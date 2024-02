Premier D.Tusk: Przejście graniczne to infrastruktura techniczna. Co ze strajkiem rolników [22 lutego, blokady, strajk]

Dla zapewniania 100% gwarancji, że pomoc wojskowa i humanitarna będą docierały bez opóźnień na Ukrainę, w najbliższych godzinach wprowadzimy na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. Co z protestem rolników?

Premier wprowadza na listę infrastruktury krytycznej m.in. przejścia graniczne z Ukrainą.

Infrastruktura krytyczna. Co ze strajkiem rolników?

Dla zapewniania 100 proc. gwarancji, że pomoc wojskowa i humanitarna będą docierały bez opóźnień na Ukrainę, w najbliższych godzinach wprowadzimy na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych - zapowiedział w czwartek premier Donald Tusk.

Na konferencji prasowej premier powiedział, że jednym z zadań rządu, z którego ten wywiązuje się w sposób efektywny, jest pełna przepustowość na granicy jeśli chodzi o transporty wojskowe i pomoc humanitarną zmierzającą na Ukrainę.

"Dla zapewniania 100 proc. gwarancji że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja, pomoc humanitarna i medyczna będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin" - zapowiedział.

Tusk podkreślił, że będzie to oznaczało "innego typu reżim organizacyjny" na tych przejściach i drogach dojazdowych. "Będziemy wyciągać z tego też praktyczne konsekwencje tak, aby ten ruch odbywał się bez żadnych opóźnień i zahamowań" - dodał.

Protesty 22 lutego 2024 r. (czwartek)

Policja: w czwartek rolnicy zablokują most graniczny z Czechami w Boguszowicach

Policja ostrzegła przed utrudnieniami, które wystąpią w czwartek na granicy z Czechami. Tamtejsi rolnicy zablokują most w Cieszynie Boguszowicach. Akcja ma się rozpocząć około godziny 10. i potrwać do 13. Godziny protestu mogą się zmienić.

Policja podała, że akcję organizują po czeskiej stronie tamtejsi rolnicy przy wsparciu polskich. Według wstępnych ustaleń ma się ona rozpocząć w czwartek około godziny 10. i potrwać do 13. W tym czasie samochody nie będą wpuszczane do Czech.

Policjanci zaapelowali do kierowców ciężarówek, aby wybrali trasy alternatywne i korzystali z innych przejść granicznych, w tym najbliższego w Gorzyczkach.

Rzecznik cieszyńskiej policji podkom. Krzysztof Pawlik podał, że przy trasie S52, w rejonie węzła drogowego w Harbutowicach oraz w Cieszynie, będą ustawione patrole, wspierane przez funkcjonariuszy GDDKiA oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich. Będą informowali o utrudnieniach oraz wyznaczonych objazdach dla pojazdów ciężarowych.

Patrole staną też na drodze wojewódzkiej nr 938 z Pawłowic do Cieszyna oraz w Hażlachu. „Kierującym samochodami ciężarowymi przypominamy o ograniczeniach na tym odcinku drogi – obowiązuje tam zakaz ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 20 ton. Pojazdy takie nie mogą poruszać się tą drogą na całej jej długości w godzinach od 7. do 9. i od 14. do 16." - powiedział Pawlik.

Samochody osobowe będą mogły przekroczyć granicę polsko-czeską na obu mostach w Cieszynie oraz w Lesznej Górnej, Kaczycach i Marklowicach Górnych.

Protesty 23 lutego 2024 r. (piątek)

Śląskie/ Policja: w piątek protest rolników w pobliżu lotniska w Pyrzowicach

Policjanci ostrzegają przed utrudnieniami, jakie mogą wystąpić w najbliższy piątek na drogach dojazdowych do lotniska w Pyrzowicach w związku z rolniczym protestem. Policja wyznaczyła alternatywne trasy i apeluje o stosowanie się do poleceń mundurowych, którzy będą na miejscu.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach sierż. szt. Kamil Kubica przekazał w środę, że utrudnień w pobliżu lotniska należy spodziewać się w piątek od godz. 10 do 15. Rolnicy mają przejeżdżać ciągnikami na odcinku od ronda na drodze krajowej nr 78 i trasą S1 do ronda z ul. Piłsudskiego.

„Prosimy wszystkich o właściwe zaplanowanie podróży do lotniska oraz zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych, a także sygnałów dawanych przez policjantów i inne służby uprawnione do kierowania ruchem pojazdów” - zaapelował Kubica.

Jak informuje policja, dojazd do lotniska od strony Tarnowskich Gór dla samochodów osobowych będzie możliwy z dk 78 w ul. Męczenników, następnie ul. Wolności w kierunku portu. Pojazdy ciężarowe będą mogły będą mogły przejechać w kierunku trasy S1 lub dalej drogi 78. Alternatywą jest przejazd drogą wojewódzką nr 913 w kierunku drogi krajowej 86 w Będzinie.

Od strony Siewierza, aby ominąć powstałe utrudnienia, należy kierować się w Mierzęcicach w stronę trasy S1/A1, a w przypadku dojazdu do lotniska, należy skręcić w ulicę Gminną/Wspólną, a następnie Kolejową i dalej przez ulicę Siedliska w kierunku portu” - opisywał sierż. szt. Kubica.

Do pyrzowickiego portu będzie można również dojechać przez Nową Wieś w powiecie będzińskim, skręcając z drogi nr 78 w ul. Wojska Polskiego i kierując się w ul. Osiedle, a następnie ul. Siedliska – dodał.

