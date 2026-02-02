Czy 2 luty to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]
Czy 2 luty to święto nakazane i trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane przez kościół katolicki w 2026 roku to w sumie 9 dni w roku. Obecność na mszy świętej w święto nakazane jest obowiązkowa. Czy można pójść do kościoła dzień wcześniej? Jakie są święta nakazane? Oto lista.
- Nakazane święta kościelne 2026
- Święto nakazane – uczestnictwo także dzień przed
- Jakie są święta nakazane w 2026 roku?
- Czy 2 lutego 2026 r. trzeba iść do kościoła?
Nakazane święta kościelne 2026
Nakazane święta kościelne wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Kan. 1246 – § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.
Powyższa lista świąt nakazanych obowiązywała do 29 listopada 2003 roku. Od 30 listopada 2003 roku świętami, na podstawie Dekretu dla Polski, Prot. 1784/01/L z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącego nie obchodzenia pewnych uroczystości jako świąt nakazanych, nakazanymi nie są już:
- Świętego Józefa - 19 marca
- Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
- Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia
Zamiast 12 świąt nakazanych w roku w Kościele Katolickim obowiązuje obecnie 9 świąt obowiązkowych.
Zgodnie z wyżej zacytowanym kanonem 1246 obowiązkowe jest również uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Każda niedziela w roku jest dniem świątecznym, a jej opuszczenie stanowi grzech ciężki. Sakrament Eucharystii można przyjąć dopiero po spowiedzi (sakrament pokuty).
Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.
Święto nakazane – uczestnictwo także dzień przed
Co ciekawe, za spełnienie obowiązku uczestnictwa w kościele w święto nakazane lub niedzielę uważa się uczestnictwo we mszy świętej wieczorem dnia poprzedniego.
Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.
Jakie są święta nakazane w 2026 roku?
Czy 2 lutego czyli Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej) to święto nakazane? Biorąc pod uwagę wyliczenie z Kodeksu Prawa Kanonicznego, oto wykaz kościelnych świąt nakazanych w 2026 roku:
- 1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki
- 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
- 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
- 14 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie Pańskie
- 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
- 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)
- 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
- 25 grudnia (czwartek) – Narodzenie Pańskie
Czy 2 lutego 2026 r. trzeba iść do kościoła?
Biorąc pod uwagę powyższą listę świąt nakazanych, nie. W dniu 2 lutego mamy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Uczestnictwo w tym dniu na mszy świętej nie jest obowiązkowe.
Kan. 1246, 1247, 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego
