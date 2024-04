Prawie 2,5 mln złotych – to minimalne wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorców tworzących miejsca pracy. Ruszyła druga edycja programu. Potrwa do 2029 r.

Ruszyła druga edycja Programu Szwajcarskiego. Potrwa do 2029 r. Mogą brać w niej udział przedsiębiorcy, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP, jako motorów innowacyjności i tworzenia miejsc pracy.

MŚP to motory innowacyjności i tworzenia miejsc pracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy nazywany też Funduszami Szwajcarskimi, czy Programem Szwajcarskim, to program, który rozpoczął swoją działalność na podstawie uzgodnień poczynionych pomiędzy Szwajcarią a Unią Europejską oraz z Polską. Pierwsza edycja programu rozpoczęła się w 2007 r., a zakończyła w 2017 r. Obecnie rozpoczęła się druga edycja, w ramach której od 22 kwietnia 2024 r. przyjmowane są wnioski o dofinansowanie. Potrwa ona aż do 2029 r. Fundusze przyznane Polsce przez Szwajcarię razem z wkładem krajowy tworzą budżet w wysokości 375,458 mln franków szwajcarskich, z czego 41,176 mln franków szwajcarskich jest przeznaczonych na Program Badań Naukowych i Innowacji. Jego celem zwiększenie potencjału naukowego i innowacyjności polskich jednostek badawczych, uczelni i przedsiębiorstw (z naciskiem na MŚP jako motory innowacyjności i tworzenia miejsc pracy) poprzez ułatwienie współpracy w zakresie badań naukowych i innowacji z partnerami szwajcarskimi i innymi partnerami międzynarodowymi.

REKLAMA

Wsparcie dla młodych naukowców i kobiet w projektach

Obecnie trwają nabory w obszarze badań podstawowych i stosowanych, które rozpoczęły się 22 kwietnia i potrwają do 1 lipca 2024 r. do godziny 16. Każda z części programu ma innego operatora. Jednym z nich jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które odpowiada za realizację programu w obszarze badań stosowanych we współpracy ze szwajcarską agencją ds. innowacji – Innosuisse. Za drugą część programu Szwajcarska Narodowa Fundacja Nauki, której partnerem po stronie polskiej jest Narodowe Centrum Nauki.

Jak wynika z informacji podanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, program w zakresie badań stosowanych ma na celu osiągnięcie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego wzrostu gospodarczego poprzez rozwój wiedzy oparty na badaniach, a realizowane w jego ramach międzynarodowe projekty badawczo-rozwojowe powinny prowadzić do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w zakresie badań stosowanych oraz wspierać młodych naukowców i kobiety w projektach. Obszar tematyczny projektów nie jest ograniczony, jednak muszą one być składane przez konsorcja składające się z co najmniej jednego podmiotu polskiego i jednego podmiotu szwajcarskiego. W skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jedno przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce lub Szwajcarii. Dofinansowanie może pokryć do 100% kosztów kwalifikowalnych dla organizacji badawczych. Natomiast w przypadku przedsiębiorstw kwota dofinansowania będzie ustalana indywidualnie w zależności od wielkości firmy, rodzaju badań/rozwoju. Okres realizacji projektu wynosi od 24 do 36 miesięcy, a ostateczna data kwalifikowalności kosztów to 31 marca 2029 r.

Minimalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 2.242.400 złotych (dwa miliony dwieście czterdzieści dwa tysiące czterysta złotych) / 500 000 CHF (pięćset tysięcy CHF); maksymalna kwota wynosi 4.484.800 złotych (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych ) / 1 000 000 CHF (jeden milion CHF).