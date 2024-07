Sejm na żywo 9 lipca 2024 r. Komisja śledcza ds. afery wizowej. Przesłuchanie Daniela Obajtka [Transmisja online]

Sejm na żywo 9 lipca 2024 r. Komisja śledcza ds. afery wizowej

Archiwum: Sejm na żywo 8 lipca 2024 r. Komisja śledcza ds. Pegasusa

"Wszystkie przesłuchania przed komisją są ważne i wnoszą ważne informacje do rozwiązania całej afery, dotyczącej zakupu i wykorzystania systemu Pegasus" - mówiła szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) dziennikarzom przed rozpoczęciem posiedzenia.

Jak mówił przed rozpoczęciem posiedzenia komisji jej wiceszef Witold Zembaczyński (KO), przesłuchanie biegłego ma na celu przede wszystkim dostarczenie merytorycznej wiedzy, która "jest przepustką" do tego, by ustalić zakres odpowiedzialności użycia oprogramowania Pegasus.

Biegły poinformował, że choć nigdy nie miał dostępu do całego systemu Pegasus, to zetknął się z jego elementami, czyli "modułami infekującymi", które są instalowane na smartfonach. Po raz pierwszy miał z nimi do czynienia na około dwa lata przed tym, gdy informacje o istnieniu systemu Pegasus zaczęły pojawiać się w przestrzeni medialnej.

"Zetknąłem się z niespotykanym sposobem wyrafinowania - poprzez wyrafinowanie mam na myśli bardzo wysoki poziom ekspercki i technologiczny wcześniej niespotykanych zagrożeń. Dość szybko można było ustalić, że to pochodzi z Izraela" - mówił.

Dyka zaznaczył, że Pegasus jest "narzędziem dedykowanym dla służb specjalnych", które umożliwia "zdalną kontrolę smartfonów i tabletów" w "dość szerokim zakresie".

Zapytany, czy całość oprogramowania Pegasus została wyprodukowana w Izraelu Dyka podkreślił, że "tej klasy oprogramowanie prawie nigdy nie powstaje w jednym kraju". "Oczywiście biuro, back-office, obsługa administracyjna i czasami nawet programiści znajdują się w danym kraju, czyli na przykład w Izraelu, i tam jest główna działalność ich twórców - tak, to prawda. Natomiast w tej klasy rozwiązaniach rzeczywiście dość często, żeby nie powiedzieć standardowo, korzysta się z możliwości globalnych, międzynarodowych" - zaznaczył.

Jednocześnie zastrzegł, że nie ma dowodów by stwierdzić, iż oprogramowanie nie powstało w całości w Izraelu.

Dopytywany o listę krajów najmocniejszych w tworzeniu mikroprogramów odpowiedzialnych za przełamywanie zabezpieczeń w telefonach komórkowych, biegły wymienił Rosję, Izrael, Chiny i USA.

"Czyli istnieje prawdopodobieństwo, że system Pegasus w całości, w swoich komponentach, miał wytworzone przez na przykład rosyjskich hakrerów części, które umożliwiały infekcję telefonów komórkowych polskich użytkowników?" - pytała szefowa komisji Magdalena Sroka (PSL-TD).

"Tak daleko nie chciałbym pójść w swojej wypowiedzi. Powiedziałbym raczej, że istnieje prawdopodobieństwo, że - na podstawie specyfiki wytwarzania tej klasy produktów - że powstało ono nie tylko w Izraelu" - zastrzegł Dyka.

Biegły został również zapytany, czy firma NSO miała kontrolę nad danymi pozyskanymi za pomocą systemu. Jego zdaniem "w tej kategorii zakupach wszystko zależy od klienta". "Jeżeli klient jest świadomy, jeżeli klient jest kompetentny, jeżeli klient chce zabezpieczyć swoje interesy, to ryzyko (...) albo nie ma miejsca, albo jest zminimalizowane. Natomiast jeżeli klient kupuje karton czegoś, o czym nie wie, co to jest, jak to działa - wtedy takie ryzyko jest" - ocenił.

Archiwum: Sejm na żywo 1 lipca 2024 r. Komisja śledcza ds. Pegasusa

"Właśnie otrzymałam informację z sekretariatu komisji, że wpłynęło stosowne zaświadczenie wystawione przez lekarza sądowego, czyli skutecznie usprawiedliwił swoją nieobecność były minister Zbigniew Ziobro. Także nie pojawi się o godzinie 10 przed komisją" – mówiła Sroka w Programie Trzecim Polskiego Radia. Szefowa komisji zapowiedziała, że usprawiedliwienie Ziobry zwalnia go od obowiązku zeznawania przed komisją do 7 lipca; z możliwością przedłużenia na kolejny okres. "Będziemy podejmować decyzje, czy zasięgać dowodu z opinii biegłego w celu wyznaczenia najbliższej możliwej daty przesłuchania Zbigniewa Ziobro, bo trzeba podkreślić, że choroba nikogo nie zwalnia z odpowiedzialności za czyny, które się popełniało" – dodała. Wcześniej Sroka tłumaczyła, że decyzja o wezwaniu b. szefa MS przed komisję na 1 lipca wynika z zakończenia przez komisję wątku dotyczącego zakupu systemu Pegasus. "Z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł trafiło do CBA na inwigilację obywateli, a powinno trafić do osób pokrzywdzonych przestępstwem, stąd też decyzja, że na koniec tego wątku zostanie wezwany Zbigniew Ziobro" - mówiła przewodnicząca. Sroka zapewniała jednocześnie, że komisja będzie dążyła do ustalenia innego dogodnego terminu, który będzie do zaakceptowania dla świadka. Problemem było także powiadomienie Ziobry o wezwaniu go na przesłuchanie, ponieważ ten nie odbierał wezwania. Ostatecznie to policja skutecznie dostarczyła zawiadomienie. "Komisja śledcza dobrze wie, że po wykryciu u mnie rozległego raka przełyku i węzłów chłonnych żołądka przeszedłem skomplikowaną operację i kontynuuję leczenie. A w Kancelarii Sejmu od tygodni jest moje zwolnienia lekarskie obejmujące okres do 7 lipca" - napisał Ziobro w zeszłym tygodniu na platformie X. W jego ocenie wezwanie go na 1 lipca i zaangażowanie policji to "prymitywna prowokacja i zwykłe, obrzydliwe nękanie". Polityk przypomniał, że zgodnie z prawem do doręczeń policja może być używana wyłącznie w sytuacjach "niezbędnej konieczności", a w pierwszej kolejności powinna korzystać z drogi pocztowej. "Już dawno publicznie oświadczyłem i to podtrzymuję, że chcę stanąć przed komisją. Tylko muszę wrócić do sił, a komisja w swoich działaniach winna respektować obowiązujące prawo" - dodał Ziobro. Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: b. wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, b. wiceszefa MS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.

Archiwum: Sejm 28 czerwca 2024 r.

Dziś w Sejmie m.in. prace nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, a także nowelizacja Kodeksu karnego zakładająca nową definicję zgwałcenia.

Sejm uchwalił w piątek nowelizację Kodeksu karnego zakładającą, że przestępstwem jest doprowadzenie do obcowania płciowego mimo braku zgody drugiej osoby. Za zgwałcenie sprawcy grozić będzie od dwóch do 15 lat więzienia.

28 czerwca została też z poprawkami uchwalona nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która wdraża do polskiego porządku prawnego dwie dyrektywy PE.

Z kolei projekt ustawy dopuszczającej dwie niedziele handlowe w miesiącu został w piątek skierowany do komisji; sejm odrzucił wniosek posłów PiS i Lewicy o odrzucenie go w pierwszym czytaniu.

Porządek obrad w dniu 28 czerwca 2024 r.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr - kontynuacja

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr 384 Wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 466, 489 i 490)

- sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski.

uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr 465 - sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski. Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr

uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr 502 Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr

w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 501 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia poseł Joanna Wicha.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 438 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Joanna Wicha. Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2023 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr

- wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł Małgorzaty Gromadzkiej.

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2023 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 299 313 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł Małgorzaty Gromadzkiej.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przekroczenia przez niego uprawnień w zakresie ograniczenia i wyłączenia z gospodarki leśnej wybranych obszarów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz podejmowania prób ograniczeń w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim.

Archiwum: Obrady Sejmu 27 czerwca 2024 r. Transmisja

Obecnie, w przypadku gdy wobec posła zasiadającego w komisji etyki poselskiej lub komisji regulaminowej, spraw poselskich i immunitetowych podjęto określone w tych przepisach środki o charakterze dyscyplinarnym lub porządkowym, ten traci członkostwo w tych komisjach. Celem zmiany jest uzupełnienie Regulaminu Sejmu o regulację, zgodnie z którą poseł, wobec którego podjęto takie środki, nie będzie mógł się ubiegać o członkostwo w komisji etyki lub komisji regulaminowej przez okres sześciu miesięcy.

Sejm ma także zająć się sprawozdaniem komisji dotyczącym wniosku Prokuratora Krajowego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej b. wiceszefa MS, polityka Suwerennej Polski oraz posła klubu PiS Michała Wosia. Wniosek, który trafił do Sejmu pod koniec maja, wiąże się ze śledztwem Prokuratury Krajowej ws. wydatkowania środków na zakup oprogramowania typu Pegasus ze środków Funduszu Sprawiedliwości, a także wydatkowania środków publicznych na zakup licencji na korzystanie z systemu Pegasus.

Porządek obrad w dniu 26 czerwca 2024 r.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr

- sprawozdawca poseł Elżbieta Anna Polak.

Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 209 247 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Elżbieta Anna Polak. Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druki nr

- sprawozdawca poseł Bartosz Zawieja.

Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druki nr 430 468 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Bartosz Zawieja. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Prezes Rady Ministrów.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 437 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Prezes Rady Ministrów. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)*

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (druki nr

- uzasadnia Minister Obrony Narodowej.

rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa (druki nr 471 471-A ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Obrony Narodowej. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr

- sprawozdawca poseł Maciej Wróbel.

Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 406 467 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Maciej Wróbel. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr

- uzasadnia poseł Dorota Olko. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druki nr 419 419-A ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Dorota Olko.

Archiwum: Posiedzenie Sejmu 26. 27 i 28 czerwca

Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie, które odbędzie się w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r. Posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. W planach również nowelizacja Kodeksu karnego dotycząca definicji gwałtu i nowelizacja stawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zawierająca nowe uregulowania dla tzw. flipperów.

Na początku posiedzenia ślubowanie złożą nowi posłowie. Zastąpią tych, którzy w ostatnich wyborach dostali się do Parlamentu Europejskiego. Mandat do PE zdobyło 25 posłów obecnej kadencji; po dwóch z Trzeciej Drogi, Konfederacji i Lewicy oraz siedmioro z PiS i 12 z Koalicji Obywatelskiej.

Głównym punktem środowych obrad jest rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Chodzi o przyjęty przez rząd 19 czerwca projekt przedłożony przez MON. Przewiduje on możliwość użycia sił zbrojnych do samodzielnych działań - nie tylko w ramach wsparcia służb MSWiA - w czasie pokoju na terytorium kraju. Przewiduje także zapewnienie pomocy prawnej żołnierzom i funkcjonariuszom służb MSWiA w razie postępowania związanego z użyciem przez nich broni.

Posłowie przeprowadzą też w środę drugie czytanie projektu nowelizacji Kodeksu karnego. Chodzi o projekt dotyczący definicji zgwałcenia, zgodnie z którym za gwałt uznawane będzie doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub w inny sposób mimo braku jej zgody.

Izba ponadto zajmie się m.in. projektem nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który ma zniechęcić tzw. flipperów do spekulacji nieruchomościami. Projekt został przygotowany przez klub Lewicy wspólnie z warszawskim ruchem Miasto Jest Nasze. Zakłada zmianę stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), która obecnie wynosi 2 proc. w przypadku zbycia nieruchomości. Lewica chce, żeby podatek wzrósł do 10 proc., gdy mieszkanie jest sprzedawane przed upływem roku od jego zakupu. Stawka PCC dla osób sprzedających mieszkanie przed upływem dwóch lat od zakupu miałaby wynosić 6 proc., a przed upływem trzech lat - 4 proc.

W kolejnych dniach posiedzenia Sejm ma się także zająć sprawozdaniem komisji dotyczącym wniosku Prokuratora Krajowego o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Michała Wosia. Posłowie mają też głosować nad wnioskiem o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Projekt złożyli pod koniec marca br. posłowie Polski 2050. Przewiduje on dwie niedziele handlowe w miesiącu.

Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 247)

- sprawozdawca poseł Elżbieta Anna Polak.

Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druki nr 209 - sprawozdawca poseł Elżbieta Anna Polak. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, sporządzonej w Apii dnia 15 listopada 2023 r. (druki nr 428)

- sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska.

Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a członkami Organizacji Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z drugiej strony, sporządzonej w Apii dnia 15 listopada 2023 r. (druki nr 348 - sprawozdawca poseł Anna Wojciechowska. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Zaawansowanej umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 2023 r. (druki nr 429)

- sprawozdawca poseł Joanna Kluzik-Rostkowska.

Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Zaawansowanej umowy ramowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, sporządzonej w Brukseli dnia 13 grudnia 2023 r. (druki nr 420 - sprawozdawca poseł Joanna Kluzik-Rostkowska. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie, podpisanej w Nowym Jorku dnia 21 września 2023 r. (druki nr 456)

- sprawozdawca poseł Małgorzata Tracz.

Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Organizacją Narodów Zjednoczonych w sprawie utworzenia Przedstawicielstwa Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Obsługi Projektów w Warszawie, podpisanej w Nowym Jorku dnia 21 września 2023 r. (druki nr 276 - sprawozdawca poseł Małgorzata Tracz. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Prezes Rady Ministrów.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 437 - uzasadnia Prezes Rady Ministrów. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr

- uzasadnia poseł Paweł Śliz.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 409 - uzasadnia poseł Paweł Śliz. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr

- uzasadnia poseł Tomasz Zimoch.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 410 - uzasadnia poseł Tomasz Zimoch. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr

- uzasadnia poseł Dorota Olko.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (druk nr 419 - uzasadnia poseł Dorota Olko. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia poseł Joanna Wicha.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 438 - uzasadnia poseł Joanna Wicha. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 października 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic (druk nr

- sprawozdawca poseł Jarosław Urbaniak.

Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 10 października 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie poseł Anity Kucharskiej-Dziedzic (druk nr 411 - sprawozdawca poseł Jarosław Urbaniak. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr

- sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.

Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 7 września 2022 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr 413 - sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski. Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2023 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr

- sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski.

Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 29 grudnia 2023 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Grzegorza Gaży (druk nr 414 - sprawozdawca poseł Tomasz Głogowski. Sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2023 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 313)

- wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł Małgorzaty Gromadzkiej.

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2023 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wraz ze stanowiskiem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych (druki nr 299 - wystąpienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz poseł Małgorzaty Gromadzkiej.

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr

Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 406 i ) Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druki nr

Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (druki nr 430 i ) Wybór uzupełniający posła członka Krajowej Rady Sądownictwa (druki nr i )

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)







Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie przekroczenia przez niego uprawnień w zakresie ograniczenia i wyłączenia z gospodarki leśnej wybranych obszarów będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz podejmowania prób ograniczeń w zakresie prowadzenia gospodarki łowieckiej przez myśliwych zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim









Archiwum: Komisja śledcza ds. Pegasusa 17 czerwca 2024 r.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma dziś przesłuchać byłego dyrektora Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Najwyższej Izby Kontroli Marka Bieńkowskiego.

Dotychczas zeznania złożyli m.in.: b. wicepremier Jarosław Kaczyński, b. wiceszef MS Michał Woś, były dyrektor Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaj Pawlak oraz inni pracownicy resortu sprawiedliwości.

Komisja rozpocznie prace o godz. 10:00.

Archiwum: Sejm 14 czerwca 2024 r. Głosowanie nad poprawkami Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów

W ostatnim dniu posiedzenia, Sejm w bloku głosowań uzupełni składy sejmowych komisji śledczych ds. wyborów korespondencyjnych z 2020 r., tzw. afery wizowej oraz ds. Pegasusa.

Posłowie mają też głosować nad poprawkami Senatu zgłoszonymi do ustawy o ochronie sygnalistów.

Celem ustawy wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE, zgodnie z nią ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby.

Sejm ma się także zapoznać z przedstawioną przez ministra infrastruktury informacją z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich".

Sejm w dniu 14 czerwca 2024 r.

Ślubowanie członka Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15

Przedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr

przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr 82 246 ) - głosowanie Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie sygnalistów (druki nr 427 i 455)*

- sprawozdawca poseł Katarzyna Ueberhan.

Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku w formie głosowania korespondencyjnego (druk nr ...)*

Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr ...)*

Wybór uzupełniający do składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr ...)*

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)*

Przedstawiony przez Ministra Infrastruktury dokument: Informacja z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2024 wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr

- wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk.

przez Ministra Infrastruktury dokument: Informacja z wykonania w 2023 roku programu wieloletniego pn.: „Program ochrony brzegów morskich” oraz harmonogram prac na rok 2024 wraz ze stanowiskiem Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (druki nr 298 338 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- wystąpienia Ministra Infrastruktury oraz poseł Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk.

* - porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawców

Archiwum: Komisja śledcza ds. Pegasusa 14 czerwca 2024 r.

W piątek komisja śledcza ds. Pegasusa przesłucha byłą minister finansów Teresę Czerwińską. Jak powiedziała PAP przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD), to właśnie Czerwińską proszono "o ekstraordynaryjny tryb zmian legislacyjnych, które miały doprowadzić do tego, że przekazanie 25 mln zł z Funduszu Sprawiedliwości do CBA będzie możliwe". Kolejne posiedzenie komisji zaplanowano na poniedziałek, 17 czerwca. Świadkiem będzie wówczas były dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa NIK Marek Bieńkowski.

Komisja rozpocznie prace o godz. 14:00 wg planu:

Przesłuchanie pani Teresy Czerwińskiej, byłej Minister Finansów, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Sygnaliści w administracji publicznej. Przewodnik dla pracodawców

Sejm 13 czerwca 2024 r. Projekt o dwóch handlowych niedzielach w miesiącu

W czwartek 13 czerwca Sejm zajmie się projektem ustawy dopuszczającej handel w dwie niedziele w miesiącu. Gdzie oglądać transmisję online?

Projekt nowelizacji ustawy zakazującej handlu w niedziele złożyli pod koniec marca br. posłowie Polski 2050. Przewiduje on dwie niedziele handlowe w miesiącu. Za pracę w niedzielę przysługiwałoby podwójne wynagrodzenie, a pracodawca miałby obowiązek wyznaczyć pracownikowi dzień wolny 6 dni przed albo 6 dni po dniu pracy w niedzielę.

W uzasadnieniu do projektu stwierdzono, że wbrew intencjom ustawodawcy z roku 2018 zakaz handlu nie przyczynił się do wsparcia małych, lokalnych sklepów w ich konkurencji z wielkimi sieciami handlowymi.

Sejm w dniu 13 czerwca 2024 r.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr

- uzasadnia poseł Ryszard Petru.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni oraz ustawy – Kodeks pracy (druk nr 384 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Ryszard Petru. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr

- uzasadnia poseł Mirosław Suchoń.

poselskiego projektu ustawy o uchyleniu ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 (druk nr 351 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Mirosław Suchoń. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr

- uzasadnia Minister Cyfryzacji.

rządowego projektu ustawy – Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 423 ) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 9. i 10.- uzasadnia Minister Cyfryzacji. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr

- uzasadnia Minister Cyfryzacji.

rządowego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo komunikacji elektronicznej (druk nr 424 ) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 9. i 10.- uzasadnia Minister Cyfryzacji.

Obrady Sejmu 12, 13, 14 czerwca 2024 r.

Sejm rozpocznie dzisiaj trzydniowe posiedzenie; zajmie się prezydenckim projektem ustawy dotyczącym działań organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, który zmienia strukturę kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Projekt przewiduje włączenie w proces kierowania obroną państwa marszałków Sejmu i Senatu. Zakłada też przekształcenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwa Operacyjnego w RSZ w Dowództwo Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych, któremu będą podlegały odtworzone dowództwa poszczególnych rodzajów sił zbrojnych (Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i WOT).

Projekt został wniesiony do Sejmu po raz pierwszy w sierpniu ub. r. Ponieważ izba nie zajęła się nim przed wyborami, projekt wymagał ponownego złożenia w nowej kadencji. Prezydent Andrzej Duda podkreślił we wtorek w Rydze, że ustawa zawiera rozwiązania mające wzmocnić przepisy dotyczące użycia broni przez wojsko.

Posłowie mają też pracować nad rządowym projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach w związku z przygotowywaniem i sprawowaniem przez Polskę przewodnictwa w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 r. Będą także kontynuowali prace nad projektem autorstwa KO nowelizacji Kodeksu wyborczego. Rozszerza on uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców - zarówno w kraju, jak i za granicą.

Sejm rozpocznie również prace nad poselskim projektem noweli ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, który ma zniechęcić tzw. flipperów do spekulacji nieruchomościami. Projekt tzw. ustawy antyflipperskiej złożyła Lewica, a został przygotowany wspólnie z warszawskim ruchem Miasto Jest Nasze. Projekt przewiduje - jak poinformowali wnioskodawcy - zmianę stawki podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC), która obecnie wynosi 2 proc. w razie zbycia nieruchomości. Lewica chce, żeby podatek wzrósł do 10 proc., gdy mieszkanie jest sprzedawane przed upływem roku od jego zakupu.

W kolejnych dniach posiedzenia posłowie zajmą się m.in. projektem nowelizacji ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Chodzi o projekt Polski2050, który przewiduje wprowadzenie dwóch niedziel handlowych w miesiącu. Sejm uzupełni też składy sejmowych komisji śledczych ds. "wyborów kopertowych" i "afery wizowej".

Trzydniowe posiedzenie Sejmu rozpocznie się 12 czerwca o godz. 10:00.

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa 10 czerwca 2024 r.

Sejmowa komisja śledcza badająca stosowanie programu Pegasus wezwała na 10 czerwca byłego dyrektora departamentu spraw rodzinnych i nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Mikołaj Pawlak nie stawił się przed komisją 3 czerwca. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka (PSL-TD) zapowiedziała wystąpienie do sądu o ukaranie Pawlaka. Komisja zamierza przesłuchać dziś także byłego głównego rzecznika dyscypliny finansów publicznych Piotra Patkowskiego.

Komisja ma rozpocząć prace o godz. 10:00 wg planu:

Przesłuchanie pana Mikołaja Pawlaka, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie pana Piotra Patkowskiego, byłego Głównego Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejm owa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej 7 czerwca

7 czerwca 2024 r. komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej planuje przesłuchać prezesa PiS i b. szefa Orlenu. Obaj byli poprzednio wezwani na środę 5 czerwca, ale nie stawili się przed komisją.

Sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej ma dziś rozpocząć posiedzenie o godz. 9. Plan prac:

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych w latach 2020-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Daniela Obajtka, byłego Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Jarosław Kaczyński zapowiedział, że stawi się w piątek. Daniel Obajtek poinformował tylko, że złożył wniosek o przełożenie przesłuchania na po kampanii wyborczej do PE, gdzie kandyduje. Rzecznik MSZ potwierdził w czwartek, że polski konsul w Budapeszcie dwukrotnie próbował wręczyć Obajtkowi wezwanie na posiedzenie komisji, nie zastał go jednak pod wskazanym adresem.

Archiwum: Sejmowa komisja wizowa 5 czerwca 2024 r.

Prace komisji rozpoczną się o godz. 10:00. Komisja planuje:

Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego, Wiceprezesa Rady Ministrów i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych w latach 2020-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Daniela Obajtka, byłego Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Daniel Obajtek nie stawił się na przesłuchanie w ubiegłym tygodniu, w związku z czym został ponownie wezwany na środę. Prezes PiS wniósł do komisji o zmianę terminu przesłuchania na czas po wyborach do PE. Uzasadnił to pobytem za granicą w ramach wypełniania swoich zobowiązań politycznych w trakcie kampanii wyborczej. Przewodniczący komisji Michał Szczerba poinformował jednak, że wniosek Kaczyńskiego nie został uwzględniony. Powiedział PAP, że w środę oczekuje obecności obu świadków, tym bardziej, że obaj zostali skutecznie wezwani na posiedzenie. Wskazał, że jeśli prezes PiS się nie pojawi, to komisja rozważy wniosek o ukaranie go karą porządkową. Natomiast jeżeli były prezes Orlenu po raz kolejny się nie stawi, komisja wystąpi nie tylko z wnioskiem o karę porządkową, ale także z wnioskiem o zatrzymanie i doprowadzenie na przesłuchanie.

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej 4 czerwca 2024 r.

Dziś sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej ma przesłuchać byłego szefa MSZ Zbigniewa Raua.

Przesłuchanie rozpocznie się o godz. 10:00. Rau ma być pytany m.in. o to, kiedy dowiedział się o procederze korupcyjnym przy wydawaniu wiz. Zarzuty w śledztwie dotyczącym płatnej protekcji w związku z przyspieszaniem procedur wizowych usłyszał m.in. były wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk i jego współpracownik Edgar Kobos.

Komisja ma też pytać Raua o centrum decyzji wizowych w Łodzi, które miało obsługiwać wnioski wizowe z 21 krajów w uproszczonej procedurze, bez udziału konsulów.

O godz. 14 na posiedzeniu zamkniętym ma być przesłuchany były prezes Grupy Azoty. Tomasz Hinc w ub. tyg. odmówił składania zeznań, zasłaniając się obowiązującą go tajemnicą handlową.

Źródło: PAP, Sejm

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa 3 czerwca 2024 r.

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasua ma dziś przesłuchać byłego dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Jana Paziewskiego. Komisja ponownie wezwała też byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w MS Mikołaja Pawlaka.

Dwa tygodnie temu Pawlak odmówił składania zeznań przed komisją i opuścił jej posiedzenie. Szefowa komisji Magdalena Sroka zapowiedziała wówczas, że Pawlak będzie wyzwany "do skutku", a jeśli "uporczywie" będzie odmawiał złożenia zeznań, komisja będzie wnosić o jego tymczasowe aresztowanie.

Prace komisji rozpoczną się o godz. 10:00 według planu:

Przesłuchanie pana Jana Paziewskiego, byłego dyrektora Departamentu Budżetu i Efektywności Finansowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie pana Mikołaja Pawlaka, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejmowa komisja wizowa 29 maja 2024 r. Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego

Dziś przed komisją śledczą ds. afery wizowej ma stanąć były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki.

Jak zapowiedział przewodniczący komisji Michał Szczerba, Morawiecki ma być pytany m.in. o politykę migracyjną Polski.

Morawiecki zapowiedział, że stawi się na przesłuchanie i będzie odpowiadał na pytania, "jeżeli postępowanie będzie prowadzone zgodnie z prawem". Zastrzegł, że według niego komisja jest "częścią kabaretu, który organizuje Platforma Obywatelska na koniec kampanii wyborczej".

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPC) rozpocznie dziś prace o godz. 10:

Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów w latach 2017-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejm 28 maja 2024 r. Daniel Obajtek przed komisją śledczą. Czy stawi się? [Transmisja online]

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Depesza PAP:

Posiedzenie komisji ds. tzw. afery wizowej rozpoczęło się we wtorek bez świadka. B. prezes Orlenu Daniel Obajtek wezwany na przesłuchanie nie stawił się.

B. szef Orlenu został wezwany na wtorkowe posiedzenie komisji śledczej ds. tzw. afery wizowej, która chciała go pytać m.in. o zatrudnianie obcokrajowców przy inwestycji spółki Olefiny III.

Przewodniczący komisji Michał Szczerba (KO), otwierając posiedzenie, stwierdził: "Gdzie jest świadek? Nie widzę".

Obajtek w oświadczeniu zamieszczonym we wtorek przed godz. 10 w mediach społecznościowych powtórzył, że nie zostało mu doręczone wezwanie. Dodał, że o tym, że został na wtorek "zaproszony do udziału w przesłuchaniu komisji, dowiedział się z informacji medialnych". "Formalnie nie zostałem powiadomiony o tym przesłuchaniu" - napisał. Zadeklarował, że oczekuje na udział w posiedzeniu komisji w wyznaczonym terminie, już po kampanii wyborczej. Oświadczył też, że poinformuje komisję o adresie do doręczenia wezwania - będzie to adres jego pełnomocnika.

We wtorek sejmowa komisja śledcza ds. tzw. afery wizowej planuje przesłuchanie, oprócz b. prezesa Orlenu, także byłego prezesa Grupy Azoty Tomasza Hinca w kontekście zatrudniania obcokrajowców przy inwestycji spółki - Polimery Police.

W poniedziałek Obajtek, który startuje do Parlamentu Europejskiego z listy PiS na Podkarpaciu, napisał na platformie X, że nie będzie "małpą w cyrku Michała Szczerby" i nie da Koalicji Obywatelskiej "zrobić na sobie kampanii" wyborczej do PE. Dodał, że "z wizami ma tyle wspólnego, co z pyłem na Marsie". "Odbiór pisma powinien zostać potwierdzony własnoręcznym, czytelnym podpisem zawierającym pełne imię i nazwisko na zwrotnym pokwitowaniu" - podkreślił Obajtek. Według niego "taka sytuacja nie miała miejsca".

Szczerba odpowiedział w serwisie X: "Cieszę, że Daniel Obajtek publicznie potwierdził wiedzę o wezwaniu na przesłuchanie przed Komisją do spraw afery wizowej".

Zgodnie z ustawą o sejmowych komisjach śledczych w przypadku, gdy osoba bez usprawiedliwienia nie stawi się na wezwanie komisji, bez zezwolenia komisji opuści miejsce czynności przed jej zakończeniem albo bezpodstawnie uchyli się od złożenia zeznań lub złożenia przyrzeczenia, komisja może zwrócić się do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o zastosowanie kary porządkowej. Do postępowania w takiej sprawie oraz wykonania orzeczonej kary porządkowej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

Przesłuchanie Daniela Obajtka, byłego Prezesa Zarządu Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Tomasza Hinca, byłego Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Grupa Azoty S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych 24 maja 2024 r. Przesłuchanie J. Kaczyńskiego

Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych rozpocznie dziś prace o godz. 10.

Zdaniem szefa komisji Dariusza Jońskiego (KO) Jarosław Kaczyński podejmował kluczowe decyzje ws. wyborów korespondencyjnych.

Archiwum: Sejm 23 maja 2024 r.

Dziś Sejm będzie kontynuował dwudniowe posiedzenie. Ma wysłuchać informacji bieżącej - "w sprawie prowadzonej przez rządy PiS polityki prorosyjskiej". Wniosek ws. przedstawienia informacji w tej sprawie zgłosił klub KO.

Posłowie będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących. Posłowie KO zadali pytanie w sprawie działań podjętych w związku z ujawnionym fikcyjnym zatrudnieniem pracowników w Rządowym Centrum Legislacji w trakcie rządów PiS. Inne pytanie dotyczy "działalności pozaorzeczniczej byłego sędziego Tomasza Szmydta oraz okoliczności działalności grupy hejterskiej, a także wpływu zadań tej grupy na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa".

Posłowie mają się też zająć powołaniami członków komisji ds. reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, a także stanowiskiem Senatu ws. ustawy o bonie energetycznym. Po południu w czwartek minister zdrowia ma przedstawić dokument "Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032".

Porządek obrad w dniu 23 maja 2024 r.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Powołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 367, 368, 369, 370, 371, 379, 393, 394, 395, 396, 397, 398 i 399)

- sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski.

członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 366 - sprawozdawca poseł Patryk Jaskulski. Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (druki nr 416 i )*

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )*

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr i )*

Przedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr

- wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Marceliny Zawiszy.

przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr 82 246 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Marceliny Zawiszy.

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat istotnych zmian w zasadach płatności podatku od handlu emisjami (ETS), tzw. podatku od śladu węglowego (CBAM) i podatku od zysków korporacji ponadnarodowych

Archiwum: 22 maja 2024 r. Sejm rozpoczyna dwudniowe posiedzenie

Dziś na dwudniowe posiedzenie zbiera się Sejm. Posłowie wysłuchają informacji wicepremiera, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie stanu bezpieczeństwa RP. Informacji wicepremiera wysłucha prezydent Andrzej Duda.

Sejm zajmie się także sprawozdaniem komisji z prac nad projektem ustawy o ochronie sygnalistów. Projekt ustawy ma zaimplementować dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W porządku obrad jest też debata nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Nowela dotyczy dostosowania polskiego prawa do przepisów UE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem czynnikami rakotwórczymi lub mutagenami podczas pracy w celu ochrony przed substancjami reprotoksycznymi, które wpływają negatywnie na rozrodczość kobiet i mężczyzn.

W czwartek Sejm wysłucha informacji bieżącej; posłowie będą też zadawać przedstawicielom rządu pytania w sprawach bieżących. W bloku głosowań posłowie powołają członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich.

Archiwum: 22 maja 2024 r. sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych

Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych będzie dziś kontynuowała przesłuchanie b. premiera Mateusza Morawieckiego. Prace komisji mają się rozpocząć o godz. 13.

Szef komisji Dariusz Joński (KO) powiedział dziennikarzom po poprzednim przesłuchaniu Morawieckiego, że po jego zeznaniach pojawiły się pewne wątpliwości dotyczące b. szefa KPRM Michała Dworczyka. "Gdzie z jednej strony Morawiecki twierdzi, że pan Dworczyk informował go o wykonywaniu decyzji, a pan Dworczyk mówił przed komisją, że w ogóle KPRM nie nadzorował decyzji, które zostały wydane" - podkreślił szef komisji.

Dlatego - jak wyjaśnił - "poprosiłem o protokół z dzisiejszego posiedzenia i kolejne przesłuchanie (Morawieckiego) będzie w środę o godz. 13 tak, żebyśmy mogli zapoznać się z dokładnymi wypowiedziami pana Morawieckiego i zestawić je z wypowiedziami innych świadków".

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. wyborów kopertowych 16 maja 2024 r. Przesłuchanie M. Morawieckiego

Dziś kolejny dzień prac sejmowej komisji śledczej ds. wyborów korespondencyjnych. W planach przesłuchanie Mateusza Morawieckiego, byłego Prezesa Rady Ministrów.

Komisja rozpocznie prace o godz. 10:00 według planu:

Odebranie opinii biegłego prof. Piotra Uziębły, powołanego przez Komisję uchwałą nr 4 z dnia 22 grudnia 2023 r.

Przesłuchanie Mateusza Morawieckiego, byłego Prezesa Rady Ministrów, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Archiwum: Obrady Sejmu 15 maja 2024 r.

Sejm dziś wznawia dziś obrady przerwane 9 maja. Izba niższa wysłucha informacji szefa MSWiA o działaniach w celu wyjaśnienia przyczyn wybuchów pożarów w dniach 10-13 maja w różnych miejscach w Polsce. Posłowie zajmą się również projektem ustawy ws. bonu energetycznego oraz projektem zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy. 15 maja odbędzie się również posiedzenie sejmowej Komisji Śledczej ds. wyborów korespondencyjnych

Rządowy projekt zmian w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu obywatelom Ukrainy oraz powiązanie od przyszłego roku wypłat m.in. 800 plus z obowiązkiem szkolnym. Rządowy projekt ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym przewiduje, że bon energetyczny będzie stanowił jednorazowe świadczenie pieniężne przeznaczone dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Przewidziane będą dwa progi dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Sejm wysłucha też informacji bieżącej w sprawie wsparcia polskich rodzin w zakresie polityki społecznej wobec wzrastających cen energii, gazu ziemnego, dostaw wody i odbioru ścieków oraz rosnących cen paliw; o taką informację zwrócili się posłowie PiS. Posłowie zapoznają się też z przygotowanym przez ministerstwo zdrowia Narodowym Programem Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. Na koniec posiedzenia przewidziano głosowania.

Porządek obrad:

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 342 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druki nr 346 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druki nr

- sprawozdawca poseł Agnieszka Maria Kłopotek.

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druki nr 303 314 ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła- sprawozdawca poseł Agnieszka Maria Kłopotek. Przedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr

- wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Marceliny Zawiszy.

przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr 82 246 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Marceliny Zawiszy. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr i )*

- sprawozdawca poseł

Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych 15 maja 2024

O godz. 14:00 ma rozpocząć się posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego. W planach przesłuchanie Tomasza Grodzkiego, byłego Marszałka Senatu X kadencji.

Sejm na żywo 14 maja 2024 r. Komisja wizowa [Transmisje ONLINE]

Przesłuchanie Macieja Wąsika byłego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Jadwigi Emilewicz w latach 2018-2019 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, w latach 2019-2020 Ministra Rozwoju i Wiceprezesa Rady Ministrów oraz w 2023 r. Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejm 13 maja 2024 r. Komisja wizowa, komisja ds. Pegasusa

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPG) rozpoczęła prace o godz. 10:00. W planach znalazło się:

Przesłuchanie pana Mikołaja Pawlaka, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPC) rozpocznie prac o godz. 10:30. Oto plan prac:

Przesłuchanie Macieja Lisowskiego z Lex Nostra w okresie relewantnym dla prac Komisji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Damiana Gągały, radcy w Departamencie Konsularnym MSZ, członka delegacji wizytującej konsulat w Mumbaju w dniach 2-4 lutego 2023 roku, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023r.

Archiwum: Sejm na żywo 9 maja 2024 r. [Transmisja ONLINE]

Plan posiedzenia

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 341 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- sprawozdawca poseł

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr

- uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 318 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski (druki nr 344 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- uzasadnia poseł Waldemar Buda.

- sprawozdawca poseł

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk nr

- uzasadnia Minister Klimatu i Środowiska.

rządowego projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk nr 346 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Klimatu i Środowiska. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr

- uzasadnia poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk. poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 322 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

W czwartek po godz. 9 Sejm wznowił obrady. Drugiego dnia obrad rozpatrzony będzie wniosek o wotum nieufności wobec szefowej resortu klimatu i środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Posłowie zajmą się też m.in. rządowym projektem ustawy o bonie energetycznym.

Czwartkowe obrady rozpoczęły się od pytań poselskich. Posłowie wysłuchają też informacji bieżącej rządu w sprawie wsparcia polskich rodzin w zakresie polityki społecznej wobec wzrastających cen energii, gazu ziemnego, dostaw wody i odbioru ścieków oraz rosnących cen paliw. Wnioskował o nią klub PiS.

Rozpatrzenie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec Hennig-Kloski zaplanowano na 15.30. Bezpośrednio po debacie ok. godz. 17 ma odbyć się głosowanie. Według posłów PiS, "skala chaosu, jaka panuje w obszarze klimatu i środowiska jest nieprawdopodobna", a wniosek jest "czerwoną kartką" wobec szefowej resortu.

W czwartek posłowie rozpoczną prace nad rządowym projektem ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Zakłada on, że osoby z niższym dochodem będą mogły skorzystać z bonu energetycznego, a cena maksymalna energii elektrycznej zostanie ustalona na poziomie 500 zł/MWh. Jak wskazała kancelaria premiera, bez zamrożenia stawka taryfowa wynosiłaby 739 zł MWh.

Sejm zajmie się też projektem posłów PiS podnoszącym kwotę wolną od podatku dla wszystkich. Miałaby ona wynosić dwunastokrotność minimalnego wynagrodzenia, ale nie mniej niż 60 tys. zł.

Posłowie będą także kontynuować pracę o rządowym projekcie noweli ustawy o podatku VAT. Rozpoczną też prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku PIT.

O godz. 20.30 mają rozpocząć się głosowania.

W czwartek Sejm zawiesi posiedzeń, które wznowi w środę 15 maja. Wówczas planuje zająć się ewentualnymi poprawkami Senatu do noweli ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tego dnia również minister zdrowia ma przedstawić dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032. (PAP)

Archiwum: Posiedzenie Sejmu 8, 9 i 15 maja 2024 r.

Sejm, który rozpoczyna dziś posiedzenie ma się zająć rządowym projektem noweli zakładającym przesunięcie terminu wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) z 1 lipca 2024 roku na 1 lutego 2026 roku. Zaplanowano także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zakłada on m.in. powiązanie wypłat 800 plus i świadczenia z programu "Dobry start" z obowiązkiem szkolnym i przedłuża ochronę tymczasową dla Ukraińców uciekających przed wojną do 30 września 2025 r.

Sejm ma kontynuować prace nad rządowym projektem noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowe przepisy mają umożliwić przedsiębiorcom wzięcie urlopu od płacenia składki ZUS, czyli tzw. wakacji składkowych. Kolejny punkt obrad to pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - "Aktywny rodzic", tzw. babciowe. Zakłada on wprowadzenie trzech świadczeń dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia: "aktywni rodzice w pracy", "aktywnie w żłobku" i "aktywnie w domu". Celem programu jest ułatwienie rodzicom pogodzenia zadań rodzicielskich z aktywizacją zawodową.

Również dziś Sejm będzie pracować nad złożonym przez posłów KO projektem nowelizacji Kodeksu wyborczego, który rozszerza uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców - zarówno w kraju, jak i za granicą. Na początku posiedzenia ślubowanie poselskie złożą nowi posłowie KO: Dominik Jaśkowiec (obejmie mandat po Aleksandrze Miszalskim, który został prezydentem Krakowa) oraz Paweł Masełko (obejmie mandat po zmarłym 27 marca Rajmundzie Millerze).

Obrady rozpoczęły się o godz. 10.

Porządek obrad

w dniu 8 maja 2024 r. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr

w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr 345 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk nr 341 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Finansów. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 342 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr - kontynuacja

poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr 261 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr - kontynuacja

projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24 Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr

- sprawozdawca poseł Krystyna Szumilas.

Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 268 335 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Krystyna Szumilas. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr

- sprawozdawca poseł Elżbieta Burkiewicz.

Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 275 333 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Elżbieta Burkiewicz. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (druk nr

- uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic” (druk nr 319 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr

- uzasadnia poseł Mariusz Witczak.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 296 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Mariusz Witczak. w dniu 9 maja 2024 r. Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druki nr 341 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- sprawozdawca poseł

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr

- uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk nr 318 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski (druki nr 344 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- uzasadnia poseł Waldemar Buda.

- sprawozdawca poseł

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk nr

- uzasadnia Minister Klimatu i Środowiska.

rządowego projektu ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druk nr 346 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Klimatu i Środowiska. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr

- uzasadnia poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 322 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk. w dniu 15 maja 2024 r. Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (druki nr 342 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym (druki nr 346 i ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła*

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druki nr

- sprawozdawca poseł Agnieszka Maria Kłopotek.

Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Umowy o utworzeniu Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, sporządzonej w Paryżu dnia 29 maja 1990 r. (druki nr 303 314 ) -3-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła- sprawozdawca poseł Agnieszka Maria Kłopotek. Przedstawiony przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr

- wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Marceliny Zawiszy.

przez Ministra Zdrowia dokument: Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 - Sprawozdanie za rok 2022 wraz ze stanowiskiem Komisji Zdrowia (druki nr 82 246 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- wystąpienia Ministra Zdrowia oraz poseł Marceliny Zawiszy. Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr i )*

- sprawozdawca poseł



Sejm na żywo 7 maja 2024 r. Komisja śledcza ds. wiz. Program GovTech [Transmisja ONLINE]

Rozpatrzenie wniosków dowodowych.

Przesłuchanie Justyny Orłowskiej, byłej dyrektor programu GovTech Polska w okresie relewantnym dla prac Komisji, wezwanej w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Antoniego Rytla, byłego wicedyrektora programu GovTech Polska w okresie relewantnym dla prac Komisji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa 6 maja 2024 r.

Prace komisji rozpoczną się o godz. 10 według następującego planu:

Przesłuchanie pana Jarosława Wyżgowskiego, Dyrektora Biura Finansów w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie pana Jakuba Tietza, byłego delegowanego prokuratora do Ministerstwa Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Komisja śledcza ds. Pegasusa ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz.

Archiwum: Sejm na żywo 26 kwietnia 2024 r.

Na trzeci dzień posiedzenia Sejmu zaplanowane też pierwsze czytanie projektu noweli w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt posłów Polski 2050 dotyczy podniesienia wymogów kwalifikacyjnych i zaostrzenia kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych takich spółek.

W południe rozpocznie się zaś kolejne posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa. Przed komisją stanie b. główna księgowa Ministerstwa Sprawiedliwości Elżbieta Pińciurek.

Archiwum: Sejm na żywo 25 kwietnia 2024 r. Transmisja online

W czwartek od godz. 9.00 do 18.00 zaplanowano rozpatrzenie punktu dotyczącego informacji szefa MSZ Radosława Sikorskiego na temat założeń polskiej polityki zagranicznej na 2024 r. Do Sejmu ma przybyć prezydent Andrzej Duda; informacji szefa polskiej dyplomacji wysłuchają także przedstawiciele korpusu dyplomatycznego.

Wieczorem drugiego dnia obrad odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu noweli ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Następnie posłowie mają zająć się obywatelskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego. Projekt dotyczy m.in. kar za publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej, przeszkadzanie w publicznym wykonywaniu aktu religijnego czy "lżenie i wyszydzanie" kościołów oraz innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej.

Natomiast na piątek zaplanowano głosowania, a także pierwsze czytanie projektu noweli w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt posłów Polski 2050 dotyczy podniesienia wymagań kwalifikacyjnych i zaostrzenia kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych takich spółek.

Sejm 24, 25 i 26 kwietnia - szczegóły

Czy powstanie Ministerstwo Przemysłu?

Posłowie zaczną obrady od przeprowadzenia II czytania rządowego projektu nowelizacji ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej. Przedstawiciele rządu tłumaczyli, że konieczność zmiany w ustawie o działach wynika m.in. z kształtu Rady Ministrów, powołania nowych instytucji i ministerstw, a także przeniesienia części kompetencji do odpowiednich resortów. Jako przykład wskazali m.in. powstanie Ministerstwa Przemysłu, które ma się zajmować np. gospodarką surowcami energetycznymi, a także energetyką jądrową.

Śląski kolejnym językiem regionalnym

Następnie posłowie mają kontynuować prace nad projektem nowelizacji ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Projekt zakłada wpisanie języka śląskiego do tej ustawy jako drugiego – obok kaszubskiego – języka regionalnego.

Informacja o Pegasusie

Izba wysłucha też informacji Prokuratora Generalnego o inwigilowaniu m.in. Pegasusem. W zeszłym tygodniu do parlamentu wpłynęła informacja Adama Bodnara o statystyce stosowania kontroli operacyjnych za zeszły rok, zamieszczono ją na stronach Sejmu i Senatu. Prokurator generalny przekazał w informacji, że w latach 2017-2022 kontrola operacyjna przy użyciu systemu Pegasus objęła 578 osób; najwięcej - 162 - w 2021 roku.

Pakiet reformy Trybunału Konstytucyjnego

Sejm ma również przeprowadzić pierwsze czytania dwóch projektów ustaw dotyczących Trybunału Konstytucyjnego, które wpłynęły do izby na początku marca i pod którymi podpisali się posłowie koalicji rządowej. Jeden to projekt nowej ustawy o TK, drugi zawiera przepisy wprowadzające do tej ustawy. Razem z przyjętą już uchwałą Sejmu i propozycją zmiany konstytucji stanowią pakiet kompleksowej reformy TK.

Co 25 i 26 kwietnia?

Natomiast czwartkowe obrady głównie poświęcone informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku. Na ten punkt przewidziano 9 godzin - od godz. 9 do 18. Z kolei w piątek posłowie mają się zająć m.in. projektem noweli w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Projekt posłów Polski 2050 dotyczy podniesienia wymagań kwalifikacyjnych i zaostrzenia kryteriów wykluczających dla kandydatów do rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Porządek obrad

w dniu 24 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269-A i

- sprawozdawca poseł Zofia Czernow.

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji rządowej (druki nr 269 292 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Zofia Czernow. Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr

- sprawozdawca poseł Monika Rosa.

Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 233 289 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Monika Rosa. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr

- sprawozdawca poseł Jagna Marczułajtis-Walczak.

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 274 305 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Jagna Marczułajtis-Walczak. Informacja Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 r. (druk nr

Prokuratora Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej o łącznej liczbie osób, wobec których został skierowany wniosek o zarządzenie kontroli i utrwalania rozmów lub wniosek o zarządzenie kontroli operacyjnej w 2023 r. (druk nr 308 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr

- uzasadnia poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Sławomir Ćwik, poseł Michał Pyrzyk, poseł Katarzyna Ueberhan.

poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 253 ) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 5. i 6.- uzasadnia poseł Kamila Gasiuk-Pihowicz, poseł Sławomir Ćwik, poseł Michał Pyrzyk, poseł Katarzyna Ueberhan. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr

- uzasadnia poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski, poseł Bartosz Romowicz, poseł Mirosław Adam Orliński, poseł Katarzyna Ueberhan.

poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Trybunale Konstytucyjnym (druk nr 254 ) -15-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 5. i 6.- uzasadnia poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski, poseł Bartosz Romowicz, poseł Mirosław Adam Orliński, poseł Katarzyna Ueberhan. Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr

- sprawozdawca poseł Katarzyna Ueberhan.

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (druki nr 293 312 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Katarzyna Ueberhan.

w dniu 25 kwietnia 2024 r.

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2024 roku -debata średnia

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (druk nr 311 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Finansów. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann.

projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 29 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mateusz Wagemann.

w dniu 26 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 309 i )*

- sprawozdawca poseł

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 310 i )*

- sprawozdawca poseł

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)*

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr

- uzasadnia poseł Michał Kobosko.

poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu naprawy ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa (druk nr 261 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Michał Kobosko. Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr

- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz.

projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego (druk nr 24 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Robert Bąkiewicz.

Transmisja online

Archiwum: Sejm na żywo 23 kwietnia 2024 r. Komisja śledcza ds. wyborów kopertowych [Przesłuchanie Mariusza Kamińskiego]

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego (SKGK) 23 kwietnia 2024 (wtorek), godz. 10:00

Przesłuchanie Macieja Biernata, byłego Prezesa Zarządu Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w latach 2018-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Mariusza Kamińskiego, byłego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Archiwum: Sejm 22 kwietnia 2024 r. - komisja wizowa. Przesłuchanie Mariusza Kamińskiego

Będzie to druga próba przesłuchania Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji w latach 2019-2023 oraz koordynatora służb specjalnych w latach 2015-2023. Poprzednie przesłuchanie miało się odbyć w czwartek, ale polityk nie pojawił się na nim, gdyż na tę samą godzinę miał stawić się w prokuraturze.

Komisja ma rozpocząć dziś prace o godz. 10:00. Oto plan prac:

Przesłuchanie Aleksandra Dańdy, Konsula Generalnego RP w Mumbaju, pełniącego obowiązki Konsula Generalnego RP w Hongkongu w okresie relewantnym dla prac Komisji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Mariusza Kamińskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w latach 2019-2023 oraz Koordynatora Służb Specjalnych w latach 2015-2023, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejm 19 kwietnia 2024 r. - komisja wizowa. Przesłuchanie Aleksandra Parzycha i Jarosława Szczepankiewicza

Sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej przyjrzy się na dzisiejszym posiedzeniu wizom wydawanym obywatelom Filipin.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10:00. W planach jest:

Komisja bada nadużycia, zaniedbania i zaniechania w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce w okresie od 12 listopada 2019 r. do 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Aleksandra Parzycha, Konsula RP w Manili w okresie relewantnym dla prac Komisji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. wiz 18 kwietnia 2024 r. - przesłuchanie Mariusza Kamińskiego w inny terminie

Obrady komisji ds. afery wizowej bez świadka, Mariusza Kamińskiego

W czwartek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie komisji śledczej ds. afery wizowej; nie stawił się na nie Mariusz Kamiński, którego na tę samą godzinę wezwała prokuratura. Szef komisji Michał Szczerba przekazał, że Kamiński otrzyma kolejne wezwanie przed komisję na poniedziałek, 22 kwietnia.

Były szef MSWiA, koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński przekazał we wtorek, że - w związku z wezwaniem do prokuratury na ten sam dzień i godzinę - nie stawi się przed komisją śledczą; podkreślił jednocześnie, że może zeznawać przed nią innego dnia. Według informacji zamieszczonej przez niego na X, wysłał też list do Szczerby, apelując o zmianę terminu przesłuchania.

Szczerba, otwierając czwartkowe posiedzenie, poinformował, że Kamiński nie odbierał wezwania na komisję i że dwie komendy policji próbowały mu także dostarczyć zawiadomienie "pod wszystkimi znanymi adresami". Zdaniem Szczerby postawa Kamińskiego to "lekceważenie państwa".

"Wykorzystaliśmy ten moment, że udało się ustalić miejsce przebywania Mariusza Kamińskiego. W tej chwili następuje próba wręczenia mu na terenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie kolejnego wezwania na posiedzenie komisji śledczej, które zostało zaplanowano na 22 kwietnia na godz. 13" - oświadczył przewodniczący komisji.

Szczerba przekazał ponadto, że komisja - zamiast zaplanowanego przesłuchania świadka - wystąpi o nowe wnioski dowodowe.

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza 17 kwietnia 2024 r. Przesłuchanie M. Zagórskiego i J. Nowaka

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego (SKGK)

rozpocznie w dniu dzisiejszym prace o godz. 10:00.

W planach komisji znalazły się: Przesłuchanie Marka Zagórskiego, byłego Ministra Cyfryzacji, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Jana Nowaka, byłego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Archiwum: Wybory kopertowe: Łukasz Szumowski na komisji [Transmisja online z 16 kwietnia 2024 r.]

We wtorek o godz. 10 sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych zbiera się na kolejnym posiedzeniu; planowane jest przesłuchanie dwóch świadków: b. dyrektora Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej Pawła Skórę oraz byłego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Pierwszym świadkiem na wtorkowym posiedzeniu będzie Paweł Skóra. Były dyrektor Pionu Informatyki i Telekomunikacji Poczty Polskiej miał - zdaniem szefa komisji Dariusza Jońskiego (KO) - wziąć udział w przekazaniu Poczcie Polskiej danych osobowych z Ministerstwa Cyfryzacji w związku z planowanymi na maj 2020 roku wyborami korespondencyjnymi.

We wtorek przed komisją stanie też były minister zdrowia Łukasz Szumowski. "Minister zdrowia Łukasz Szumowski został wezwany między innymi po zeznaniach, które złożył (były wicepremier, były szef Porozumienia) Jarosław Gowin, który przedstawił informację, że minister zdrowia przekonywał go, że te wybory nie mogą się odbyć i nagle ta decyzja została zmieniona" - przekazał Joński

Wybory prezydenckie, zgodnie z zarządzeniem marszałek Sejmu z lutego 2020 r., miały się odbyć 10 maja 2020 r. w formule głosowania korespondencyjnego z powodu epidemii COVID-19. Jednak 7 maja Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, że ponieważ obowiązująca regulacja prawna pozbawiła PKW instrumentów koniecznych do wykonywania jej obowiązków, głosowanie 10 maja 2020 r. nie może się odbyć. Ostatecznie wybory odbyły się 28 czerwca (I tura), a głosowano w lokalach wyborczych.

Archiwum: Posiedzenie Sejmu online 12 kwietnia 2024 r.

Prace:

Nowelizacja ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt zakłada, że importerzy cyny, tantalu i wolframu oraz złota będą musieli zagwarantować, aby wszystkie dostawy tych towarów pochodziły z odpowiedzialnych źródeł oraz z obszarów, które nie są objęte wojną.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw dotyczy z kolei wprowadzenia dla przedsiębiorców urlopu od składek na ubezpieczenia społeczne przez jeden miesiąc w ciągu roku. Będą one opłacane z budżetu państwa.

Porządek obrad w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 268 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Finansów. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Minister Rozwoju i Technologii.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 275 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Rozwoju i Technologii. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobola podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 278 i 291)*

- sprawozdawca poseł Rafał Kasprzyk.

Odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 270, 271, 272, 273, 281, 282, 283 i 284)*

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży (druk nr ...)*

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)*



Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r.

Archiwum: Sejm on line 11 kwietnia 2024 r. [Transmisja]

W czwartek Sejmie zajmie zakończyła się debata nad czterema projektami ustaw dotyczącymi zmian w prawie aborcyjnym. Dwa z nich złożyła Lewica, a po jednym Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga - PSL i Polska 2050. Głosowania w sprawie dalszych prac nad projektami zaplanowano na piątek.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

X kadencja

Porządek dzienny

9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 11 kwietnia 2024 r.

(po zmianach)

w dniu 11 kwietnia 2024 r.

Pytania w sprawach bieżących



Informacja bieżąca



Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr

- uzasadnia poseł Anna Maria Żukowska, poseł Dorota Olko.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 176 ) -20-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 10., 11., 12. i 13.- uzasadnia poseł Anna Maria Żukowska, poseł Dorota Olko.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr

- uzasadnia poseł Katarzyna Kotula, poseł Katarzyna Ueberhan.

poselskiego projektu ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży (druk nr 177 ) -20-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 10., 11., 12. i 13.- uzasadnia poseł Katarzyna Kotula, poseł Katarzyna Ueberhan.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr

- uzasadnia poseł Urszula Pasławska, poseł Agnieszka Buczyńska.

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (druk nr 223 ) -20-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 10., 11., 12. i 13.- uzasadnia poseł Urszula Pasławska, poseł Agnieszka Buczyńska.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr

- uzasadnia poseł Monika Rosa, poseł Monika Wielichowska.

poselskiego projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk nr 224 ) -20-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła w łącznej dyskusji nad pkt 10., 11., 12. i 13.- uzasadnia poseł Monika Rosa, poseł Monika Wielichowska.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (druki nr 277 i 290 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła *

- sprawozdawca poseł Krystyna Sibińska.



Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. (druki nr

- sprawozdawca poseł Joanna Kluzik-Rostkowska. Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych z dnia 24 maja 1993 r., podpisanego w Warszawie dnia 19 września 2023 r. (druki nr 231 251 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Joanna Kluzik-Rostkowska.

Między politykami koalicji rządzącej doszło do sporu o to, jak rozpatrywać w parlamencie poszczególne projekty. Mimo zapowiedzi posłowie nie zajęli się nimi na posiedzeniu rozpoczynającym się 6 marca. Dzień wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia (Polska 2050) poinformował, że zdecydował, by prace odłożyć do 11 kwietnia, tuż po wyborach samorządowych. Argumentował, że jego celem jest to, by dyskusja faktycznie dotyczyła praw kobiet, ich losu i była prowadzona w trosce o dobro kobiet, a nie stanowiła element bieżącej przepychanki politycznej towarzyszącej kampanii samorządowej.

Opóźnienie pracy wywołało sprzeciw m.in. posłanek Lewicy. Przewodnicząca tego klubu Anna Maria Żukowska 6 marca wnioskowała o uzupełnienie porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. "Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię" – powiedziała do Hołowni. Trzy dni później Żukowska opublikowała pod adresem marszałka wulgarny wpis na platformie X. W środę za niego przeprosiła, przynosząc Hołowni bukiet kwiatów.

W listopadzie zeszłego roku Lewica złożyła dwa projekty ustaw w sprawie liberalizacji przepisów aborcyjnych. Jeden z nich częściowo depenalizuje aborcję i pomoc w niej, drugi umożliwia przerwanie ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania.

Pierwszy to projekt zmian w kodeksie karnym. Jak podano na stronie Sejmu, projekt dotyczy częściowej depenalizacji czynów związanych z terminacją ciąży: całkowitego wyłączenia przestępczości przerywania ciąży do 12. tygodnia za zgodą kobiety oraz wyłączenia karalności przerywania ciąży za zgodą kobiety w sytuacji ciężkiego, nieodwracalnego upośledzenia lub nieuleczalnej choroby płodu. Ponadto, projekt wykreśla z kodeksu karnego przepis mówiący o karaniu osób, które udzielają kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży.

Druga propozycja Lewicy to projekt ustawy "o bezpiecznym przerywaniu ciąży". Dotyczy zagwarantowania prawa do świadczenia opieki zdrowotnej w postaci przerywania ciąży do końca 12. tygodnia jej trwania, a w określonych przypadkach także po upływie tego terminu – gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, przesłanki medyczne wskazują na to, że występują nieprawidłowości rozwojowe lub genetyczne płodu lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest następstwem czynu zabronionego. Projekt ustawy wprowadza także dodatkowe regulacje w zakresie klauzuli sumienia i dekryminalizacji przerywania ciąży za zgodą osoby w ciąży oraz udzielania osobie w ciąży pomocy w jej przerwaniu.

Pod koniec stycznia do Sejmu wpłynął także projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie, złożony przez grupę posłów Koalicji Obywatelskiej. Zakłada on, że osoba w ciąży ma prawo do świadczenia zdrowotnego w postaci przerwania ciąży w okresie pierwszych 12 tygodni jej trwania.

W projekcie zapisano ponadto, że przerwanie ciąży po upływie 12 tygodnia jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także, gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Zgodnie z projektem, przerwanie ciąży może być dokonane w podmiocie leczniczym lub poza nim. "Osoba w ciąży samodzielnie podejmuje decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu ciąży" - napisano.

Projekt zakłada także wprowadzenie do programów nauczania wiedzy o życiu seksualnym człowieka, ochronie zdrowia reprodukcyjnego i o zasadach świadomego rodzicielstwa. W drodze rozporządzenia minister edukacji ma określić sposób nauczania i zakres treści.

Z kolei pod koniec lutego Trzecia Droga, czyli PSL i Polska 2050, złożyły w Sejmie projekt ustawy, który odwraca wyrok TK z 2020 r. w sprawie przepisów dot. aborcji. Politycy TD zapowiedzieli też wniosek dotyczący referendum w tej sprawie.

Projekt autorstwa Trzeciej Drogi zakłada możliwość przerywania ciąży tylko w trzech sytuacjach - gdy ciąża stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety, występuje duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy zachodzi podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Jest to powrót do trzech przesłanek, które funkcjonowały przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r.

Projekt przewiduje, że podczas prowadzonej w szkołach edukacji o życiu seksualnym człowieka przekazywane będą również informacje o środkach antykoncepcji. Zawiera także ścieżkę postępowania po gwałcie, która powinna opierać się nie tylko na przerwaniu ciąży, ale także wsparciu psychologicznym ofiary.

Obowiązujące w Polsce od 1993 r. przepisy antyaborcyjne zostały zmienione po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2020 r. Wcześniej ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zwana kompromisem aborcyjnym, zezwalała na dokonanie aborcji także w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Tę przesłankę do przerwania ciąży TK uznał za niekonstytucyjną, co wywołało falę protestów w całym kraju. Przepis ten utracił moc wraz z publikacją orzeczenia TK w styczniu 2021 r.

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

X kadencja

Porządek dzienny

9. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 12 kwietnia 2024 r.

(po zmianach)

w dniu 12 kwietnia 2024 r.

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Minister Finansów.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 268 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Finansów. Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr

- uzasadnia Minister Rozwoju i Technologii.

rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 275 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia Minister Rozwoju i Technologii. Informacja Ministra Spraw Zagranicznych na temat śmierci Damiana Sobola podczas niesienia przez niego pomocy humanitarnej ofiarom konfliktu w Strefie Gazy -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druki nr 278 i )*

- sprawozdawca poseł

Odwołanie członków Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich (druki nr 270, 271, 272, 273 i )*

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie powołania i wyboru składu osobowego Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży (druk nr ...)*

Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)*

Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyjęcia bez sprzeciwu i dyskusji propozycji zmian traktatowych Parlamentu Europejskiego na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w dniu 18 grudnia 2023 r.

Legenda: - ustawy i projekty ustaw mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej Źródło: PAP, Sejm Archiwum: posiedzenie Sejmu z 10 kwietnia 2024 r. Porządek obrad Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr

- sprawozdawca poseł Michał Szczerba.

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druki nr 219 280 ) -10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Michał Szczerba. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druki nr

- sprawozdawca poseł Tomasz Kostuś.

Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (druki nr 248 286 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Tomasz Kostuś. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego (druki nr

- uzasadnia poseł Mariusz Błaszczak, poseł Piotr Kaleta.

- sprawozdawca poseł Maria Małgorzata Janyska.

o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcina Kierwińskiego (druki nr 255 279 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- uzasadnia poseł Mariusz Błaszczak, poseł Piotr Kaleta.- sprawozdawca poseł Maria Małgorzata Janyska. Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...)*

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr

- sprawozdawca poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o uchyleniu ustawy z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (druki nr 257 285 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski. Sprawozdanie Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr

- sprawozdawca poseł Dorota Marek.

Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zapewnianiu spełniania wymagań dostępności niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze (druki nr 241 288 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Dorota Marek. Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr

- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz. Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druki nr 75 287 ) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenie w imieniu koła- sprawozdawca poseł Bartosz Romowicz.

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. afery wizowej. Przesłuchanie Piotra Krawczyka i Bartosza Jarmuszkiewicza

Ważne Część przesłuchania może zostać utajniona.

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPC) rozpocznie dziś prace o godz. 10:30. Oto najważniejsze punkty:

Przesłuchanie Piotra Krawczyka, byłego Szefa Agencji Wywiadu, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Bartosza Jarmuszkiewicza, byłego Szefa Agencji Wywiadu, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejm owa komisja śledcza ds. afery wizowej 3 kwietnia 2024 r.

Komisja przesłucha dziś byłych prezesów Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztofa Dryndę i Pawła Kurtasza.

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPC) rozpocznie prace o godz. 10:00

Najważniejsze punkty:

Przesłuchanie Krzysztofa Andrzeja Dryndy, byłego Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie Pawła Kurtasza, byłego Prezesa Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A., wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Sejm owa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych (tzw. kopertowych) 3 kwietnia 2024 r.

Dziś sejmowa komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych, przesłucha dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli Bogdana Skwarkę oraz przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej Sylwestra Marciniaka.

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego (SKGK) rozpocznie dziś prace o godz. 10:00. Najważniejsze punkty prac:

Przesłuchanie Bogdana Skwarki, dyrektora Departamentu Administracji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Przesłuchanie Sylwestra Marciniaka, przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Archiwum: Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa 27 marca 2024 r. Przesłuchania Krzysztofa Kwiatkowskiego i Michała Wosia

Jako pierwszy tego dnia ma zeznawać senator Krzysztof Kwiatkowski. Przesłuchanie posła Michała Wosia zaplanowano na godz. 12.

Komisja Śledcza do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (SKPG) rozpocznie dziś prace o godz. 9. Oto najważniejsze punkty:

Przesłuchanie Krzysztofa Kwiatkowskiego, byłego Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Przesłuchanie pana Michała Wosia, byłego sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r.

Archiwum: Sejm 21 marca 2024 r.

W czwartek 21 marca posłowie PiS zapytają też ministra finansów o zapowiedź przywrócenia 5-procentowej stawki podatku VAT na żywność od 1 kwietnia 2024 r. W bloku znajdują się też pytania o działania, jakie zamierza podjąć rząd w związku z uchyleniem przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie decyzji środowiskowej GDOŚ dotyczącej wydobycia węgla w kopalni Turów, oraz w sprawie obaw dotyczących możliwości kontynuacji eksploatacji złoża węgla brunatnego w gminie Bogatynia, gdy wzrasta zużycie węgla w Niemczech.

Posłowie KO chcą z kolei zapytać ministra obrony narodowej o sprawę naruszenia przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjską rakietę w grudniu 2022 r.

Sejm ma również wysłuchać informacji o działalności Rzecznika Praw Dziecka w 2023 roku oraz uwag o stanie przestrzegania praw dziecka w Polsce.

Źródło: PAP, Sejm

Archiwum: Sejm 20 marca 2024 r.

W środę 20 marca Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Projekt nakłada na duże wielonarodowe przedsiębiorstwa obowiązek publicznego ujawnienia sprawozdania związanego z podatkiem dochodowym płaconym w krajach, w których prowadzą działalność.