Od kwietnia zapłacimy mniej za manicure? Nie tylko! Od 88 do 132 zł, zamiast od 100 do 150 zł? Kończą się konsultacje projektu.

Branża beauty niecierpliwie czeka na obiecywaną obniżkę stawki VAT na usługi kosmetyczne. Czekają też na nią klienci, którzy liczą na obniżki cen usług. Istnieją jednak wątpliwości, czy takie obniżenie jest możliwe?

Jakie usługi obejmie obniżona stawka VAT?

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się zapowiadany już od pewnego czasu projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (nr 848). Jego celem jest obniżenie już od 1 kwietnia 2024 r. stawki VAT na określone usługi kosmetyczne – z 23% do 8%, co ma prowadzić do ujednolicenia stawki VAT na usługi wykonywane w branży beauty, sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 96.02.1. Jak wynika z załącznika do projektowanego rozporządzenia, obniżona do 8% stawka VAT miałaby zastosowanie m.in. do:

- usług kosmetycznych, manicure i pedicure (96.02.13.0),

- usług kosmetycznych, manicure i pedicure, świadczonych w domu (ex 96.02.14.0),

- pozostałych usług kosmetycznych (96.02.19.0).

Czy wprowadzenie obniżonej stawki na usługi kosmetyczne jest możliwe?

Zdaniem projektodawców, z uwagi na charakter projektowanych przepisów, przewiduje się pozytywny wpływ projektu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców, którzy prowadzą lub będą prowadzili działalność w sektorze beauty, jak również na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe, w tym także osoby niepełnosprawne i osoby starsze, w szczególności jeżeli będą oni korzystali z usług oferowanych przez omawianą branżę. Co więcej, z uwagi na to, że wśród usługodawców – przedsiębiorców, jak również pracowników zatrudnionych w tym sektorze – przeważają kobiety, wprowadzenie ułatwień w prowadzeniu tego rodzaju działalności może mieć wpływ na aktywizację zawodową kobiet.

Powstaje jednak pytanie, czy założenia projektodawców nie są nazbyt optymistyczne, skoro istnieje obawa, że Komisja Europejska zakwestionuje obniżenie stawki VAT, która powinna być ujednolicona w całej Unii Europejskiej. W załączniku nr III do Dyrektywy VAT nie znajdziemy usług, na które projektodawcy planują obniżyć stawkę podatku. Wymieniono tam jedynie usługi fryzjerskie, na które już obecnie obowiązuje obniżona stawka VAT.

Czy obniżenie stawki VAT wpłynie na ceny usług kosmetycznych?

Jeśli jednak obniżona stawka VAT w branży beauty zostanie wprowadzona, mogłoby to oznaczać spadek cen. Dla przykładu cena podstawowego manicure hybrydowego, w zależności od lokalizacji, w której jest wykonywany, waha się pomiędzy 100 a 150 zł. Przy stawce VAT w wysokości 23% oznacza to, że cena netto mieści się w przedziale od 81,30 zł do 121,95 zł. Jeżeli stawka podatku zostałaby obniżona do 8%, przedział cen mógłby wynosić od 87,80 zł do 131,71 zł, w zaokrągleniu – od 88 zł do 132 zł.