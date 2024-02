Katowice: Zmiany w tymczasowej organizacji ruchu. Prace drogowe od 6 lutego 2024 r.

Katowice: Tymczasowa organizacja ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Porcelanowej i Kolonii Amandy.

Od 6 lutego na ulicy Porcelanowej, w rejonie skrzyżowania z ul. Kolonia Amandy, będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. W ciągu dnia jezdnia ma być zawężona do jednego pasa, a ruchem będą kierować uprawnieni do tego pracownicy. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość, o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do oznakowania i poleceń kierujących ruchem.

Inwestycja „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej – etap II"

Wykonawca nowego układu drogowego, który powstaje w ramach inwestycji „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicy Gospodarczej – etap II”, rozpocznie 6 lutego roboty w rejonie skrzyżowania ulicy Porcelanowej z ulicą Kolonia Amandy. Roboty będą prowadzone w ciągu dnia, co będzie wiązało się z zawężeniem do jednego pasa jezdni w rejonie skrzyżowania ul. Porcelanowej z ul. Kolonia Amandy. W tym czasie ruch będzie kierowany przez uprawnionych do tego pracowników. Nocą ruch będzie odbywać się całą szerokością jezdni. Ponadto na tym odcinku ma obowiązywać ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Prace i konieczność zmian w organizacji ruchu związane są z budową układu drogowego w rejonie ul. Gospodarczej. Jest to jedna z sześciu drogowych inwestycji, jakie Katowice realizują w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna wartość wszystkich prac wynosi 148 mln zł, ale miasto wyda ze swojego budżetu 32 mln zł. Pozostała kwota zostanie pokryta z uzyskanych dofinansowań. Pakiet inwestycji drogowych w ramach tego dofinansowania obejmuje ponadto: budowę układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej i ul. Wilczewskiego, przedłużenia ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna, przedłużenie ul. Dobrowolskiego do ul. Katowickiej, nowy układ drogowy na os. Tysiąclecia, budowę nowej drogi od ulicy Korczaka w kierunku ulicy Deszczowej oraz drogi od ul. Gospodarczej w kierunku ul. Porcelanowej.