Wspólne ładowarki do telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, słuchawek, konsol i innych urządzeń. Jednolite, uniwersalne gniazdo USB-C. Od kiedy? Jest już projekt polskich przepisów

W dniu 26 lutego 2024 r. został opublikowany projekt nowej ustawy - Prawo komunikacji elektronicznej. Oprócz bardzo licznych zmian kompleksowo regulujących sektor łączności elektronicznej, w tym projekcie znalazły się też przepisy wdrażające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2022/2380, której celem jest stosowanie wspólnych ładowarek do telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń i wprowadzenie jednolitego, uniwersalnego gniazda ładowania urządzeń elektronicznych (USB typu C). Przepisy te mają też uregulować wprowadzenie zharmonizowanej technologii szybkiego ładowania – poprzez wymóg stosowania ujednoliconego protokołu komunikacyjnego w zakresie ładowania.

Dyrektywa w sprawie wspólnych ładowarek do telefonów i innych urządzeń elektronicznych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2380 z 23 listopada 2022 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2014/53/UE w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych została 7 grudnia 2022 roku opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE L 315.



Głównym celem tej Dyrektywy jest wprowadzenie przepisów umożliwiających stosowanie wspólnych ładowarek do telefonów komórkowych i innych podobnych urządzeń, co ma zapewnić interoperacyjność między urządzeniami, zapobiegać fragmentaryzacji rozwiązań technologicznych w tym zakresie a przez to zapewniać oszczędność dla konsumentów i ograniczenia ilości elektroodpadów.



Dyrektywa ta już obowiązuje. Na podstawie art. 2 tej Dyrektywy państwa członkowskie miały obowiązek przyjąć i opublikować przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do jej wykonania do 28 grudnia 2023 r. Jak widać Polska ma opóźnienie w tej materii.



Ponadto Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek stosowania przepisów tej Dyrektywy:

- od 28 grudnia 2024 r. do kategorii lub klas urządzeń radiowych, o których mowa w części I pkt 1.1–1.12 załącznika Ia do Dyrektywy. Chodzi tu o telefony komórkowe, tablety, cyfrowe aparaty fotograficzne, słuchawki nagłowne, słuchawki douszne, zestawy słuchawkowe, przenośne konsole do gier wideo, przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy do komputerów, przenośne systemy nawigacyjne,

- od dnia 28 kwietnia 2026 r. do kategorii lub klas urządzeń radiowych, o których mowa w części I pkt 1.13 załącznika Ia. – chodzi tu o laptopy.

Polskie przepisy na razie są na etapie projektu

W celu implementacji przepisów Dyrektywy 2022/2380, w omawianym projekcie nowego Prawa komunikacji elektronicznej w art. 274 ust. 1 dodany został pkt 4, zgodnie z którym urządzenia radiowe wprowadzane do obrotu lub oddawane do użytku powinny spełniać wymagania w zakresie interfejsów ładowania i protokołów komunikacyjnych w zakresie ładowania, o ile takie wymagania wynikają z przepisów prawa.

Projektowanymi przepisami art. 279 w tym zakresie objęte zostaną podręczne telefony komórkowe, tablety, aparaty cyfrowe, słuchawki nagłowne, zestawy słuchawkowe, podręczne konsole do gier wideo, przenośne głośniki, czytniki książek elektronicznych, klawiatury, myszy, przenośne systemy nawigacyjne, słuchawki douszne, laptopy.



Jak czytamy w uzasadnieniu tego projektu, jest to otwarty katalog urządzeń, który Komisja Europejska może poszerzać na podstawie aktów delegowanych wydanych do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE.



Kluczowymi rozwiązaniami zaprezentowanymi w projektowanych przepisach jest wprowadzenie zharmonizowanego gniazda ładowania urządzeń elektronicznych – przez wskazanie wprost w przepisach, aby urządzenie objęte regulacją wyposażone było w gniazdo USB typu C. Będzie to jednolite, uniwersalne gniazdo. Nowe przepisy określą też wprowadzenie zharmonizowanej technologii szybkiego ładowania – przez wymóg stosowania ujednoliconego protokołu komunikacyjnego w zakresie ładowania.



Na podstawie tych nowych przepisów ww. urządzenia radiowe wprowadzane do obrotu będą oferowane do sprzedaży wraz z urządzeniem ładującym albo wyłącznie bez urządzenia ładującego.



Dodatkowo nałożony będzie obowiązek na podmioty udostępniające te urządzenia, aby były oznaczone odpowiednimi piktogramami i etykietami. Ze specjalnych etykiet użytkownicy będą mogli dowiedzieć się o właściwościach ładowania nowych urządzeń. Dzięki temu łatwiej będzie im stwierdzić, czy ładowarka, którą już posiadają, jest kompatybilna z nowym urządzeniem. Natomiast piktogramy umieszczane na urządzeniach objętych regulacją będą informować o tym, czy do urządzenia jest czy nie jest dołączone urządzenie ładujące.



Nowe przepisy mają obniżyć koszty użytkowników tych urządzeń, bowiem wystarczy jedna ładowarka do różnych ww. urządzeń. Nie trzeba będzie kupować zasilaczy zewnętrznych i kabli odrębnie dla każdego urządzenia. Ponadto zharmonizowana technologia szybkiego ładowania pozwoli również na dostarczenie wysokiej mocy ładowania przy użyciu dowolnej kompatybilnej ładowarki.

Od kiedy nowe przepisy?

Nowe Prawo komunikacji elektronicznej ma wejść w życie w ciągu 6 miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw. Na ten moment wydaje się, że nie będzie przeszkód w wdrożeniu omawianych przepisów w ww. terminach wyznaczonych przez Dyrektywę 2022/2380, czyli od 28 grudnia 2024 r. i 28 grudnia 2026 r.

