenie w sprawie zerowej stawki VAT na żywność w 2024 roku

W piątek lub sobotę podpiszę rozporządzenie o 0 VAT na żywność; na wypadek, gdyby opozycja się z tego chciała wycofać; widzę że chcą, by żywność była droższa - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Sejmie.

"Nie będziemy czekać na opieszałe decyzje nowego Marszałka Sejmu, który zajmuje się walką o srebrny przycisk na YouTube, ani opozycyjnej większości, która pisze kolejne buble prawne pod dyktando lobbystów. Polskie rodziny tym bardziej nie mogą czekać!" - dodał szef rządu.

Morawiecki w Sejmie

"Grupa posłów PiS zaproponowała przedłużenie zerowego VATu na żywność. Słyszałem z tej izby, że gdybyśmy naprawdę chcieli to zrobić, to byśmy przyjęli rozporządzenie, bo wy nie zdążycie tego zrobić. Widzę teraz, że chcecie, aby żywność była droższa, aby ta ustawa zaproponowana przez PiS nie przeszła" - mówił premier Morawiecki, kierując się do polityków opozycji.

"Zdecydowałem o tym, że jutro lub pojutrze będziemy pracować do samego końca; podpiszemy rozporządzenie o zerowym VAcie na żywność. Na wszelki wypadek, gdybyście przypadkiem chcieli się wycofać z tego" - zadeklarował premier.

Jak stwierdził, w pierwszej kolejności przez Sejm "powinno być przyjmowanie to, co korzystne dla Polaków". "Realna tarcza energetyczna, zerowy VAT na żywność i realne wakacje kredytowe, z których będzie mógł skorzystać przynajmniej milion Polaków, a może i więcej; zachęcam, by te wakacje kredytowe był jak najbardziej szczodre. To są najważniejsze realne sprawy, a nie czekanie na jakiś +srebrny guzik+ czy licytowanie się tym, kto powiedział jakiś lepszy żarcik" - powiedział premier.

Wakacje kredytowe według PIS

Odnosząc się do projektu ws. wakacji kredytowych, Morawiecki podkreślił, że rząd PiS zaproponował projekt w taki sposób, aby skorzystać z tego mogło ponad 1 mln polskich rodzin. "Ponad milion polskich rodzin martwi się inflacją, wysokimi ratami kredytowymi, tymczasem marszałek Sejmu i opozycja dzisiejsza, która być może ma większość w tej izbie, blokuje ten projekt" - zauważył Morawiecki.

Zaznaczył, że ta opozycja zaproponowała swój projekt. "Otóż ten bieda-projekt wakacji kredytowych zaproponowany przez PO obejmuje 50-60 tys. polskich rodzin (...). Projekt PO, projekt Polski 2050, drastycznie ogranicza możliwość skorzystania z wakacji kredytowych w przyszłym roku. Ten projekt wygląda tak, jakby był pisany w siedzibie jakiegoś banku" - stwierdził Morawiecki.

Zerowa stawka na VAT - historia

Zerowa stawka VAT na żywność została wprowadzona od 1 lutego 2022 r. w ramach jednej z tarcz antyinflacyjnych, których celem była ochrona społeczeństwa przed podwyższoną inflacją, wynikającą ze wzrost cen, który poprzedził rosyjską napaść na Ukrainę.

W zamieszczonym w środę nagraniu w mediach społecznościowych, premier mówił, że "ustawa o zerowym VAT na żywność w pierwszym półroczu 2024 roku jest gotowa, ale nowa większość sejmowa ma problem z jej przyjęciem, bo jest autorstwa naszego rządu"; "wymyśla różne tłumaczenia, na przykład, że nie zabezpieczyliśmy na to pieniędzy w budżecie. To oczywiście nieprawda, bo te pieniądze są" - zaznaczył.

"Czyli, jak zwykle, oni po prostu nie chcą tego rozwiązania. Za ich podejście niestety zapłacą Polacy przy kasach swoich lokalnych sklepów i supermarketów" - skomentował Morawiecki.