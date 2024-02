Od marca 2024 r. obowiązkowe podwyżki dla tysięcy Polaków. Niektórzy dostaną ponad 260,00 zł więcej bez składania wniosku.

Na podwyżki mogą liczyć nie tylko pracownicy, którym uda się wynegocjować je z szefem. Co rok na wzrost wpływów oczekują także osoby, które otrzymują świadczenia długoterminowe z ZUS.

Czym jest waloryzacja świadczeń?

Marzec jest tym momentem roku, który jest wyczekiwany przez wiele osób. Istnieje bowiem cały szereg świadczeń, które podlegają corocznej waloryzacji, co ma miejsce właśnie od marca każdego roku. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony co najmniej o 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jest ona przeprowadzana z urzędu i nie wymaga złożenia wniosku. Każda osoba, która miała na dzień 29 lutego 2024 r. prawo do wypłaty świadczeń z ZUS, automatycznie otrzyma decyzję o nowej wysokości emerytury lub renty. Należy jednak pamiętać, że wysyłka decyzji waloryzacyjnych będzie miała miejsce nie wcześniej niż w kwietniu. Razem z decyzjami o waloryzacji ZUS wyśle również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastej emerytury.

Które świadczenia wzrosną od 1 marca 2024 r.?

Jak wynika z komunikatu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 12 lutego 2024 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2024 r., wskaźnik ten w 2024 r. wynosi 112,12%. Oznacza to, że emerytury i renty oraz szereg innych świadczeń długoterminowych i dodatków do tych świadczeń wzrośnie od 1 marca 2024 r. o 12,12%.

Aby obliczyć wysokość zwaloryzowanego świadczenia, należy jego wysokość, która przysługiwała na koniec lutego danego roku, pomnożyć przez wskaźnik waloryzacji

Od 1 marca 2024 r. zmieni się m.in. wysokość: najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej – wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł, najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy – wzrośnie z 1191,33 zł do 1335,72 zł, kwoty granicznej, której przekroczenie odbiera całkowicie prawo do świadczenia uzupełniającego – wzrośnie z 2157,80 zł do 2419,33 zł, świadczenia honorowego dla stulatków – osoby, które swoje setne urodziny będą obchodzić po 29 lutego tego roku, otrzymają 6246,13 zł miesięcznie, dodatku dla sieroty zupełnej – wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku za tajne nauczenie – wzrośnie z 294,39 zł do 330,07 zł, dodatku pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – wzrośnie z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałtu energetycznego – wzrośnie z 255,17 zł do 299,82 zł.

Podstawa prawna

art. 12. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1251 ze zm.)