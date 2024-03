1000 zł zamiast 719 zł – świadczenie już wzrosło, choć podwyżka powinna być dopiero w styczniu 2025 r. Sprawdź dlaczego.

Osoby, które nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków do życia, mogą otrzymać zasiłek stały. Jego wysokość jest powiązana z wysokością kryterium dochodowego. Jednak w 2024 r. maksymalna wysokość zasiłku niespodziewanie wzrosła, mimo że nie przeprowadzono weryfikacji kryterium.

Komu przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały jest jednym ze świadczeń pieniężnych przysługujących z pomocy społecznej. Mogą otrzymać go osoby, które z uwagi na niezdolność do pracy albo wiek, nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie środków do życia. Jak wynika z art. 37 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, świadczenie to przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Całkowita niezdolność do pracy spowodowana niepełnosprawnością dotyczy osób zaliczanych do pierwszej i drugiej grupy inwalidzkiej oraz osób legitymujących się znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Jeśli chodzi o niezdolność do pracy z powodu wieku, to w przypadku kobiet jest to równoznaczne z ukończeniem 60 lat, w przypadku mężczyzn z ukończeniem 65 roku życia.

REKLAMA

Jaka jest wysokość zasiłku stałego?

Zasiłek stały został ustalony w wysokości:

- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku od dnia 1 stycznia 2024 r. nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie – w przypadku osoby samotnie gospodarującej;

- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie – w przypadku osoby w rodzinie.

Ustalono również minimalną wysokość zasiłku – nie może on być niższy niż 30 zł miesięcznie.

W okresie od 1 stycznia 2022 r. do końca 2023 r. górna wysokość zasiłku stałego wynosiła 719 zł, a minimalna 30 zł.

Kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej nie uległo w 2024 r. zmianie i nadal wynosi 776 zł, a dla osoby w rodzinie 600 zł. Warto zauważyć, że wysokość zasiłku stałego wzrosła bez uwzględnienia mechanizmu wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, a więc pomimo tego, że nie została przeprowadzona weryfikacja kryteriów dochodowych. Ma to miejsce co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Ostatnia weryfikacja miała miejsce 1 stycznia 2022 r.