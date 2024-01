W urzędach zanosi się na kolejki. Prawie 3 mln. osób musi w 2024 r. wymienić dowody osobiste. Nikt o tym nie przypomni, a za opóźnienie grozi 5000,00 zł kary.

Każdy pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium ma obowiązek posiadania dowodu osobistego. Osoby, które uchylają się od obowiązku posiadania go lub wymiany podlegają karze ograniczenia wolności albo karze grzywny w wysokości 5000 zł! Tymczasem w grudniu opublikowano rozporządzenie, w którym określono nowy wzór dowodu osobistego i nowe zasady wnioskowania.

Kto będzie musiał wymienić dowód w 2024 r.?

Jak szacuje Ministerstwo Cyfryzacji, ponad 2,7 mln osób będzie w 2024 r. wnioskowało o wydanie dowodu osobistego. W grupie tej znajdują się zarówno osoby, które w 2024 r. uzyskają pełnoletność i będą musiały wymienić posiadane wcześniej dowody osobiste lub po prostu po raz pierwszy starać się o ich wydanie, jak i te, których dowody utracą ważność. Do tego grona dołączą w trakcie roku osoby, które m.in. zmienią nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa, a także te, których dowody zaginą lub ulegną uszkodzeniu. Tymczasem zarówno wzór, jak i zasady wnioskowania o wydanie dowodu uległy zmianie.

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast każdy pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium ma obowiązek posiadania takiego dowodu. Potwierdza on jego tożsamość oraz obywatelstwo polskie (na terytorium m.in. RP oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej).

Jak długo jest ważny dowód?

Dowód osobisty jest ważny przez okres:

- 5 lat od daty jego wydania – w przypadku osoby, która nie ukończyła 12 roku życia,

- 10 lat od daty jego wydania – w przypadku osoby, która ukończyła 12. rok życia,

- 12 miesięcy od daty jego wydania – w przypadku osoby, która ukończyła 12 rok życia, od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców.

Do którego urzędu udać się po dowód osobisty?

Osoby, które uchylają się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlegają karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Każdy kto chce uniknąć wydania 5000 zł, powinien więc odpowiednio wcześnie postarać się o wymianę swojego dowodu. Wydaje się go bezpłatnie, na wniosek, który należy złożyć w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Biorąc pod uwagę to, jak wielu obywateli będzie zobowiązanych zrobić to w 2024 r., nie warto czekać do ostatniej chwili. Na wnioskujących nie tylko mogą czekać kolejki, ale też nie powinni liczyć na przygotowanie dokumentu w terminie szybszym niż ustawowy (30 dni).

Czy wystarczy posiadanie mDowodu?

Wymiany dowodu nie mogą zaniedbać posiadacze mDowodu. Należy pamiętać, że choć mDowód to elektroniczny dokument tożsamości, który jest tak samo ważny, jak fizyczny dowód i ma swoją odrębną serię, numer oraz termin ważności, to jednak mogą korzystać z niego tylko te pełnoletnie osoby, które posiadają ważny dowód osobisty. Co więcej, mDowód nie będzie wystarczający we wszystkich sytuacjach, w których znajduje zastosowanie plastikowy dowód osobisty. Nie spełni on swojej roli m.in. za granicą oraz podczas… składania wniosku o wydanie dowodu osobistego.



Podstawa prawna

ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 671 ze zm.)

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 27 grudnia 2023 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2023 r. poz. 2798)