173,57 zł - tyle w 2024 r. mogą zapłacić posiadacze psów. Inflacja zwiększy ich wydatki o 15%. Sprawdź, czy twoje też.

Inflacja w 2024 r. dosięga również właścicieli zwierząt. Opłata od posiadania psa wzrosła w stosunku do 2023 r. aż o 15%! Zamiast 150,93 zł trzeba będzie zapłacić 173,57 zł rocznie. Sprawdź czy opłata obowiązuje w twojej gminie.

Opłata za psa ma związek z inflacją

Wysokość maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych jest uzależniona od wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. W I półroczu 2023 r., w stosunku do I półrocza 2022 r., wyniósł on 115, co oznacza wzrost cen o 15%. Konsekwencją takiego wzrostu jest to, że po raz kolejny wzrosły stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych i w 2024 r. są one wyższe o 15%. Jednak wysokość stawek podatków i opłat lokalnych na terenie konkretnej gminy zawsze jest ostatecznie uzależniona od decyzji konkretnej rady gminy, która podejmując w tym zakresie uchwałę, nie może przekroczyć wyznaczonej granicy. W przypadku opłaty od posiadania psa jest to kwota 173,57 zł rocznie.

REKLAMA

Nie każdy musi płacić za psa

Wprowadzenie na terenie gminy opłaty od posiadania psów należy do kompetencji rady gminy. Może ona na swoim terenie wprowadzić taką opłatę, ale nie musi. Jeśli zostanie wprowadzona, to pobiera się ją od osób fizycznych. Wyjątkiem są:

1) członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;

2) osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności – z tytułu posiadania jednego psa;

3) osoby niepełnosprawne – z tytułu posiadania psa asystującego;

4) osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

5) podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.



Podstawa prawna

art. 18a ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 70 ze zm.)