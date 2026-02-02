REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Czy 2 luty to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]

Czy 2 luty to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 lutego 2026, 10:20
Emilia Panufnik
obowiązkowe święta kościelne 2026 nakazane
Czy 2 lutego trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 2 luty to święto nakazane i trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane przez kościół katolicki w 2026 roku to w sumie 9 dni w roku. Obecność na mszy świętej w święto nakazane jest obowiązkowa. Czy można pójść do kościoła dzień wcześniej? Jakie są święta nakazane? Oto lista.

Nakazane święta kościelne 2026

Nakazane święta kościelne wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

REKLAMA

REKLAMA

Kan. 1246 – § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.

Powyższa lista świąt nakazanych obowiązywała do 29 listopada 2003 roku. Od 30 listopada 2003 roku świętami, na podstawie Dekretu dla Polski, Prot. 1784/01/L z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącego nie obchodzenia pewnych uroczystości jako świąt nakazanych, nakazanymi nie są już:

  1. Świętego Józefa - 19 marca
  2. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca
  3. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia

Zamiast 12 świąt nakazanych w roku w Kościele Katolickim obowiązuje obecnie 9 świąt obowiązkowych. 

Zgodnie z wyżej zacytowanym kanonem 1246 obowiązkowe jest również uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Każda niedziela w roku jest dniem świątecznym, a jej opuszczenie stanowi grzech ciężki. Sakrament Eucharystii można przyjąć dopiero po spowiedzi (sakrament pokuty).

REKLAMA

Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Święto nakazane – uczestnictwo także dzień przed

Co ciekawe, za spełnienie obowiązku uczestnictwa w kościele w święto nakazane lub niedzielę uważa się uczestnictwo we mszy świętej wieczorem dnia poprzedniego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Jakie są święta nakazane w 2026 roku?

Czy 2 lutego czyli Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej) to święto nakazane? Biorąc pod uwagę wyliczenie z Kodeksu Prawa Kanonicznego, oto wykaz kościelnych świąt nakazanych w 2026 roku:

  • 1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki
  • 6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)
  • 5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc
  • 14 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie Pańskie
  • 24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)
  • 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)
  • 15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
  • 1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych
  • 25 grudnia (czwartek) – Narodzenie Pańskie
Zobacz również:

Czy 2 lutego 2026 r. trzeba iść do kościoła?

Biorąc pod uwagę powyższą listę świąt nakazanych, nie. W dniu 2 lutego mamy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Uczestnictwo w tym dniu na mszy świętej nie jest obowiązkowe.

Podstawa prawna

Kan. 1246, 1247, 1248 Kodeksu Prawa Kanonicznego

Powiązane
Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]
Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]
Luty 2026: darmowy kalendarz do druku [PDF]
Luty 2026: darmowy kalendarz do druku [PDF]
11 listopada. Święto Niepodległości - najważniejsze informacje
11 listopada. Święto Niepodległości - najważniejsze informacje
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Prezydent zdecyduje o sytuacji milinów osób żyjących na wsiach. Chodzi o duże pieniądze i pomoc z funduszu
02 lut 2026

Rolnicy mówią dość! A co na to Prezydent? Autorzy petycji skierowanej do Prezydenta RP domagają się pilnej nowelizacji ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Ich zdaniem obecne przepisy niesprawiedliwie ograniczają wysokość rekompensat dla rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za dostarczone produkty rolne. Proponują usunięcie przepisów wiążących wypłaty z unijnymi limitami pomocy de minimis.
Jak udokumentować staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia?
02 lut 2026

Już ponad miesiąc obowiązują nowe przepisy dotyczące stażu pracy. ZUS jest zasypany wnioskami o zaświadczenie potwierdzające okresy ubezpieczenia, ale w tysiącach przypadków odmawia jego wydania. Jak udokumentować wyższy staż pracy, jeśli ZUS odmówi wydania zaświadczenia z powodu braku danych?
Od 1 lutego 2026 nie wpuszczą cię tam w nocy - sprawdź, co to za miejsce i czy zakaz dotyczy ciebie. Obowiązuje od 22:00 do 5:00
02 lut 2026

Lepiej sprawdź najnowsze wytyczne, bo od minionej niedzieli w jednym z najchętniej odwiedzanych regionów Polski obowiązują zupełnie nowe, surowe zasady. Władze postanowiły zamknąć dostęp w określonych godzinach, by chronić to, co najcenniejsze. Decyzja o tym zakazie poruszania się już jest wiążąca i dotyczy każdego. Gdzie nie wejdziesz nocą?
Co z kredytem po likwidacji WIBOR-u? Jak brak klauzul awaryjnych ujawnia konstrukcyjną wadę umów bankowych
02 lut 2026

Problem klauzul awaryjnych nie jest marginalny ani techniczny. Dotyczy samego rdzenia umowy kredytowej – sposobu ustalania ceny. Brak odniesienia do zaprzestania publikacji WIBOR-u należy traktować jako dowód na to, że mechanizm zmiennego oprocentowania nie został prawidłowo uzgodniony.

REKLAMA

Kredyty z WIBOR przed TSUE: dlaczego „sprawa jest zamknięta” to narracja, nie analiza
01 lut 2026

W polskiej debacie o WIBOR od miesięcy dominuje jedna wygodna konstrukcja: wskaźnik jest legalny, nadzorowany, kluczowy, a sądy wydały ponad 150 prawomocnych wyroków – więc nie ma o czym rozmawiać. Do tego dochodzi sugestia, że wyrok TSUE z 12 lutego 2026 r. „przywróci racjonalność” i potwierdzi tę linię. Problem polega na tym, że ta opowieść jest w dużej części komunikatem uspokajającym, a nie merytoryczną odpowiedzią na pytania, które w sporach konsumenckich są kluczowe: czy klauzula była przejrzysta, czy klient rozumiał mechanizm ceny, czy ryzyko zostało rzetelnie wyjaśnione i czy konstrukcja umowy nie przerzuca na konsumenta konsekwencji, których nie potrafił oszacować w chwili podpisania umowy. W prawie konsumenckim nie działa zasada „jest nadzór – jest świętość” ani „jest dużo wyroków – jest prawda”. Działa zasada transparentności. A transparentność w sprawach o WIBOR jest dokładnie tym, czego często zabrakło.
Zarabiasz pozując? Musisz zapłacić podatek. Organy podatkowe nie mają wątpliwości – nie można w tym wypadku stosować zwolnienia
01 lut 2026

Jak prawidłowo opodatkować uzyskany dochód? Odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest prosta. Dodatkowe wątpliwości pojawiają się w przypadku dochodów, które po spełnieniu określonych warunków mogą być objęte zwolnieniem od podatku. Dokonanie korzystnej interpretacji jest wówczas podwójnie kuszące.
To się zmieniło na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Stół, krzesło, klawiatura i oświetlenie - jakie warunki muszą spełniać?
01 lut 2026

Jakie wymagania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczą stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe? Choć od czasu znowelizowania obowiązujących w tym zakresie przepisów minęło już wiele czasu, pracodawcy nadal mają problemy z odpowiednim dostosowaniem stanowisk pracy do wynikających z przepisów wymagań.
Szkoły zawieszają zajęcia. Część dzieci nie wróci do szkoły 2 lutego 2026 r. „Chcemy w ten sposób zadbać o bezpieczeństwo uczniów”
02 lut 2026

Ze względu na trudną sytuację pogodową, która ma obecnie miejsce w wielu częściach kraju (co przekłada się również na trudne warunki komunikacyjne) – w ubiegłym tygodniu, ok. 600 szkół w kilku województwach w kraju, zdecydowało się na odwołanie z tego powodu zajęć lekcyjnych. Prognozy na rozpoczynający się tydzień, nie są jednak bardziej optymistyczne, a w niektórych powiatach ogłoszono zawieszenie zajęć od 2 lutego 2026 r. W jakich okolicznościach – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – szkoła może zostać zamknięta z powodu niskich temperatur lub intensywnych opadów śniegu?

REKLAMA

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026: ile (stawka), jak uzyskać, jaki jest limit? Od 2 lutego można składać wnioski
30 sty 2026

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że od 2 lutego do 2 marca 2026 r. rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku zwrot podatku akcyzowego został ustalony w wysokości 1,48 zł do litra zakupionego oleju napędowego.
Zapłacę, gdy najpierw zapłaci mój dłużnik! Zasady w czasach zamętu
01 lut 2026

W jednej ze spraw dłużnik - poważne przedsiębiorstwo sektora budowlanego - wystąpił z zawezwaniem do próby ugodowej o treści: "Zapłacę - gdy najpierw zapłaci mój dłużnik!" Czy to dobry pomysł?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA