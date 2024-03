Komunikat policji: O najważniejszych blokadach rolników w całej Polsce i objazdach. Jak dojechać do pracy? [rolnicy strajk, mapa online 20 marca]

Policja: środowy protest rolników, to utrudnienia na drogach. Np. ciągniki i maszyny rolnicze mają zablokować autostradę A1 w miejscowości Kamieńsk w Łódzkiem. Utrudnień należy spodziewać się też na drodze krajowej nr 42 w okolicach Radomska i Przedborza oraz na ulicach tych miast. i tak w całej Polsce.

Policjanci zadbają o bezpieczny przebieg zgromadzeń, a wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, wyznaczą objazdy.

Poniżej link online do mapy protestów. Jest stale aktualizowana.

Komunikat policji o blokadach rolników w całej Polsce i objazdach. Jak dojechać do pracy?

Protest rolników 20.03 CeHa Kliknij powyższy link i sprawdź, gdzie jest w Twojej okolicy objazd.

protest rolników 20 marca 2024 r.

Jakie rolnicy postawili blokady wokół Warszawy 20 marca 2024 r.?

Protest rolników spowoduje utrudnienia na drogach powiatów: legionowskiego, mińskiego i nowodworskiego:

Na terenie powiatu legionowskiego protestujący przewidują trzy punkty blokadowe: rondo w Nieporęcie (skrzyżowanie DWA 631 z DWA 633), rondo w Rembelszczyźnie (skrzyżowanie DWA 632 z DWA 633), a także rondo w Jabłonnie (na granicy z Warszawą), czyli DKK 61.

Policjanci proponują skorzystać z tras alternatywnych: objazd dla zablokowanego ronda w Rembelszczyźnie - zjazd z ronda w Józefowie w ulicę Szkolną, następnie ulicami Kwiatową i Przyrodniczą i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Nieporęcie i Rembelszczyźnie - Stanisławów Pierwszy skręt w ulicę Izabelińską, a następnie ulicami Przyszłość, Słoneczną, Kobiałka i wjazd na DWA 633 ul. Płochocińską.

Objazd dla zablokowanego ronda w Jabłonnie - zjazd z DKK 61 w Jabłonnie w ul. Akademijną następnie ulicami Politechniczną, Przylesie, Marmurową, Dębową i wyjazd na ul. Modlińską.

Ruch tranzytowy do Warszawy przez teren powiatu legionowskiego nie będzie możliwy przez: ul. Zegrzyńską (DWA 631) w Nieporęcie, ul. Stróżyńską (DW 632) w Legionowie, oraz DK 61 w Jabłonnie (od ronda przy OBI w kierunku Warszawy) i ul. Modlińską w Jabłonnie (od ul. Zegrzyńskiej w kierunku Warszawy).

Na terenie powiatu mińskiego protest rozpocznie się w miejscowości Trzebucza (powiat węgrowski). Następnie ciągniki przejadą DK2 i DK92 przez Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki do Zakrętu. Uczestnicy protestu będą blokowali rondo w miejscowości Zakręt. Zakończenie protestu przewidziane jest na 19.

Dla drogi DK92, jadąc od strony Mińska Mazowieckiego zalecany jest objazd w miejscowości Zakręt, ulicą Asfaltową i drogą 638. Jadąc od strony Warszawy należy kierować się analogicznie- drogą 638 i ulicą Asfaltową. Tą trasą pojadą tylko samochody osobowe.

Pojazdy ciężarowe jadące od strony Mińska Mazowieckiego pojadą autostradą A2. Od strony Warszawy dla ciężarówek zalecamy objazd drogą 638 przez Sulejówek, a następnie 637 do Stanisławowa, dalej DK 50 do autostrady A2 i DK92.

Na terenie powiatu nowodworskiego przewidziane są blokady w miejscowości Kazuń Nowy gm. Czosnów, na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 z drogą wojewódzką nr 579.

Jakie objazdy blokad wokół Warszawy 20 marca 2024 r.

W związku z utrudnieniami nowodworscy policjanci zaplanowali dla pojazdów osobowych, jadących od strony Warszawy, objazd na skrzyżowaniu w Czosnowie, ul. Warszawską, następnie w lewo pod wiaduktem drogi nr 7, ul. Pańską do miejscowości Dębina, ul. Działkową do miejscowości Kazuń Nowy, drogą wojewódzką nr 579 do miejscowości Kazuń Pan i Kazuń Bielany, a następnie drogą wojewódzką nr 575 w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Objazd w kierunku Warszawy będzie prowadził drogą wojewódzką nr 85 przez Nowy Dwór Mazowiecki (most na rzece Narwi, most na rzece Wiśle), następnie drogą wojewódzką nr 579 i dalej relatywnie do objazdu wskazanego od strony Warszawy.

Stołeczni policjanci przypomnieli, że na terenie miasta st. Warszawy są umieszczone znaki zakazu wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych, którego złamanie może zakończyć się mandatem.

Blokady rolników wokół Wrocławia 20 marca 2024 r.

Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu, w ramach protestu rolników, może dojść od godziny 6, do utrudnień w Kobierzycach (Urząd Gminy Kobierzyce, Rondo Magnice, Domasław, Bielany Wr., stara trasa DK8 w obu kierunkach; wzdłuż jednego pasa na wysokości salonu VOLVO do granicy Wrocławia i węzeł Kobierzyce na wysokości DK 35 w kierunku ronda Magnice).

A także w Cesarzowicach (na odcinku drogi krajowej nr. 347 przejazd kolumny ciągników od miejscowości Cesarzowice w stronę Wrocławia do stacji paliw BP Mokronos Dolny i z powrotem), Bielanach Wrocławskich (ul. Kolejowa, Wysoka do granicy Wrocławia w obu kierunkach), Małuszowie (DK 35 do komisu AA Auto w obu kierunkach) oraz Kątach Wrocławskich (na drodze nr 347 (wiadukt nad A4) oraz w miejscach wjazdów i zjazdów z drogi 347 na autostradę A4 w kierunku Wrocław oraz Zgorzelec) i Jordanowie Śląskim (parking przy cmentarzu. Blokada skrzyżowania drogi krajowej nr 8 (drogi powiatowej nr 2075 D) drogi powiatowej nr 1967 D).

Blokady wokół Gorzowa i Zielonej Góry 20 marca 2024 r.

W gorzowskiej komendzie we wtorek odbyło się spotkanie z organizatorem protestu rolników. W wyniku rozmów częściowo zmieniają się dotychczasowe ustalenia dotyczące utrudnień w ruchu na drodze S3 i K22. Zmieniają się także godziny protestu, który będzie trwał od godziny 10 do 17.

O godzinie 7.30 zostanie zamknięty węzeł Południe(ulica Kasprzaka) w kierunku Zielonej Góry. Wjazd w kierunku Szczecina będzie otwarty (można dojechać wyłącznie do węzła Północ – ulica Szczecińska). O godzinie 9.30 zamknięte zostaną Węzeł Zachód (ulica Kostrzyńska) i Północ (ulica Szczecińska) w kierunku Zielonej Góry. O godzinie 10 rozpocznie się protest na ulicy Kasprzaka (w ciągu drogi K22). Ulica będzie czasowo blokowana, co oznacza oczekiwanie na możliwość przejazdu przez dłuższy czas.

Protest rolników wokół Łodzi

W Łodzi utrudnień należy spodziewać się w godz. 10 - 19 na skrzyżowaniu ulic Szczecińska / Aleksandrowska. Natomiast na terenie powiatu łódzkiego-wschodniego na trasie Kurowice, Wola Rakowa, Autostrada A1, Węzeł Łódź Górna, Węzeł Bełchatowski, Koluszki: od ronda ul. Brzezińska do ronda Jana Pawła II do ul. 11 Listopada. W powiecie zgierskim na rondo DK14/A2/ DK 71 (gmina Stryków, m. Sosnowiec) blokada autostrady A2 w obu kierunkach.

W powiecie opolskim protest w godzinach 10 - 17 odbędzie się na rondzie przy węźle autostradowym A4 Opole Zachód - dawne Prądy. W związku z tym zablokowana będzie droga krajowa nr 46. Policjanci zalecają objazdy od strony Opola przez DK94 w kierunku na Brzeg - zjazd na rondzie za Wrzoskami oraz od strony Niemodlina drogą wojewódzką nr 435 przez Wawelno.

Rzeszów i rolnicy w dniu 20 marca 2024 r.

Komenda miejska w Rzeszowie przekazała, że utrudnień należy się spodziewać od godz. 8 do godz. 18, na trasie drogi ekspresowej S19 na węźle Sokołów Małopolski w obu kierunkach oraz drogi wojewódzkiej nr 875 w kierunku Leżajska i Kolbuszowej.

Utrudnienia można objechać w kierunku Rzeszowa od strony Lublina z drogi S19 przez węzeł Sokołów Małopolski Północ na drogę wojewódzką nr 878; w kierunku Lublina z drogi S19 poprzez węzeł Jasionka do drogi wojewódzkiej nr 878.

Dla jadących drogą wojewódzką 875 od Kolbuszowej w kierunku Leżajska, na drogę wojewódzką nr 878; od Leżajska w kierunku Sokołowa Małopolskiego zalecane objazdy drogami powiatowymi: w kierunku na północ drogą nr 1211R w Wólce Niedźwieckiej (naprzeciwko cmentarza) - ograniczenie tonażu 8 ton na oś, w kierunku na południe drogą nr 1367R w Kątach Trzebuskich.

Blokady wokół Gdańska 20 marca. Jak objechać?

W Gdańsku protest rozpocznie się na Placu Solidarności, a następnie od godz. 11 - 11.30 uczestnicy będą przemieszczać się trasą - ul. Nowomiejska, Wały Piastowskie, Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie, Hucisko, Toruńska, Okopowa pod Urząd Wojewódzki. Zakończenie przewidywane jest około godz. 16.

W godz. 11-13 mogą wystąpić utrudnienia w funkcjonowaniu linii autobusowych i tramwajowych w kierunku od Bramy Oliwskiej - Plac Zebrań Ludowych do Centrum Gdańska.

Jaka jest sytuacja w Katowicach 20 marca 2024 r.

Z kolei w Katowicach utrudnienia mogą wystąpić w godz. 5 – 19 w rejonie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Ulice Jagiellońska, Reymonta i Ligonia będą całkowicie zablokowane, natomiast ruch na ulicy Francuskiej w rejonie przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jagiellońską będzie odbywał się cyklicznie.

Gdzie protesty w Poznaniu?

Policjanci z Poznania przekazali, że największych utrudnień należy spodziewać się na S5 i S11. Droga będzie nieprzejezdna od węzła Kościan - Północ aż do węzła Poznań – Ławica. Ponadto zjazd z autostrady A2 na węzłach Poznań – Zachód oraz Buk w obu kierunkach będzie niemożliwy. "Prosimy o zjazd z autostrady odpowiednio wcześniej i kierowanie się na alternatywne trasy objazdu" - zaapelowali policjanci.

Funkcjonariusze ze wszystkich komend miejskich apelują, jeśli to możliwe, o wcześniejsze zaplanowanie podróży z uwzględnieniem tras alternatywnych.

Informacje policji z 19 marca 2024 r.

W województwie śląskim protest rolników i myśliwych zaplanowany jest w godzinach od 5. do 19. wokół Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Protestujący zapowiadają m.in. blokadę ul. Jagiellońskiej. Dodatkowo blokowane mogą być zjazdy i wjazdy na węzłach A1 z DK46 i DK43 w okolicach Częstochowy oraz zjeździe na Mykanów.

W Gdańsku demonstracja odbędzie się w godz. 10-16. Spodziewane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz komunikacji miejskiej.

W województwie zachodniopomorskim blokady rolnicze odbywać się będą w większości powiatów, m.in. goleniowskim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim.

W Kielcach protestujący w siedmiu miejscach zablokują wjazd do miasta, natomiast w czwartek zaplanowano manifestację w centrum.

Od środowego ranka ciągniki i maszyny rolnicze mają zablokować autostradę A1 w miejscowości Kamieńsk w Łódzkiem. Utrudnień należy spodziewać się też na drodze krajowej nr 42 w okolicach Radomska i Przedborza oraz na ulicach tych miast.

KGP poinformowała, że środowe protesty rolników wymagają od policji zaangażowania znacznych sił dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Dodała, że funkcjonariusze drogówki zadbają, by kierowcy w jak najmniejszym stopniu odczuli utrudnienia.

Komenda Główna Policji przypomniała, że konstytucja gwarantuje każdemu obywatelowi możliwość organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich. Podkreśliła, że na środę zapowiedziano ponad 580 protestów z szacowanym udziałem blisko 70 tys. osób.

"Zabezpieczanie zgromadzeń publicznych jest jednym z ustawowych obowiązków nałożonych na policję, której celem zawsze jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz ochrona ich praw i wolności. Rolą policjantów jest dbanie, by wszelkiego rodzaju zgromadzenia odbywały się z poszanowaniem obowiązującego prawa, a w przypadku jego naruszenia – podjęcie stosownych działań" – zaznaczyła KGP.

W najbliższą środę zapowiedziano ponad 580 protestów, w których szacowany jest udział blisko 70 000 osób. To ogromne przedsięwzięcie, które wymaga ze strony Policji zaangażowania znacznych sił, by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.👮‍♂️

Solidarność o strajku 20 marca 2024 r.

Powodem rolniczych protestów, które odbędą się w środę w ponad 500 miejscach w kraju jest m.in. "Zielony Ład" i import rolno-spożywczy z Ukrainy - wyjaśnia rzecznik NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych Adrian Wawrzyniak. Blokady dróg spodziewane są we wszystkich województwach.

"Protesty będą w całym kraju, mamy już ponad 500 lokalizacji protestów rolniczych, nie ma najważniejszych, będą one w każdym województwie, będą to blokady miast wojewódzkich czy blokady tran szybkiego ruchu, będzie to pełne spektrum działań podejmowanych do tej pory. Będą one powtórzone, tylko w większej skali" - wyjaśnił rzecznik.

Organizatorami protestów są rolnicy - czy to organizacje rolnicze, czy sami rolnicy, którzy się zrzeszają i zgłaszają zgromadzenia. "Solidarność" RI też organizuje takie protesty - zaznaczył Wawrzyniak.

Postulaty protestujących są takie same jak wcześniej. Rolnicy protestują przeciwko "Zielonemu Ładowi", importowi produktów rolno-spożywczych z Ukrainy, ograniczaniem hodowli zwierząt w Polsce, "dramatycznej sytuacji" w rolnictwie. "Chcemy też wypłaty rekompensat i wsparcia rolników" - dodał.

W opinii rzecznika, zmiany w Zielonym Ładzie zaproponowane przez Komisję Europejską są "kosmetyczne". Są to działania na przeczekanie, na rozstrzygnięcie wyborów do Europarlamentu - mówił podkreślając, że "nie jest rozwiązania naszych problemów".

Rzecznik "Solidarności" RI przyznał, że same protesty nie rozwiążą problemów rolników, ale - jak zauważył - jednocześnie "są prowadzone rozmowy w ministerstwie, spotkania z premierem". Zaznaczył, że nie ma wyznaczonego kolejnego spotkania z premierem Tuskiem, ale rolnicy liczą, że jakieś "konkrety" pojawią się po rozmowach rolników z ministrem rolnictwa podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce lub po środowych protestach.

Ogólnopolski Strajk Generalny został wyznaczony na środę przez Radę Krajową NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność". Na zamieszczonej w sieci mapie protestu zaznaczono już ponad 400 punktów, z czego kilkanaście z nich na drogach dojazdowych do Warszawy.