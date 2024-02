760,00 zł – tyle w 2024 r. można stracić na pakietach usług internetowych. Sprawdź, dlaczego i jak temu zapobiec w przyszłości.

Jedną z preferencji podatkowych, z których nadal można skorzystać w rozliczeniu podatkowym za 2023 r., dokonywanym do końca kwietnia 2024 r., jest rozliczenie ulgi internetowej. Jednak pułapka w postaci pakietów usług może pozbawić Cię tego prawa.

Kto może odliczyć 760,00 zł z tytułu ulgi na intrnet?

Podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych stanowi dochód po odliczeniu kwot wskazanych przez ustawodawcę. Jedną z nich jest tzw. ulga na Internet, w ramach której podatnik może odliczyć wydatki ponoszone z tytułu użytkowania sieci Internet, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760,00 zł. Odliczenie to przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik z niego nie korzystał. Jak z tego wynika, możliwość skorzystania z ulgi jest istotnie ograniczona. Jednak nadal istnieje duża grupa podatników, którzy mogą z niej korzystać. Dotyczy to w największym stopniu ludzi młodych, którzy dopiero rozpoczynają rozliczenia podatkowe oraz osób starszych, które wcześniej nie ponosiły opłat w związku z korzystaniem z Internetu.

REKLAMA

Jak skorzystać z ulgi na internet?

760,00 zł to maksymalna kwota odliczenia, z jakiej może skorzystać jedna osoba w ramach ulgi internetowej. W sytuacji, gdy koszty poniesione w trakcie roku na korzystanie z Internetu będą wyższe, to i tak odliczyć można jedynie 760,00 zł. Aby skorzystać z ulgi, należy posiadać dokument potwierdzający poniesienie wydatku, zawierający w szczególności:

- dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi),

- dane identyfikujące sprzedającego usługę,

- rodzaj usługi oraz

- kwotę zapłaty

Takimi dokumentami są na przykład: faktury, rachunki oraz każdy inny dowód zawierający wskazane dane.

Wydatki można odliczyć tylko w roku, w którym zapłacono za zakupioną usługę, jednak nie można odliczyć wydatków związanych z instalacją podłączenia do Internetu, czy też z zakupem niezbędnych urządzeń albo obsługą techniczną. Wątpliwości rodzą się też na gruncie możliwości skorzystania z niej w odniesieniu do tzw. pakietów usług typu „Internet plus telefon” czy „Internet plus telewizja”. W takim wypadku podatnicy muszą zadbać o to, by w umowie i na dokumentach księgowych został zamieszczony jasny podział wydatków na poszczególne cele. W przeciwnym razie podatnik nie będzie miał możliwości samodzielnego przeprowadzenia podziału takich kosztów i nie będzie miał możliwości skorzystania z ulgi na Internet, a tym samym, straci możliwość odliczenia 760,00 zł.



Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 26a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.)