Sejm na żywo: Komisja śledcza - wybory kopertowe [transmisja online 24 stycznia 2024 r.]

Transmisja 24 stycznia 2024 r. - wybory kopertowe

Transmisja 19 stycznia 2024 r. - wybory kopertowe

Przebieg obrad Sejmu w dniu 18 stycznia 2024 r.

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125, 144 i ) - trzecie czytanie



Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych m.in. z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, Policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr .)

Przebieg obrad Sejmu w dniu 17 stycznia 2024 r.

Pytania w sprawach bieżących

Informacja bieżąca

Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 140 i 150) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła

- uzasadnia poseł Mariusz Błaszczak, poseł Andrzej Śliwka.

- sprawozdawca poseł Bogdan Andrzej Zdrojewski.

Wniosek o odwołanie Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Krzysztofa Bosaka (druk nr 105) -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła

- uzasadnia poseł Paulina Matysiak.

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych w sprawie wniosku Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. uzupełnionego w dniu 10 stycznia 2024 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła Grzegorza Brauna (druk nr ...)*

- sprawozdawca poseł Jarosław Urbaniak.

Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (druk nr 162)

- przedstawia Marszałek Sejmu.

* - porządek dzienny może być uzupełniony po doręczeniu właściwych przedłożeń

Zapis transmisji z 16 stycznia 2024 r.

godz. 10:00 – 10:15 Głosowania

godz. 10:15 – 12:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 142 i 143) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła)

godz. 12:00 – 13:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 141, 141-A i ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła) (pkt )

godz. 13:00 – 19:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 (druki nr 125 i 144) (debata krótka)

Konferencja Marszałka Sejmu w dniu 16 stycznia 2024 r. z godz. 8.30

Transmisja z 10 stycznia 2024 r.:

Poprzednie transmisje

Transmisja online z 9 stycznia 2024 r.:

Obrady Sejmu 22 grudnia 2023 r. od godziny 09:00.

godz. 9:00 – 9:30 Głosowania

godz. 9:30 – 17:30Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125) (debata średnia) (pkt 51)

godz. 17:30 – 18:45 Głosowania

godz. 18:45 – 19:45 ew. oświadczenia poselskie

Zapis obrad Sejmu 21 grudnia 2023 r

godz. 9:00 – 9:30 Głosowania

godz. 9:30 – 17:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125) (debata średnia) (pkt 51)

godz. 9:30 – 17:30 Głosowania, w tym:

Wskazanie członków Państwowej Komisji Wyborczej (druki nr 97 , 98 , 99 , 100 , 101 , 102 , 103 , 109 , 110 , 111 , 112 , 113 , 114 i 115 ) (pkt 53)

Wybór składu osobowego Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań, a także występowania nadużyć, zaniedbań i zaniechań w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 12 listopada 2019 r. do dnia 20 listopada 2023 r. (druk nr ...) (pkt 54

godz. 9:30 – 17:30 ew. oświadczenia poselskie

Zapis obrad Sejmu 20 grudnia 2023 r.

Porządek obrad:

godz. 9:00 – 9:05 Ślubowanie Rzecznika Praw Dziecka (pkt 47 Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie uczczenia 100. rocznicy urodzin Marszałka Sejmu I kadencji Wiesława Chrzanowskiego (druk nr 122 ) (pkt 48) - aklamacja godz. 9:05 – 9:10 Głosowania, w tym: Zmiany w składach osobowych komisji sejmowych (druk nr ...) (pkt 49) godz. 9:10 – 10:00 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego (druki nr 74 i 121 ) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu koła) (pkt 30) godz. 10:00 – 13:30 Przerwa godz. 13:30 – 14:00 cd. pkt 30 godz. 14:00 – 15:00 Głosowania godz. 15:00 – 18:00 Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego w kontekście pozycji ustrojowej oraz funkcji Krajowej Rady Sądownictwa w demokratycznym państwie prawnym (druki nr 118 , 118-A i 118-B ) (10-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 5-minutowe oświadczenie w imieniu koła) (pkt 50) godz. 18:00 – 18:05 ew. głosowania godz. 18:05 – 19:00 cd. pkt 50 godz. 19:00 – 19:30 Głosowania godz. 19:30 – 20:30 ew. oświadczenia poselskie

Zapis obrad Sejmu we wtorek 19 grudnia 2023 r.