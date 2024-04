445 zł dla rolnika – tyle zwrotu podatku za 2024 r. średnio dostaną. Sprawdź, co zrobić i kiedy wpłynie na konto.

Zgodnie z komunikatem GUS, cena żyta za 11 kwartałów poprzedzających IV kwartał 2023 r. jest wyższa o 21 proc. niż w poprzednim roku. W konsekwencji wysokość podatku rolnego znacząco wzrosła. Jednak rolnicy dostaną częściowy zwrot zapłaconego podatku.

Rolnicy otrzymają zwrot podatku za 2024 r.

Opublikowano projekt ustawy, na mocy której rolnikom zostanie zwrócona część podatku rolnego za 2024 r. Na ten cel zostanie przeznaczone 292.900.000 zł.

Zwrot będzie przysługiwał podatnikom prowadzącym gospodarstwo rolne i będącym mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem. Nie otrzymają go właściciele użytków rolnych, których obszar nie przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowego, ani duzi przedsiębiorcy rolni, czyli tacy, którzy zatrudniają co najmniej 250 pracowników i których roczny obrót wynosi co najmniej równowartość w złotych 50.000.000 euro, lub roczna suma bilansowa wynosi co najmniej równowartość w złotych 43.000.000 euro.

REKLAMA

Jak otrzymać zwrot podatku rolnego za 2024 r.?

Będzie przyznawał go w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta zgodnie z właściwością do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. Jednak aby decyzja mogła zostać wydana, podatnik musi złożyć odpowiedni wniosek. Należy złożyć go w okresie od 2 do 31 maja 2024 r.

Wysokość zwrotu będzie równa kwocie stanowiącej iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych gruntów stanowiących podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego za 2024 r. oraz różnicy między ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2024 r. oraz ceną skupu żyta przyjętą przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2023 r. Średni zwrot na gospodarstwo ma wynosić 444,81 zł.

Ile podatku rolnego trzeba zapłacić za 2024 r.?

W 2024 r. podatek rolny miał wynieść od 1 ha:

- przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 224,075 zł;

- pozostałych gruntów — 448,15 zł.



Jednak ze względu na trudną sytuację w rolnictwie MRiRW postanowiło pozostawić wysokość podatku rolnego na poziomie z 2023 r., czyli od 1 ha:

- przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych — 185,125 zł;

- pozostałych gruntów — 370,25 zł.



Podatek rolny jest płatny w czterech ratach. Możliwe jest również opłacenie całości jednorazowo. Częściowy zwrot podatku rolnego nastąpi w formie:

- kompensaty części podatku przypadającej do zapłaty czwartej racie, której płatność przypada do 15 listopada 2024 r., lub

- zwrotu części podatku rolnego w całości zapłaconego do dnia złożenia wniosku, który to zwrot będzie następował bez zbędnej zwłoki.