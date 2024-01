Jak dostać w 2024 r. 100-proc. dodatku osłonowego? Ani urząd skarbowy, ani komornik nie pomniejszą kwot od 228,80 zł do 822,25 zł

Od 1 stycznia 2024 r. Polacy po raz kolejny mogą otrzymać wsparcie w postaci dodatku osłonowego. Wnioski należy składać pomiędzy 1 a 30 kwietnia, a wypłaty będą zrealizowanego do 30 czerwca 2024 r. Jednak niektórzy martwią się, czy otrzymają deklarowane kwoty w całości? Czy trzeba będzie od nich zapłacić podatek oraz czy będą podlegały egzekucji komorniczej?

[Aktualizacja]

W 2024 r., analogicznie jak miało to miejsce w roku 2022, osoby, które spełnią kryteria dochodowe i dopełnią niezbędnych formalności, otrzymają wsparcie w postaci dodatku osłonowego. Będzie on wynosił: 228,80 zł (dla gospodarstwa domowego jednoosobowego), 343,20 zł (dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób), 486,20 zł (dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób) 657,80 zł (dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób). W przypadku osób opalających domy węglem dodatek będzie przysługiwał w odpowiednio podwyższonej wysokości: 286 zł (dla gospodarstwa domowego jednoosobowego), 429 zł (dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób), 607,75 zł (dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób), 822,25 zł (dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób). Aby uzyskać świadczenie, w gospodarstwie domowym jednoosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie może przekroczyć kwoty 2100 zł, a w gospodarstwie domowym wieloosobowym 1500 zł na osobę. Będzie w tym wypadku obowiązywała tzw. zasada „za złotówkę”, czyli dodatek będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale w takich sytuacjach jego kwota będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna wypłata będzie wynosiła 20 zł.

Dodatku osłonowego nie pomniejszy ani urząd skarbowy, ani komornik

Osoby, które uzyskają pomoc nie muszą się obawiać o jej wysokość. Wskazane kwoty trafią do ich rąk. Korzystają one ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 52jc ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będą więc pomniejszone o zaliczkę na podatek i nie trzeba będzie wykazywać ich w rocznym rozliczeniu podatkowym. Dodatek ten nie będzie także podlegał egzekucji, więc nie zajmie go komornik. Wyłączenie w tym zakresie zostało dokonane wprost w art. 833 § 6 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, w którym dodatek osłonowy został wymieniony jako jedno ze świadczeń niepodlegających egzekucji.



