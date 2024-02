Czy protesty rolników będą kontynuowane? Premier D. Tusk wprowadza ograniczenia na granicy [22 lutego, blokady, strajk]

Rolnicy obawiają się, że decyzja premiera Tuska o infrastrukturze krytycznej uniemożliwi im blokowanie wjazdu produktów rolnych z Ukrainy do Polski.

Premier: wprowadzimy na listę infrastruktury krytycznej m.in. przejścia graniczne z Ukrainą

Infrastruktura krytyczna. Co ze strajkiem rolników?

Dla zapewniania 100 proc. gwarancji, że pomoc wojskowa i humanitarna będą docierały bez opóźnień na Ukrainę, w najbliższych godzinach wprowadzimy na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych - zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk.

Na konferencji prasowej premier powiedział, że jednym z zadań rządu, z którego ten wywiązuje się w sposób efektywny, jest pełna przepustowość na granicy jeśli chodzi o transporty wojskowe i pomoc humanitarną zmierzającą na Ukrainę.

"Dla zapewniania 100 proc. gwarancji że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja, pomoc humanitarna i medyczna będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin" - zapowiedział.

Tusk podkreślił, że będzie to oznaczało "innego typu reżim organizacyjny" na tych przejściach i drogach dojazdowych. "Będziemy wyciągać z tego też praktyczne konsekwencje tak, aby ten ruch odbywał się bez żadnych opóźnień i zahamowań" - dodał.

Protesty 22 lutego 2024 r. (czwartek)

Policja: w czwartek rolnicy zablokują most graniczny z Czechami w Boguszowicach

Policja ostrzegła przed utrudnieniami, które wystąpią w czwartek na granicy z Czechami. Tamtejsi rolnicy zablokują most w Cieszynie Boguszowicach. Akcja ma się rozpocząć około godziny 10. i potrwać do 13. Godziny protestu mogą się zmienić.

Policja podała, że akcję organizują po czeskiej stronie tamtejsi rolnicy przy wsparciu polskich. Według wstępnych ustaleń ma się ona rozpocząć w czwartek około godziny 10. i potrwać do 13. W tym czasie samochody nie będą wpuszczane do Czech.

Policjanci zaapelowali do kierowców ciężarówek, aby wybrali trasy alternatywne i korzystali z innych przejść granicznych, w tym najbliższego w Gorzyczkach.

Rzecznik cieszyńskiej policji podkom. Krzysztof Pawlik podał, że przy trasie S52, w rejonie węzła drogowego w Harbutowicach oraz w Cieszynie, będą ustawione patrole, wspierane przez funkcjonariuszy GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Będą informowali o utrudnieniach oraz wyznaczonych objazdach dla pojazdów ciężarowych.

Patrole staną też na drodze wojewódzkiej nr 938 z Pawłowic do Cieszyna oraz w Hażlachu. „Kierującym samochodami ciężarowymi przypominamy o ograniczeniach na tym odcinku drogi – obowiązuje tam zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 ton. Pojazdy takie nie mogą poruszać się tą drogą na całej jej długości w godzinach od 7. do 9. i od 14. do 16." - powiedział Pawlik.

Samochody osobowe będą mogły przekroczyć granicę polsko-czeską na obu mostach w Cieszynie oraz w Lesznej Górnej, Kaczycach i Marklowicach Górnych.

Protesty 23 lutego 2024 r. (piątek)

Śląskie/ Policja: w piątek protest rolników w pobliżu lotniska w Pyrzowicach

Policjanci ostrzegają przed utrudnieniami, jakie mogą wystąpić w najbliższy piątek na drogach dojazdowych do lotniska w Pyrzowicach w związku z rolniczym protestem. Policja wyznaczyła alternatywne trasy i apeluje o stosowanie się do poleceń mundurowych, którzy będą na miejscu.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach sierż. szt. Kamil Kubica przekazał w środę, że utrudnień w pobliżu lotniska należy spodziewać się w piątek od godz. 10 do 15. Rolnicy mają przejeżdżać ciągnikami na odcinku od ronda na drodze krajowej nr 78 i trasą S1 do ronda z ul. Piłsudskiego.

„Prosimy wszystkich o właściwe zaplanowanie podróży do lotniska oraz zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych, a także sygnałów dawanych przez policjantów i inne służby uprawnione do kierowania ruchem pojazdów” - zaapelował Kubica.

Jak informuje policja, dojazd do lotniska od strony Tarnowskich Gór dla samochodów osobowych będzie możliwy z dk 78 w ul. Męczenników, następnie ul. Wolności w kierunku portu. Pojazdy ciężarowe będą mogły będą mogły przejechać w kierunku trasy S1 lub dalej drogi 78. Alternatywą jest przejazd drogą wojewódzką nr 913 w kierunku drogi krajowej 86 w Będzinie.

Od strony Siewierza, aby ominąć powstałe utrudnienia, należy kierować się w Mierzęcicach w stronę trasy S1/A1, a w przypadku dojazdu do lotniska, należy skręcić w ulicę Gminną/Wspólną, a następnie Kolejową i dalej przez ulicę Siedliska w kierunku portu” - opisywał sierż. szt. Kubica.

Do pyrzowickiego portu będzie można również dojechać przez Nową Wieś w powiecie będzińskim, skręcając z drogi nr 78 w ul. Wojska Polskiego i kierując się w ul. Osiedle, a następnie ul. Siedliska – dodał.

Czego domagają się rolnicy

Zastosowania odstępstwa od norm GAEC 7 oraz GAEC 8 na zasadach zmiany do Planów Strategicznych WPR. Odstąpienie od konieczności stosowania w płodozmianie 3 upraw oraz ugorowania 4% powierzchni gruntów w przypadku gospodarstw powyżej 10 ha. Wprowadzenia przejrzystych, jednoznacznych oraz trwałych przepisów dotyczących systemów wsparcia bezpośredniego na kolejne lata, w tym przepisów prawa dotyczących szczegółowych zasad realizacji ekoschematów- tak by były one znane i nie zmieniane w roku składania wniosków obszarowych. Jak najszybszego określenia stawek dopłat ekochematowych , oraz podjęcie wszelkich dostępnych mechanizmów prawnych by stawki te były zbliżone do przedstawianych rolnikom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku 2023 roku. Jak najszybszego zakończenie obsługi wniosków o wypłatę płatności bezpośrednich za 2023 rok oraz przywrócenie terminu rozpatrzenia tych spraw do końca lutego roku następującego po roku złożenia wniosków. Wyrównanie poziomu dopłat w całej Unii europejskiej, tak by w każdym kraju dopłaty do ha podstawowej produkcji finansowane z budżetu UE były takie same. Czasowego odstąpienia od kar za niespełnienie warunków związanych z niewywiązaniem się z obowiązków wynikających z zasad warunkowości oraz ewentualnych kar wynikających z niewywiązania się z całkowitych powierzchni deklarowanych ekoschematów. Pozostawienia największego Terminala Zbożowego w rękach Polskich producentów. Nie wyrażamy zgody na wydzierżawianie portów innym Państwom w sytuacji gdzie dostęp do portów dla Polskich rolników i handlowców jest ograniczany. Wdrożenia krajowego systemu walki z niekorzystnymi skutkami wystąpienia suszy rolniczej , jak również wdrożenie klarownego i sprawiedliwego systemu wyliczania strat suszowych w rolnictwie opartego również o pracę lokalnych komisji szacujących straty. W ciąż w Polsce istnieje wiele obszarów, dla których niemożliwa jest analiza bilansu wodnego ze względu na brak stacji pomiarowych – co stawia w znacznie gorszym położeniu rolników z tych obszarów . Kontynuowania polityki związanej z kontrolą ilości i jakości płodów rolnych przywożonych do Polski, tak by polskich i europejskich rynków nie zalewały tanie płody rolne z rynków wschodnich, zwłaszcza które zawierają substancje niebezpieczne i zakazane do stosowania w produkcji w Polsce. Wprowadzenia systemowych regulacji dotyczących dzierżaw z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, tak by grunty rolne były faktycznie przekazywane do dzierżawy rolnikom posiadającym potencjał rozwojowy gospodarstwa a cena dzierżawy nie przekraczała wysokości przeciętnego dochodu rolniczego określonego przez GUS Wprowadzenie stałego systemu dopłat dla rolników do sprzedawanych płodów rolnych w przypadku gdy rynkowe wahania cen wpłyną na znaczne ich obniżenie w formie dopłat do sprzedanych płodów wyrównujących cenę do ustalonej minimalnej ceny sprzedaży gwarantującej opłacalność produkcji. Wdrożenia środków pomocowych dla sektora hodowli zwierząt inwentarskich w celu dostosowania do zamieniających się warunków dobrostanowych oraz możliwość kontynuowania produkcji w sytuacjach dużych wahań rynkowych. Wsparcia lokalnych podmiotów skupujących płody rolne w inwestycjach zwiększających ich potencjał przechowalniczy oraz możliwości skupowe, tak aby nigdy więcej nie doszło do jakichkolwiek przestojów oraz ograniczeń w skupie wynikających z nieprzygotowanej infrastruktury technicznej w tym zwiększenie kwoty na centra dystrybucyjne w ramach KPO. Rewaloryzacji kwot związanych z zwrotem akcyzy za paliwo rolnicze z kwoty 1,46 zł do poziomu co najmniej 2,00 zł oraz adekwatne do cen zakupu materiału siewnego oraz kosztów siewu zwiększenie dopłat do materiału siewnego z kwoty 65 zł/ ha obowiązującej w 2022 roku do kwoty 250 zł/ ha zbóż. Podwyższenia limitu pomocy de minimis z 200 tyś euro do 300 tyś euro w tym pomocy de minimis w rolnictwie z 20 tyś euro do 30 tyś euro. Zwiększenia limitu pomocy na wsparcie krajowe w postaci kredytów preferencyjnych oraz obniżenie oprocentowania kredytów na zakup gruntów oraz inwestycje w gospodarstwach rolnych. Podjęcia działań w zakresie zmian założeń „Zielonego Ładu” tak by uwzględnić w nim szereg sytuacji kryzysowych jakie dotknęły rolnictwo oraz dostosowanie wymagań środowiskowych do bieżącej ekonomicznej sytuacji rolników. Wsparcie sektora produkcji tytoniu- wystosowanie w imieniu polskich producentów tytoniu stanowczego stanowiska do Komisji Europejskiej i WHO w celu odejścia od tworzenia i wdrażania przepisów zmierzających do zakazu uprawy tytoniu w Unii Europejskiej. Ustanowienie uregulowań prawnych wprowadzających kary za wprowadzanie do obrotu żywności / pasz pochodzących z ukraińskiego , nieprzebadanego zboża w tym zbóż technicznych oraz przeznaczenie tych środków na pomoc polskim producentom zbóż i płodów rolnych. Wprowadzenie ceł zaporowych na import produktów rolnych z Ukrainy i innych krajów spoza Unii Europejskiej.

Protesty 21 lutego 2024 r. - Łódź

Łódzkie/ Protestujący rolnicy nadal blokują przejazd A1 i S8 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego

W związku z trwającymi od wtorku protestami rolników, kierowcy na największe utrudnienia w ruchu w woj. łódzkim napotkają w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. W środę nadal zablokowana w obu kierunkach jest autostrada A1 oraz droga ekspresowa S8. Policja wyznaczyła objazdy.

Jak przekazał PAP dyżurny łódzkiego Punktu Informacji Drogowej GDDKiA, z powodu zaparkowanych na jezdniach kilkudziesięciu ciągników autostrada A1 jest nieprzejezdna na wysokości Piotrkowa Trybunalskiego. Podobna sytuacja ma miejsce na odcinku drogi ekspresowej S8 pomiędzy węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Wschód. Na tej trasie policja okresowo puszcza ruch Warszawa – Katowice i Katowice - Warszawa przez węzeł Piotrków Trybunalski Wschód, a także ruch z DK91 przez węzeł Piotrków Trybunalski Północ. Tworzą się jednak bardzo duże korki.

W związku z blokadą A1, policja wyznaczyła objazdy. Dla relacji Gdańsk - Katowice na węźle Łódź Południe ruch przekierowany jest na drogę ekspresową S8 do w. Pabianice Południe i dalej DW485 przez Bełchatów, następnie DW484 do węzła Kamieńsk, gdzie można kontynuować podróż. Dla kierunku Katowice – Gdańsk/Warszawa wyznaczono tę sama trasę objazdu - w odwrotnej kolejność od węzła Kamieńsk do węzła Łódź Południe.

Objazdy wyznaczono również w związku z blokadą i utrudnieniami na S8. Dla relacji Warszawa - Katowice policja na węźle Rawa Mazowiecka Południe przekierowuje ruch na drogę wojewódzką nr 726 przez Inowłódz do Żarnowa, do drogi krajowej nr 74 i dalej w kierunku południowym. Dodatkowo ruch przekierowywany jest na węźle Tomaszów Mazowiecki Północ. Dla relacji Wrocław – Warszawa cały ruch z S8 przekierowywany jest z S8 na węźle Łódź Południe na autostradę A1 do Łódź Północ i dalej autostradą A2 do Warszawy.

Protest rolników i związane z nim utrudnienia ma zakończyć się w czwartek ok. godz. 10.

Kujawsko-pomorskie/ GDDKiA: rolnicy blokują węzły na A1 w Lubiczu, Turznie i Grudziądzu i drogi ekspresowe [Protesty 21 lutego 2024 r. ]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w związku z protestem rolników w woj. kujawsko-pomorskim zablokowane są zjazdy i wjazdy na autostradę A1 na węzłach Lubicz, Turzno i Grudziądz. Blokady obejmują także drogi krajowe i ekspresowe - S5, S10, dk 10, 15 i 80.

Bydgoski oddział GDDKiA poinformował, że w środę przed południem protest rolników powoduje m.in. zablokowanie zjazdów i wjazdów na A1 na węźle Lubiczu, czy drogi S5 od węzła Maksymilianowo do Rynarzewo.

Karol Kantorski z biura prasowego oddziału informacji i analiz wojewody kujawsko-pomorskiego poinformował, że protest przy węźle w Lubiczu ma potrwać do godz. 5 w czwartek. Blokowane węzła Grudziądz rozpoczęło się natomiast w środę rano.

Z informacji GDDKiA i Urzędu Wojewódzkiego wynika, że trasa S10e zablokowana jest w obu kierunkach od węzła Bydgoszcz Błonie do węzła Bydgoszcz Południe.

Trasa S5 zablokowana jest w obu kierunkach od węzła Maksymilianowo do węzła Rynarzewo.

"Pojazdy rolnicze są na obu jezdniach S5, policja kieruje użytkowników na drogi dojazdowe i lokalne. Możliwy wjazd do Bydgoszczy z Nakła dk 10 na węźle Bydgoszcz Zachód" - poinformował Kantorski.

Ne węźle Rogowo zablokowane są wjazdy na drogę ekspresową S5. Na trasie dk 80 pomiędzy Toruniem i Bydgoszczą można wykorzystać objazd przez parking z ominięciem blokady. Zablokowane jest także rondo na dk 15 w Gronowie. Na dk 10 zablokowane jest skrzyżowanie w Lubiczu Dolnym. Objazd został wyznaczony drogami lokalnymi.

Na dk 91 pomiędzy Turznem i Otłoczynem trwa powolny przejazd kolumny ciągników.

Postulaty rolników to: konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie nadmiernego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że rolnicze protesty miały już miejsce jesienią 2023 r. i zaznacza, że były pochodną błędów podejmowanych przez poprzedników. Resort przekazał, że prowadzi działania w obszarach podnoszonych przez rolników.

Protesty w Hiszpanii - 21 lutego 2024 r.

Ponad 500 ciągników hiszpańskich rolników wjechało w środę do centrum Madrytu w ramach strajku prowadzonego od 6 lutego. Największy chaos panuje w pobliżu siedziby resortu rolnictwa, dokąd przybywa coraz więcej demonstrantów. Zgromadzeni w centrum Madrytu rolnicy, których po południu było już kilka tysięcy, skandują m.in.: "Chcemy pomocy!", "Przestańcie nas oszukiwać!", "Brońcie rolnictwa!". W centrum Madrytu gromadzą się również oddziały szturmowe hiszpańskiej policji. Kierownictwo tej służby wezwało rano demonstrantów do unikania przemocy i zaniechania prowokowania funkcjonariuszy. Przed południem w kilku miejscach aglomeracji Madrytu policjanci zepchnęli z dróg strajkujących rolników. Pomimo interwencji służb w środę po południu nieprzejezdnych jest kilkadziesiąt dróg w całym kraju, w tym kilka autostrad. Hiszpańscy rolnicy nie zaprzestali demonstracji po ogłoszeniu 14 lutego przez rząd Pedro Sancheza planu poprawy sytuacji w rolnictwie, przewidującego m.in. zmiany przepisów w celu ograniczenia biurokracji podczas wnioskowania o dotacje unijne, dopłaty do paliwa rolniczego, wsparcie w nawadnianiu pól, a także zaostrzenie wymogów fitosanitarnych dla produktów spoza UE. Demonstranci twierdzą, że nie mają żadnych gwarancji, iż zaprezentowane im przez rząd Sancheza propozycje wejdą w życie. Uważają, że większość obiecywanych rozwiązań uzależnionych jest od dobrej woli instytucji Unii Europejskiej, którym nie ufają. W ocenie manifestantów KE w zbyt małym stopniu działa na rzecz zwiększenia konkurencyjności producentów rolnych z UE. Protestujący podkreślają, że władze UE szkodzą europejskiemu rolnictwu poprzez realizację polityki tzw. Zielonego Ładu, która - poprzez szereg przepisów - ma umożliwić UE osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany te polegają m.in. na redukcji stosowania pestycydów i nawozów. Protesty w dniu 20 lutego 2024 r. odbyły się m.in. w poniższych miejscowościach

Rolników i Myśliwych Nagłowice 20.02.2024 Gorzyczki 20.02.2024r Gniewkówiec 20.02.2024r g. 10:00 Elbląg 20.02.2024r Suwałki 20.02.2024r Parłówko 20.02.2024r g. 11:00 - 16:00 (codziennie po 2h) Czekarzewice 20.02.2024r 10:00 - 18:00 Strzeszkowice Duże 20.02.2024r Kolonia Nadwiślańska 20.02.2024r Jasło 20.02.2024r Szczecinek 20.02.2024 g.12.00-18.00 Dobre Miasto 20.02.2024r Budzyń 20.02.2024r Wałcz 20.02.2024r Osjaków 20.02.2024r Kmiecin 20.02.2024r Osielsko 20.02.2024r Zarzec Ulański 20.02.2024r g. 10:00 - 15:00 Kozubszczyzna 20.02.2024r Skierniewice 20.02.2024r g. 11:00 - 17:00 Ryki 20.02.2024r Dzwola 20.02.2024r Bogucin 20.02.2024r Kurów 20.02.2024r Dobiegniew 20.02.2024r Końskowola 20.02.2024r Żyrzyn 20.02.2024r Kuryłówka 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Borowice 20.02.2024r g. 08:00 - 20:00 Częstochowa 20.02.2024r g. 08:00 - 17:00 Modliborzyce 20.02.2024r g. 10:00 - 16:00 Recz 20.02.2024r Leszno 20.02.2024r Rolników Stojadła 20.02.2024r Myśliwych Stojadła 20.02.2024r Zgierz 20.02.2024r g. 08:00 (24h) Rolników i Myśliwych Mińsk Mazowiecki 20.02.2024r Rolników i Myśliwych 20.02.2024 Medyka 20.02.2024r Dorohusk 20.02.2024r Hrubieszów 20.02.2024r Hrebenne 20.02.2024r Sędziszów Małopolski 20.02.2024r Kraśnik 20.02.2024r Sompolno 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Okmiany 20.02.2024 Rolników i Myśliwych Piotrków Trybunalski 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Mykanów 20.02.2024r Drzymałowo 20.02.2024r Durdy 20.02.2024r Gniewkowo 20.02.2024r g. 09:00 (24h) Pikutkowo 20.02.2024r g. 08:00 - 20:00 Rolników i Myśliwych Liszki 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Olecko 20.02.2024r g. 10:00 - 22:00 Rolników i Myśliwych Stary Sącz 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Brzesko 20.02.2024r Konin 20.02.2024 Mińsk Maz. 20.02.2024 Pleszew 20.02.2024r Ryczołek 20.02.2024 Stryków 20.02.2024r Siedlce Iganie 20.02.2024 Rolników i Myśliwych Gorzyń 20.02.2024r Napachanie 20.02.2024r Golęczewo 20.02.2024r Nowy Korczyn 20.02.2024r g. 08:00 do 18:00 Rolników i Myśliwych Świeklany 20.02.2024r Kotliny 20.02.2024r Osięciny 20.02.2024r Trzemeszno 09.02.2024r Radom 20.02.2024r Pawłówek 20.02.2024r Łasin 20.02.2024r Grudziądz - kilka blokad Mały Rudnik 20.02.2024r Kłódka 20.02.2024r Maków Mazowiecki 20.02.2024r g. 10:00 - 13:00 Kwieciszewo 20.02.2024r Goryszewo 20.02.2024r Mogilno 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Kiełczówek 20.02.2024r Drawsko Pomorskie 20.02.2024r Sierpc 20.02.2024r Węgorzewo 20.02.2024r g. 07:00 (24h) Miejsce Piastowe 20.02.2024 Myśliwych Lubecko 20.02.2024r Turek 20.02.2024r g. 10:00 - 15:00 Parczew 20.02.2024r g. 08:00 - 15:00 Wągrowiec 20.02.2024r Dąbrowa Chełmińska 20.02.2024r g. 07:00 - 23:59 Kolbuszowa 20.02.2024r g. 09:00 Bartoszyce 20.02.2024r g. 10:00 - 16:00 Strzelno 20.02.2024r Olsztyn 20.02.2024r g. 10:00 (24h) Gdańsk 20.02.2024r Słupsk 20.02.2024r Bytów 20.02.2024r Brusy 20.02.2024r Kartuz 20.02.2024r Sulechów 20.02.2024r Szprotawa 20.02.2024r Jarocin 20.02.2024r Gorzów Wielkopolski 20.02.2024r Lipusz 20.02.2024r Nowa Słupia 20.02.2024r Waśniów 20.02.2024r g. 10:00 - 16:00 Sanok 20.02.2024r g. 09:30 Jastrowie 20.02.2024r Tuchów 20.02.2024r g. 07:00 - 18:00 Kudawa-Zdrój 20.02.2024r g. 12:00 - 17:00 Łask 20.02.2024r Marynin 20.02.2024r Turka 20.02.2024r Sztabin 20.02.2024r Kuzie 20.02.2024r Szalejów Górny 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Słupsk 20.02.2024r Rolników i Myśliwych 20.02.2024r Brody Małe 20.02.2024r g. 10:00 Nowy Sącz 20.02.2024r Czaplinek 20.02.2024r Starogard Gdański 20.02.2024r Zblewo 20.02.2024r Gryfice 20.02.2024r Sztum 20.02.2024r g. 12:00 - 15:00 Zielona 20.02.2024r g. 10:00 - 18:00 Korycin 20.02.2024r Knyszyn 09.02.2024r Sokolany 20.02.2024r Konarzyce 20.02.2024r Juchnowiec Kościelny 20.02.2024r Zabłudów-Kolonia 09.02.2024r Brańsk 20.02.2024r Czarnków 20.02.2024r g. 11:00 - 20:00 Bielewo 20.02.2024r Brodnica 20.02.2024r Bydgoszcz 20.02.2024r Ciechocinek 20.02.2024r Lisewo 20.02.2024r Rogowo 20.02.2024r Makowiska 20.02.2024r Stolno 20.02.2024r Szubin 20.02.2024r Świecie 20.02.2024r Tryszczyn 20.02.2024r Turzno 20.02.2024r Włóki 20.02.2024r Zła Wieś 20.02.2024r Złotniki 20.02.2024r Żnin 20.02.2024r Żołędowo 20.02.2024r Pustynia 20.02.2024r Zawierzbie 20.02.2024r Marianowo 09.02.2024r Wojszki 09.02.2024r Augustów 09.02.2024r Jeżewo Stare 09.02.2024r Boćki 09.02.2024r Milewo Zabielne 20.02.2024r Suchowola 09.02.2024r Rolników i Myśliwych 20.02.202r Rolników i Myśliwych 20.02.2024r Wrocław kilka blokad Rolników i Myśliwych Mińsk Mazowiecki 20.02.2024r Magnice 20.02.2024r Boboszów 20.02.2024r g 10.00 - 13.00 Lublin 20.02.2024r Wartkowice 20.02.2024r Poddębice 20.02.2024r Ostrzeszów 20.02.2024r g. 10:00 - 17:00 Słupia 20.02.2024r Szczucin 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Moszczanka 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Żyżyn 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Kraśnik 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Turka 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Solec 20.02.2024r Rolników i Myśliwych Lipienice 20.02.2024r g. 10:00 Konarzyce 20.02.2024r Dębica Gryfów Śląski 20.02.2024 Włocławek 20.02.2024r Kowal 20.02.2024r Kołobrzeg 20.02.2024r g. 10:30 Nożyczyn 20.02.2024r g. 10:00 - 15:00 Świerklany 20.02.2024r g. 13.00 - 16.00 Prabuty 20.02.2024r g. 10:00 - 16:00

Przebieg protestów 20 lutego 2024 r.

W związku protestem rolników, we wtorek na części dróg w kraju kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Policja zorganizowała w tych miejscach objazdy. Protestujący całkowicie zablokowali m.in. przejazd ciężarówek przez lubelskie i podkarpackie przejścia graniczne z Ukrainą.

We wtorek na drogach krajowych, trasach szybkiego ruchu i autostradach rolnicy protestują m.in. przeciw wprowadzaniu Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami.

Protestujący całkowicie zaprzestali przepuszczania ciężarówek czekających na odprawę przez lubelskie i podkarpackie przejścia graniczne. Na wyjazd z kraju czekają w wielokilometrowych kolejkach setki ciężarówek. Np. w Medyce szacowany czas na przekroczenie granicy (dane po godz. 10) wynosi 270 godzin.

Ponadto, w województwie podkarpackim kilkadziesiąt ciągników rolniczych zablokowało ronda na autostradzie A4 w Pustyni i Żyrakowie oraz zjazdy przy węzłach Dębica Zachód i Dębica Wschód. Blokady odbywają się także m.in. na drogach krajowych nr 9, 19, 28, 73, 94.

W województwie lubelskim zgłoszono łącznie ponad 30 protestów. Z dużymi utrudnieniami muszą liczyć się kierowcy na drogach wyjazdowych z Lublina w kierunku Rzeszowa, Warszawy, Chełma. Służby informują, że nie ma tam na razie informacji o wielokilometrowych korkach.

Na Mazowszu utrudnienia występują na S17 - od węzła Trojanów do węzła Górzno na jezdni w kierunku Warszawy. Rolnicy blokują też rondo w Sobiekursku na skrzyżowaniu dk 50 z drogą wojewódzką nr 801, rondo w Sierpcu na skrzyżowaniu dk 10 z drogą wojewódzką 541. Protestują też na dk 60 w Makowie Mazowieckim i w Drobinie, na dk 2 w miejscowości Nowe Iganie oraz na A2 na odcinku węzeł Kałuszyn z dk 92.

W województwie pomorskim, w obrębie węzła drogowego Żuławy Wschód, zablokowana jest droga ekspresowa S7 między węzłami Nowy Dwór Gdański i Elbląg. Wyznaczono objazdy drogami lokalnymi. Utrudnień w związku z protestem rolników należy się spodziewać także na drodze krajowej nr 55 między Kwidzynem a Sztumem oraz na drodze krajowej nr 90 między Kwidzynem a miejscowością Jeleń.

W 41 lokalizacjach zgłoszono protesty w woj. kujawsko-pomorskim. Największe manifestacje spodziewane są przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy i na wjazdach do Torunia. Protest rolników spowodował także m.in. zablokowanie zjazdów i wjazdów na A1, czy drogi S5 od węzła Maksymilianowo do węzła Bydgoszcz Południe i od węzła Rynarzewo do węzła Bydgoszcz Błonie.

W województwie opolskim protestujący rolnicy całkowicie zablokowali węzeł Brzeg na opolskim odcinku autostrady A4. Pojazdy osobowe jadące w kierunku Katowic, które chcą zjechać w kierunku Grodkowa, Nysy, Brzegu są wypuszczane przez bramę na MOP-ie Wierzbnik. Służby drogowe przewidują, że blokada zakończy się około godziny 18-tej.

W Wielkopolsce, według danych policji, 7,5 tys. rolników protestuje w 29 miejscach. Największą pikietę zorganizowano na drodze ekspresowej S5 koło Leszna, gdzie w proteście bierze udział około 2 tys. osób i 2 tys. pojazdów.

Z kolei na 34. kilometrze S5, na odcinku pomiędzy węzłami Lipno i Leszno Południe, rolnicy zablokowali trasę w kierunku Wrocławia. Policja kieruje pojazdy na starą drogę krajową nr 5 w kierunku stolicy Dolnego Śląska. Utrudnienia występują także na 20. kilometrze S5, na odcinku pomiędzy węzłami Leszno Zachód i Rydzyną, gdzie rolnicy zablokowali jezdnię w kierunku Poznania.

Postulaty rolników to: konieczność uproszczenia i ograniczenia nieracjonalnych wymogów Zielonego Ładu; ograniczenie nadmiernego napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej. Ministerstwo Rolnictwa wskazuje, że rolnicze protesty miały już miejsce jesienią 2023 r. i zaznacza, że były pochodną błędów podejmowanych przez poprzedników. Resort przekazał, że prowadzi działania w obszarach podnoszonych przez rolników.