Czy 2 luty to święto obowiązkowe? Wszystkie święta nakazane w 2026 r. [LISTA]

Czy 2 luty to święto nakazane i trzeba iść do kościoła? Wszystkie święta nakazane przez kościół katolicki w 2026 roku to w sumie 9 dni w roku. Obecność na mszy świętej w święto nakazane jest obowiązkowa. Czy można pójść do kościoła dzień wcześniej? Jakie są święta nakazane? Oto lista.

Nakazane święta kościelne 2026

Nakazane święta kościelne wynikają z Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kan. 1246 – § 1. Niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych.

Powyższa lista świąt nakazanych obowiązywała do 29 listopada 2003 roku. Od 30 listopada 2003 roku świętami, na podstawie Dekretu dla Polski, Prot. 1784/01/L z dnia 4 marca 2003 r. dotyczącego nie obchodzenia pewnych uroczystości jako świąt nakazanych, nakazanymi nie są już:

Świętego Józefa - 19 marca Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 29 czerwca Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia

Zamiast 12 świąt nakazanych w roku w Kościele Katolickim obowiązuje obecnie 9 świąt obowiązkowych.

Zgodnie z wyżej zacytowanym kanonem 1246 obowiązkowe jest również uczestnictwo we mszy świętej niedzielnej. Każda niedziela w roku jest dniem świątecznym, a jej opuszczenie stanowi grzech ciężki. Sakrament Eucharystii można przyjąć dopiero po spowiedzi (sakrament pokuty).

Kan. 1247 – W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane, wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego.

Święto nakazane – uczestnictwo także dzień przed

Co ciekawe, za spełnienie obowiązku uczestnictwa w kościele w święto nakazane lub niedzielę uważa się uczestnictwo we mszy świętej wieczorem dnia poprzedniego.

Kan. 1248 – § 1. Nakazowi uczestniczenia we Mszy świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego.

Jakie są święta nakazane w 2026 roku?

Czy 2 lutego czyli Ofiarowanie Pańskie (Matki Bożej Gromnicznej) to święto nakazane? Biorąc pod uwagę wyliczenie z Kodeksu Prawa Kanonicznego, oto wykaz kościelnych świąt nakazanych w 2026 roku:

1 stycznia (czwartek) - Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia (wtorek) - Trzech Króli (Objawienie Pańskie)

5 kwietnia (niedziela) - Wielkanoc

14 maja (czwartek) - Wniebowstąpienie Pańskie

24 maja (niedziela) - Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało (Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa)

15 sierpnia (piątek) - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada (sobota) - Wszystkich Świętych

25 grudnia (czwartek) – Narodzenie Pańskie

Czy 2 lutego 2026 r. trzeba iść do kościoła?

Biorąc pod uwagę powyższą listę świąt nakazanych, nie. W dniu 2 lutego mamy Święto Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej). Uczestnictwo w tym dniu na mszy świętej nie jest obowiązkowe.