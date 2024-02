Sejm na żywo 19 lutego 2024 r.: Pegasus [Transmisja online]

Pegasus - rozpoczyna działalność komisja śledcza.

Pegasus - komisja śledcza online19 lutego 2024 r. Plan pracy komisji śledczej: Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Ustalenie liczby stałych doradców Komisji oraz przyjęcie propozycji kandydatur.

Przedstawienie przez Przewodniczącą Komisji planu pracy Komisji.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie wystąpienia o materiały w trybie art. 14 ust.1 ukś.

Rozpatrzenie wniosków dowodowych w zakresie wezwania osób w celu złożenia zeznań przez Komisją. W poniedziałek pierwsze posiedzenie komisji śledczej ds. Pegasusa, która ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Skład komisji śledczej Szefowa komisji Magdalena Sroka powiedziała, że komisja w poniedziałek wybierze doradców, złoży wnioski dowodowe, ustali pierwszą listę świadków, a ona sama zaprezentuje plan pracy. Potwierdziła, że jednymi z pierwszych osób, które maja być wezwane przed komisję są były minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro, była premier Beata Szydło, były szef MSWiA i Minister Koordynator Służb Specjalnych Mariusz Kamiński oraz sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, były wiceszef MSWiA Maciej Wąsik. Co dalej? Sroka pytana o przewidywany termin drugiego posiedzenia komisji, podczas którego przesłuchani zostaną pierwsi świadkowie, Sroka wyjaśniła, że będzie on uzależniony od czasu przekazania komisji dokumentów przez NIK i resorty. "Chcemy opierać się o konkrety, a nie o to, co zostało powiedziane w przestrzeni publicznej” – dodała. Podkreśliła też, że „wszystkim zależy na tym, by komisja rozpoczęła prace jak najszybciej, dlatego drugie posiedzenie powinno odbyć się w terminie nie dłuższym niż 2-3 tygodnie od pierwszego”. Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję w okresie od 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Będzie również badała, czy działania operacyjno-rozpoznawcze prowadzone z wykorzystanie Pegasusa wobec polskich obywateli były legalne, prawidłowe i celowe. Archiwum: Wybory kopertowe, komisja śledcza - transmisja z 14 lutego 2024 r. Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Odebranie opinii biegłego Wojciecha Hermelińskiego, powołanego przez Komisję uchwałą nr 5 z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przesłuchanie Elżbiety Witek, byłej Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Archiwum. Wybory kopertowe, komisja śledcza - transmisja z 13 lutego 2024 r. 10:30 – Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Dyskusja o sporządzonych przez stałych doradców Komisji opiniach w sprawie wykluczenia członka komisji z jej składu osobowego.

Kontynuacja przesłuchania Michała Dworczyka, byłego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Archiwum: Sejm online - transmisja z 9 lutego 2024 r. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 13) Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 14) Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 15) Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 16) Archiwum. Sejm online - transmisja z 8 lutego 2024 r.

Sejm wznowił obrady; zajmie się m.in. pomocą obywatelom Ukrainy i emeryturami stażowymi

Sejm w czwartek po godz. 9 wznowił obrady, posłowie wysłuchają informacji ws. CPK, będą też kontynuowali pracę nad projektami: noweli ws. pomocy obywatelom Ukrainy oraz ws. dostępu do tzw. tabletki "dzień po". Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytania dwóch projektów dot. tzw. emerytur stażowych.

Sejm wysłucha informacji bieżącej "w sprawie przyczyn zatrzymania +Programu inwestycyjnego CPK+ i nieudolności lub świadomego sabotażu programu przez pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego pana Macieja Laska". O informację wystąpił klub PiS.

Następnie posłowie będą kontynuowali pracę nad projektem noweli ustawy ws. pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r.

Następnie odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu noweli ustawy Prawo farmaceutyczne dotyczącego dostępu do antykoncepcji awaryjnej, czyli do tzw. tabletki "dzień po". Od lipca 2017 r. tzw. tabletki dzień po są dostępne tylko na receptę. Istota projektowanych rozwiązań sprowadza się do uchylenia tego przepisu, co pozwoli na stosowanie bezpośrednio decyzji Komisji Europejskiej o produktach leczniczych dopuszczonych do obrotu w Unii Europejskiej w procedurze scentralizowanej. Takim produktem jest pigułka zawierająca w składzie octan uliprystalu (ulipristal acetate). Będzie ona dostępna bez recepty dla osób od 15. roku życia.

Ponadto Sejm przeprowadzi pierwsze czytania dwóch projektów dot. tzw. emerytur stażowych. Chodzi o obywatelski projekt oraz o projekt przygotowany przez Lewicę. Oba projekty dotyczą wprowadzenia do polskiego systemu prawnego emerytury przysługującej z tytułu osiągniętego okresu ubezpieczenia tj. emerytury stażowej, dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., czyli osób objętych nowym systemem emerytalnym, które osiągnęły okres składkowy i nieskładkowy wynoszący 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn.

W uzasadnieniu obywatelskiego projektu zaznaczono, że jest to rozwiązanie zgodne z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej wykonywania aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Archiwum: Transmisja obrad Sejmu z 7 lutego 2024 r. - renta wdowia

Posłowie przeprowadzą w środę pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej. Projekt dotyczy wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej z tytułu bycia wdową lub wdowcem renty rodzinnej, wojskowej renty rodzinnej, policyjnej renty rodzinnej lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego rolników z innymi świadczeniami emerytalno-rentowym. Obecnie w przypadku zbiegu prawa do kilku świadczeń emerytalno-rentowych obowiązuje zasada wypłaty jednego świadczenia. Po śmierci małżonka osoba owdowiała może zachować swoją emeryturę albo z niej zrezygnować i wybrać rentę rodzinną po zmarłym. W projekcie zaproponowano, aby owdowiała osoba mogła zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Projekt został wniesiony do Sejmu w kwietniu 2023 r. W przypadku projektów obywatelskich nie obowiązuje zasada dyskontynuacji wraz z zakończeniem kadencji parlamentu, procedowanie projektu rozpoczyna od początku Sejm kolejnej kadencji SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ X kadencja - porządek dzienny 5. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7, 8 i 9 lutego 2024 r. (środa-piątek) Początek obrad 7 lutego 2024 r. o godz. 10:00 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk nr

projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk nr 32 ) - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Arkadiusz Iwaniak. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr

projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw (druk nr 27 ) - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marcin Zieleniecki. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr

projektu ustawy Tak dla rodziny, nie dla gender (druk nr 25 ) - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Marek Jurek. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr

projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 26 ) - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Krzysztof Kasprzak. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr

projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29 ) - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr

projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24 ) - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz. Informacja Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr

Ministra Infrastruktury o skutkach stosowania ustawy – Prawo wodne wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr 86 149 ) - wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz posła Piotra Głowskiego. Przedstawiony przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr przez Radę Ministrów dokument: „Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2022 r.” wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druki nr 167 172 ) - wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Krystyny Sibińskiej. Archiwum: Transmisja obrad komisji sejmowej z 6 lutego 2024 r. - afera wizowa Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPC) Archiwum: Transmisja obrad komisji Sejmowej z 5 lutego 2024 r. - wybory kopertowe sala nr 111, bud. U - Przesłuchanie Michała Dworczyka, byłego Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. Archiwum: Transmisja obrad Sejmu z 26 stycznia 2024 r. Plan obrad Ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr ...)*

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2022 wraz ze sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 85 i ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich oraz posła

Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr

- wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Stanisława Szweda.

Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 83 151 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Stanisława Szweda. * - porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń Archiwum: Transmisja obrad Sejmu z 25 stycznia 2024 r. W Sejmie projekty obywatelskie - podwyżki pensji dla nauczycieli w 2025 r. i podwyżki renty socjalnej.

Początek obrad 25 stycznia 2024 r. o godz. 10:00 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 75) - uzasadnia poseł Bartosz Romowicz. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (druk nr 28) - uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Wincenty Sławomir Broniarz. Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2022 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druki nr 83 i 151) - wystąpienia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz posła Stanisława Szweda. Ślubowanie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Marszałek Hołownia zapowiedział prace nad projektem obywatelskim ustawy o rencie socjalnej, który podnosi świadczenie z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. "Ten projekt jest wyczekiwany przez środowiska, które będzie reprezentowała pan (posłanka KO, Iwona) Hartwich, ale będzie też (sekretarz stanu w MPRiPS, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych) minister Łukasz Krasoń na sali o tym mówił" - przekazał.

Archiwum: Transmisja 24 stycznia 2024 r. - wybory kopertowe



Transmisja 19 stycznia 2024 r. - wybory kopertowe Archiwum: Przebieg obrad Sejmu w dniu 18 stycznia 2024 r. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125, 144 i ) - trzecie czytanie Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr .) Archiwum: Przebieg obrad Sejmu w dniu 17 stycznia 2024 r. Pytania w sprawach bieżących Informacja bieżąca Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 140 i 150) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła

- uzasadnia poseł Mariusz Błaszczak, poseł Andrzej Śliwka.

- sprawozdawca poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski. Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła

- uzasadnia poseł Paulina Matysiak. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna (druk nr ...)*

- sprawozdawca poseł Jarosław Urbaniak. Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 162)

- przedstawia Marszałek Sejmu. * - porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń Zapis transmisji z 16 stycznia 2024 r. godz. 10:00 – 10:15 Głosowania godz. 10:15 – 12:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 142 i 143) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła) godz. 12:00 – 13:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 141, 141-A i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła) (pkt ) godz. 13:00 – 19:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125 i 144) (debata krótka) Konferencja Marszałka Sejmu w dniu 16 stycznia 2024 r. z godz. 8.30 Archiwum: Transmisja z 10 stycznia 2024 r.: Poprzednie transmisje Transmisja online z 9 stycznia 2024 r.: Obrady Sejmu 22 grudnia 2023 r. od godziny 09:00. godz. 9:00 – 9:30 Głosowania godz. 9:30 – 17:30Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125) (debata średnia) (pkt 51) godz. 17:30 – 18:45 Głosowania godz. 18:45 – 19:45 ew. oświadczenia poselskie Zapis obrad Sejmu 21 grudnia 2023 r godz. 9:00 – 9:30 Głosowania godz. 9:30 – 17:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125) (debata średnia) (pkt 51) godz. 9:30 – 17:30 Głosowania, w tym: Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 i 115 ) (pkt 53)

Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr ...) (pkt 54 godz. 9:30 – 17:30 ew. oświadczenia poselskie Zapis obrad Sejmu 20 grudnia 2023 r. Porządek obrad: godz. 9:00 – 9:05 Ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka (pkt 47 Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marszałka Sejmu I kadencji Wiesława Chrzanowskiego (druk nr 122 ) (pkt 48) - aklamacja godz. 9:05 – 9:10 Głosowania, w tym: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) (pkt 49) godz. 9:10 – 10:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121 ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła) (pkt 30) godz. 10:00 – 13:30 Przerwa godz. 13:30 – 14:00 cd. pkt 30 godz. 14:00 – 15:00 Głosowania godz. 15:00 – 18:00 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym (druki nr 118 , 118-A i 118-B ) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 50) godz. 18:00 – 18:05 ew. głosowania godz. 18:05 – 19:00 cd. pkt 50 godz. 19:00 – 19:30 Głosowania godz. 19:30 – 20:30 ew. oświadczenia poselskie Zapis obrad Sejmu we wtorek 19 grudnia 2023 r.

Przed obradami Sejmu D. Tusk potwierdził podwyżki 30% dla nauczycieli i 20% dla całej budżetówki. Informacje z konferencji w poniższym artykule:

Archiwum: Harmonogram obrad Sejmu w dniu 19 grudnia 2023 r.

godz. 14:00 – 14:05 - Ślubowanie poselskie poseł Anny Baluch

godz. 14:05 – 14:30 - Głosowania, w tym:

- Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) (pkt )

godz. 14:30 – 17:30 - Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie przywrócenia ładu oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej (druk nr 117 ) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt )

godz. 17:30 – 17:35 - ew. głosowanie

godz. 17:35 – 18:15 - cd pkt projektu dot. mediów (pkt)

godz. 18:15 – 21:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druki nr 56 i 80 ) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 41)

godz. 21:00 – 22:00 - Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (druki nr 106 i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła) (pkt )

godz. 22:00 – 22:30 - Głosowania

godz. 22:30 – 23:30 - ew. oświadczenia poselskie

Zapis prac Sejmu z dnia 12 grudnia 2023 r.:

Zapis prac Sejmu z dnia 11 grudnia 2023 r.: