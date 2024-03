J. Grabiec i A. Bodnar o uchwale w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Celem projektu uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego jest uporządkowanie sytuacji prawnej w Polsce. Dziś nie mamy TK, ten organ nie spełnia konstytucyjnych reguł - powiedział w poniedziałek szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.

Celem projektu uchwały ws. Trybunału Konstytucyjnego jest uporządkowanie sytuacji prawnej w Polsce. Dziś nie mamy TK, ten organ nie spełnia konstytucyjnych reguł - powiedział w poniedziałek szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec.

Konferencja prasowa

Bodnar : w środę w Sejmie pierwsza debata w kontekście uchwały dotyczącej TK

Przedstawiamy założenia czterech aktów prawnych dotyczących kompleksowej reformy Trybunału Konstytucyjnego; w środę w Sejmie czeka nas pierwsza debata w kontekście uchwały dotyczącej TK - przekazał w poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

Bondar poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, że gotowe są założenia dotyczące kompleksowej reformy TK. Jak powiedział, jest to pakiet czterech aktów prawnych, a w ich skład wchodzą: projekt uchwały Sejmu RP dotyczący TK - o ile posłowie podpiszą projekt tej uchwały i złożą go do marszałka Sejmu; projekt ustawy o TK przygotowany przez organizacje pozarządowe oraz projekt przepisów wprowadzających ustawę o TK.

Kolejnym przygotowanym aktem prawnym - jak przekazał Bodnar - jest "ustawa, która ma na celu nowelizację konstytucji w kontekście funkcjonowania TK oraz wprowadzenia zasady bezpośredniego stosowania konstytucji przez sądy powszechne".

Według szefa MS, te rozwiązania, jeśli zostaną przyjęte przez Sejm, mają szansę doprowadzić do uzdrowienia sytuacji w TK. Bodnar zaznaczył, że pierwsza debata "czeka nas" w Sejmie w środę "w kontekście uchwały dotyczącej TK"

Jan Grabiec - plan naprawy TK

W poniedziałek minister sprawiedliwości Adam Bodnar prezentuje założenia planu naprawy Trybunału Konstytucyjnego. Jedną z jego części jest projekt uchwały Sejmu. Jak wynika z podanych przez TVN24 informacji, w projekcie uchwały ws. TK zawarto apel do wszystkich sędziów TK o rezygnację, a do organów władzy publicznej, by nie uznawały rozstrzygnięć Trybunału w obecnym składzie. Według projektu, trzech "sędziów dublerów": Mariusz Muszyński, Justyn Piskorski i Jarosław Wyrembak nie są sędziami TK. Ponadto w projekcie jest też zapowiedź zmian w konstytucji.

Szef Kancelarii Premiera zaznaczył podczas poniedziałkowej konferencji, że w projekcie uchwały nie chodzi tylko o sędziów-dublerów. "Oczywiście, gdyby były to osoby, którym zależy na ładzie konstytucyjnym w Polsce, na przestrzeganiu konstytucji, na właściwym funkcjonowaniu organów państwa - te osoby złożyłyby rezygnację, nawet bez apelu Sejmu" - stwierdził Grabiec.

Jaka przyszłość TK?

Jak zaznaczył, celem tej uchwały jest jasne wskazanie na zasady ładu prawnego w Polsce. Zdaniem Grabca dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której Trybunał Konstytucyjny jest uważany przez ekspertów, konstytucjonalistów, a także przez organy państwa, jak Sejm i Senat za organ, który nie spełnia konstytucyjnych reguł.

"Mówiąc najkrócej: nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, choć jest ciało, które rezyduje, panie i panowie siedzą w budynku z tabliczką +Trybunał Konstytucyjny+, podejmują jakieś decyzje i podpisują się pod nimi, ale zgodnie z wymogami prawa, wymogami konstytucyjnymi to nie jest TK" - powiedział Grabiec.

Szef KPRM wyraził nadzieję, że projekt uchwały pozwoli wszystkim organom władzy publicznej w sposób jednolity odnieść się do tej sytuacji prawnej. "Nie może być tak, że funkcjonujemy w dwóch obiegach prawnych, że część instytucji uznaje orzeczenia pseudotrybunału, część nie uznaje, część ma wątpliwości" - mówił. "Uporządkowanie sytuacji prawnej w Polsce to najważniejsze zadanie tej uchwały" - dodał.