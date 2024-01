Można obniżyć opłatę za wywóz śmieci. Sprawdź, jak dostać na ten cel 800,00 zł brutto dotacji.

800,00 zł brutto - tyle dotacji mogą dostać mieszkańcy niektórych gmin na zakup kompostownika. Mając go mogą obniżyć opłatę za wywóz śmieci. Wystarczy złożyć wniosek. Każda gmina ustala swoją stawkę, ale w każdej ulga musi zostać wprowadzona.

Chcesz obniżyć opłatę za wywóz śmieci, zbuduj lub kup kompostownik

Trwający w ostatnich latach wzrost opłat za śmieci był postrachem domowych budżetów. I choć w 2024 r. niektórym gminom udaje się je obniżyć (np. Gdyni), to jednak wciąż jest to dla mieszkańców duży wydatek. Warto wiedzieć, że mieszkańcy domów jednorodzinnych z każdej gminy mogą obniżyć obciążającą ich opłatę. Ustawodawca nałożył bowiem na samorządy obowiązek zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych (art. 6k ust. 41 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Obecnie nie ma już wątpliwości co do tego, że każda gmina musi wprowadzić na swoim terenie tzw. ulgę na kompostownik. Potwierdzają to sądy, które wskazują w wydawanych wyrokach, że użycie w przepisie sformułowań „ustala” i „zwalnia” jednoznacznie wskazuje na konieczność zamieszczenia uregulowań wskazanych w tych przepisach w treści uchwały radę gminy (wyrok WSA w Gdańsku z 12 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Gd 18/22).

REKLAMA

Ile można zyskać na przydomowym kompostowaniu śmieci i jak dostać dotację?

Szczegółowych informacji o tym, jakie zasady obowiązują w poszczególnych gminach, należy poszukiwać na portalach samorządowych. Wiele z nich publikuje gotowe wzory druków, które pozwalają w łatwy sposób wnioskować o przyznanie ulgi. Niestety, ustawodawca nie określił metody proporcjonalnego obniżania kosztów, co w praktyce sprawia, że wysokość ulgi bywa w poszczególnych gminach bardzo różna. Przykładowe ulgi, które można uzyskać to:

w Częstochowie 4,75 zł z 34 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej na nieruchomości (uchwała Rady Miasta Częstochowy z 16 grudnia 2021 r., nr 735.LIII.2021),

w Gminie Łękawica 10 zł z 44 zł miesięcznie od mieszkańca (uchwała Rady Gminy Łękawica z 13 grudnia 2023 r., nr LXI/355/2023),

w Gminie Zebrzydowice 2 zł z 34 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość (uchwała Rady Gminy Zebrzydowice z 6 grudnia 2023 r., nr XXXIV/457/2023),

Różne bywają też wymagania, które gminy stawiają samym kompostownikom przydomowym – najczęściej dopuszczalne jest w tym zakresie stosowanie najprostszych konstrukcji przygotowanych własnoręcznie. W części gmin można połączyć korzystanie z ulgi na kompostownik z pozyskaniem na niego dotacji, np. w Gminie Michałowice można dostać 800 zł brutto na zakup jednego lub kilku kompostowników. Z kolei w Samorząd Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu w 2024 roku wsparcia finansowego gminom, które zaangażują się w zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki. Kompostowniki powinny być zakupione i rozdysponowane mieszkańcom najpóźniej do dnia 30.11.2024 r. Wnioski o dofinansowanie w tym zakresie można składać do 9 lutego 2024 r., a budżet wynosi 2 mln. złotych.



Podstawa prawna