Zamrożenie cen prądu: Nie składasz żadnych oświadczeń do końca marca 2024 r.

Osoby korzystające z podwyższonych limitów zamrożenia cen prądu nie muszą składać żadnych oświadczeń o zamrożeniu cen prądu, o ile złożyły takie oświadczenia w 2023 r. Chodzi o osoby niepełnosprawne, posiadaczy Karty Dużej Rodziny, rolników, osoby budujące domy, osoby posiadające ogród działkowy.

Nawet nie musisz zaglądać do przepisów. Informacja o tym, że nie trzeba składać żadnych oświadczeń, jest na stronie www każdego liczącego się dostawcy prądu w Polsce.

O co chodzi z oświadczeniami o zamrożeniem cen prądu do końca marca 2024 r.

Składają je w tym terminie:

osoby niepełnosprawne, które pozyskały orzeczenie o niepełnosprawności w 2024 r., osoby, które otrzymały w 2024 r. Kartę Dużej Rodziny (np. urodziło się im trzecie dziecko), rolnicy od 2024 r., osoby budujące domy począwszy od 2024 r.

i osoby z jednej z tych grup, które w przeszłości nie złożyły oświadczenia o korzystaniu z zamrożenia cen prądu. Jeżeli ktoś wypełnił ten obowiązek w 2023 r., to nie musi nic robić - zachowuje ważność Twoje oświadczenie z 2023 r.

Enea informuje o szczegółach

Na stronie www. Enei jest taki komunikat (tu link)

Jeżeli w 2023 roku złożyłeś wymagane oświadczenie w ustawowym terminie, to nowe limity zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. będą automatycznie uwzględniane w rozliczeniach. Nie składaj ponownie nowego oświadczenia.

oraz

Dokumenty złożyć powinny jedynie osoby, które:

- w trakcie 2024 roku nabyły uprawnienia do skorzystania z podwyższonego limitu,

- nabyły uprawnienia przed 2024 rokiem, ale nie zdążyły wcześniej złożyć oświadczenia.

I następnie znajdziemy pod podanym linkiem w Enei informacje dla osób, które rzeczywiście powinny złożyć oświadczenie:

Jeśli posiadasz uprawnienia do skorzystania ze zwiększonego limitu, a wcześniej nie złożyłeś oświadczenia w ustawowym terminie, to złóż je niezwłocznie do 31 marca 2024 r.

Powinieneś złożyć oświadczenie w przypadku gdy:

a) nabyłeś uprawnienia przed 18 października 2022 r. i nie złożyłeś oświadczenia w terminie do 30 czerwca 2023 r. - pobierz Oświadczenie,

b) nabyłeś uprawnienia w 2023 roku i dotychczas nie złożyłeś oświadczenia - pobierz Oświadczenie,

c) nabyłeś uprawnienia w 2024 roku - pobierz Oświadczenie.

Pobierz Oświadczenie, zapisz na dysku lokalnym, wypełnij elektronicznie , podpisz elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wyślij za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub podpisz własnoręcznie i prześlij na adres wskazany na fakturze.

Złożenie oświadczenia do 31 marca 2024 roku uprawni Cię do skorzystania ze zwiększonych limitów obowiązujących w I półroczu 2024 roku.