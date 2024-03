Podatek rolny - termin pierwszej raty upływa 15 marca. Ile trzeba zapłacić w 2024 roku?

800 plus: ZUS przyjmuje wnioski na nowy okres świadczeniowy - wpłynęło ponad 2,4 mln wniosków

Trwa nabór wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Dokumenty trzeba złożyć do końca kwietnia, żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia. Do ZUS wpłynęło już ponad 2,4 mln wniosków.