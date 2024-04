Sensacyjny raport: Tylko 2% Polaków wierzy w redukcję emisji CO2, 80% popiera OZE, 56% atom

Rząd dofinansuje jak zatrudnisz emeryta na 3 lata. Do 2150 zł miesięcznie. Przez 2 lata (łącznie do 51 600 zł)

Rząd dofinansuje zatrudnienie emeryta (3-letnia umowa o pracę). Miesięcznie pracodawca otrzyma do około 2150 zł (poziom maksymalny to 50% pensji minimalnej). Okres dofinansowania: 2 lata. Przez ostatni rok zatrudnienia emeryta nie będzie dofinansowania. 51 600 zł to szacunkowy koszt rządowej dopłaty za cały okres dwóch lat do etatu emeryta (24 miesiące x 50% z 4300 zł).