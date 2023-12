Sejm na żywo: Przedłużenie ważności orzeczeń dla osób niepełnosprawnych [Transmisja online 19 grudnia]

Obrady Sejmu we wtorek 19 grudnia 2023 r. rozpoczną się o godzinie 14:00 . Na ten moment jest pewne zajęcie się przez Sejm

Prawdopodobnie najważniejszym punktem obrad Sejmu będzie poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w celu zachowania ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności

Projekt dotyczy wprowadzenia przepisu wg którego orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność upłynęłaby do dnia 30 czerwca 2024 r., zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności