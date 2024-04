Chcesz potańczyć? 10.000 zł bezzwrotnego dofinansowania na organizację potańcówki czeka na chętnych. Bez wkładu własnego.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi uruchamia program Potańcówki Wiejskie. Można dostać 10.000 zł bezzwrotnego dofinansowania, bez wkładu własnego, ale trzeba nawiązać współpracę z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej.

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi uruchamia program Wiejskie Potańcówki

Już niedługo ruszy nabór wniosków w programie „Potańcówki Wiejskie”. Organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi (NIKiDW). Od 1 do 24 maja będzie można składać wnioski o dotację na projekty polegające na organizacji potańcówek na obszarach wiejskich. Będą mogły je składać:

- koła gospodyń wiejskich,

- ochotnicze straże pożarne,

- organizacje pozarządowe (inne niż wymienione powyżej).

Dofinansowanie przyznawane jest w formie bezzwrotnej dotacji do 10.000 złotych, a wkład własny nie jest wymagany. Całkowity budżet programu to 500.000 złotych. Wnioski można składać przez internet. Projekty, które uzyskają dofinansowanie, mają być zrealizowane w terminie od 15 lipca do 15 października 2024 r.

Celem programu jest przede wszystkim inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć związanych z kulturą mieszkańców obszarów wiejskich, ale także: inicjowanie oraz wspieranie przedsięwzięć, które dotyczą kultury mieszkańców obszarów wiejskich, wspieranie organizacji autonomicznych wydarzeń kulturalnych jakimi są Potańcówki Wiejskie rozumiane jako zabawy taneczne dla społeczności lokalnej, wspieranie zachowania i transmisji tradycyjnej kultury ludowej (w tym zwłaszcza muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary) oraz odrębności regionalnych i lokalnych, szczególnie wśród mieszkańców młodego pokolenia, popularyzowanie wiedzy na temat kultury mieszkańców obszarów wiejskich, współpraca z organizacjami, instytucjami oraz jednostkami, których zakres działania obejmuje problematykę obszarów wiejskich, wzmacnianie współpracy organizacji, instytucji i jednostek w ramach wspólnoty lokalnej, wzmacnianie zaangażowania społeczności lokalnej w działania służące transmisji i promocji własnych tradycji, wzmacnianie roli mistrzów tradycji w kształtowaniu tożsamości kulturowej danej wspólnoty lokalnej, wspieranie aktywności na obszarach wiejskich.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie

Lokalność to w rozumieniu tego programu miejscowe tradycje charakterystyczne dla danej wspólnoty kulturowej, regionu/subregionu etnograficznego lub grupy etnograficznej, która organizuje potańcówkę. Co istotne, warunkiem jest nawiązanie współpracy z wykonawcami tradycyjnej muzyki danej społeczności lokalnej, w odniesieniu do miejsca realizacji potańcówki. Dodatkowo, przy realizacji zadania rekomendowane jest podkreślenie roli lokalnej gwary oraz strojów ludowych. Program zakłada również wspieranie działań na rzecz zachowania i upowszechniania tradycyjnej kultury ludowej, w tym muzyki, tańca, śpiewu, folkloru słowno-muzycznego, strojów i gwary.