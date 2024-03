Jeszcze przed końcem wakacji konta nauczycieli zasili przelew o ok. 700 zł wyższy od zeszłorocznego. Wysokość świadczenia mocno w górę.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową w wysokości 5176,02 zł. Natomiast podstawą do obliczenia wysokości odpisu dla pozostałych pracowników jest kwota 6445,71 zł.

Czym jest świadczenie urlopowe?

Prawo do świadczenia urlopowego przyznaje nauczycielom art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. Przewiduje on, że z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

Warto zwrócić uwagę na to, że choć świadczenie urlopowe jest wypłacane nauczycielom ze środków ZFŚS, to jednak ani prawo do niego, ani jego wysokość nie są uzależnione od sytuacji życiowej i materialnej nauczyciela, a co za tym idzie, w gruncie rzeczy nie ma ono charakteru socjalnego i jest należne wszystkim nauczycielom w takiej samej wysokości.

Czy odpis podstawowy dla nauczycieli jest inny niż odpis na ogólnych zasadach?

Dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

W ostatnich latach zarówno wysokość kwoty bazowej, jak i wysokość przeciętnego wynagrodzenia niezbędne do obliczenia odpisu podstawowego były zamrażane. Aż do 2022 r. podstawą obliczeń były dane z 2019 r. W 2024 r. należy już jednak zastosować ogólne zasady wynikające z regulacji ustawowych, a tym samym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową w wysokości 5176,02 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi więc 5693,62 zł (110% kwoty bazowej).

Jednak wysokość świadczenia urlopowego przysługującego nauczycielom została odniesiona do wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Aby ustalić jego wysokość, trzeba więc zwrócić uwagę na to, że zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. W 2024 r. podstawą do obliczenia wysokości tego odpisu jest kwota 6445,71 zł, a więc odpis ten wynosi 2417,14 zł i taka też jest wysokość świadczenia urlopowego należnego nauczycielom.



Podstawa prawna

art. 53 ust. 1a ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm.)

art. 5 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 998 ze zm.)