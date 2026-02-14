REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Wiadomości » Zasiłek pogrzebowy w 2026 roku: 7000 zł plus zasiłek celowy z pomocy społecznej w szczególnych sytuacjach. Jest też możliwość waloryzacji

Zasiłek pogrzebowy w 2026 roku: 7000 zł plus zasiłek celowy z pomocy społecznej w szczególnych sytuacjach. Jest też możliwość waloryzacji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
14 lutego 2026, 22:14
Zasiłek pogrzebowy od 2026 roku podwyżka do 7000 zł
Zasiłek pogrzebowy: od 2026 roku podwyżka do 7000 zł plus ew. dodatkowy zasiłek celowy. Waloryzacja dopiero, gdy inflacja przekroczy 5%
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W 1 stycznia 2026 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Celem tej nowelizacji jest podwyższenie zasiłku pogrzebowego z obecnych 4000 zł do 7000 zł. Ponadto nowe przepisy wprowadziły zasadę, że kwota tego zasiłku będzie podlegała waloryzacji, gdy inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5 proc.

rozwiń >

Zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie z ZUS-u na koszty pogrzebu

Zasiłek pogrzebowy, to jednorazowe świadczenie wypłacane rodzinie zmarłego z przeznaczeniem na zrekompensowanie koszów pogrzebu (pochówku). Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  wyjaśnia, że celem tego zasiłku jest pokrycie większości normalnych, typowych i powszechnie przyjętych kosztów pogrzebu.  Chodzi tu o te koszty, które mają związek z pochówkiem, a więc ze złożeniem ciała lub prochów do grobu. Na potrzeby określenia kosztów pogrzebu przyjmuje się, że sam pogrzeb to czynności, które trwają od chwili zgonu do momentu pochowania zwłok osoby zmarłej. 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  zauważa, że koszty pogrzebu mogą znacząco różnić się w zależności od regionu. W większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. Za zwykły pogrzeb obecnie w Polsce trzeba zapłacić minimum 8-10 tys. zł. 

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy w 2025 roku?

Aktualnie zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł. Wynika to z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251, z późn. zm.). Co istotne, kwota zasiłku pogrzebowego nie zmieniła się od 1 marca 2011 r. i dlatego obecnie kwota ta nie pozwala na pokrycie całości typowych, normalnych kosztów pogrzebu.

MRPiPS: Podwyżka zasiłku pogrzebowego do 7000 zł od 2026 roku

Z powyższych względów w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowano w 2024 r. projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (i kilku innych ustaw), podwyższający zasiłek pogrzebowy do 7000 zł. Pierwotnie zakładano wejście w życie podwyższonego zasiłku jeszcze w 2024 roku. Ale wskutek problemów budżetowych na takie rozwiązanie nie zgadzał się Minister Finansów. Ostatecznie MRPiPS ustąpiło i ostateczne przsunięto podwyżkę zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł na 1 stycznia 2026 r.

Co ciekawe w Ocenie Skutków Regulacji tego projektu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazywało, że "Proponowana wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, mimo podwyższenia jej o 75%, nadal może nie sfinansować kosztów pogrzebu, szczególnie w dużych miastach. Jednakże, jak wskazano wyżej, nie stoi to w sprzeczności z celem zasiłku pogrzebowego, którym jest zabezpieczenie w określonym stopniu wydatków związanych z pogrzebem." A więc MRPiPS zdaje sobie sprawę, że zasiłek pogrzebowy w kwocie 7000 zł nie pokryje już teraz w wielu przypadkach rzeczywistych kosztów pogrzebu.

7000 zł zasiłku pogrzebowego także dla rolników, żołnierzy, służb mundurowych

Wysokość zasiłku pogrzebowego ustalona w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ma zastosowanie także do wysokości wypłat zasiłków pogrzebowych przysługujących m.in. na podstawie następujących ustaw:
- z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1100, z późn. zm.),
- z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2024 r. poz. 90), 
- z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2024 r. poz. 242),
- z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r. poz. 1280, z późn. zm.).

Omawiana nowelizacja przewiduje podwyższenie zasiłku pogrzebowego do wysokości 7000 zł także żołnierzom i funkcjonariuszom na podstawie ustaw dotyczących tych służb mundurowych. Stąd nowelizacja wprowadza stosowne zmiany w
- ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
- ustawie z dnia 12 października 1990 r. o  Straży Granicznej, 
- ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o  Państwowej Straży Pożarnej, 
- ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu,
- ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
- ustawie z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
- ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej,
- ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa,
- ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej,
- ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

REKLAMA

Waloryzacja zasiłku pogrzebowego

Pierwotnie omawiana nowelizacja miała wprowadzić zasadę corocznej (automatycznej) waloryzacji zasiłku pogrzebowego od dnia 1 marca (tak jak w przypadku emerytur i rent), przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych (potocznie: wskaźnik inflacji) ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja kwoty zasiłku pogrzebowego miała być (zgodnie z pierwotnymi założeniami omawianego projektu) przeprowadzona w 2027 roku. 

Natomiast w ostatecznej wersji nowelizacji przyjęto, że kwota zasiłku pogrzebowego podlega waloryzacji od dnia 1 marca, jeżeli wskaźnik waloryzacji zasiłku pogrzebowego jest wyższy niż 105. Wskaźnikiem waloryzacji zasiłku pogrzebowego jest średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a.

A więc waloryzacja zasiłku pogrzebowego zajdzie tylko wtedy, gdy jeżeli średnioroczna inflacja za poprzedni rok przekroczy 5%. Zatem trudno przypuszczać, że zasiłek pogrzebowy wzrośnie od 2027 roku, bo nic nie wskazuje, że w 2026 roku inflacja przekroczy te 5%.
Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty zasiłku pogrzebowego przez wskaźnik waloryzacji zasiłku pogrzebowego podzielony przez 100. Wysokość zasiłku pogrzebowego ustalanego w ww. sposób zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Dodatkowy zasiłek celowy z pomocy społecznej na koszty związane z pogrzebem. W jakich sytuacjach?

Omawiana nowelizacja doprecyzowuje obecne zasady przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej. Stąd zmiana ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, z późn. zm.).

Zasiłek celowy jest przyznawany przez gminy w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej a także w przypadku poniesienia strat w wyniku zdarzenia losowego. W szczególności zasiłek celowy może być przeznaczony na sfinansowanie wyrobów medycznych, leczenia, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Omawiana nowelizacja uszczegółowia od 1 stycznia 2026 r. przesłankę przyznawania obecnie funkcjonującego  zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia, jakim jest pogrzeb (art. 6 omawianej nowelizacji). Po wejściu w życie nowelizacji zasiłek celowy z gminy, będzie mógł być przeznaczony:
- na pokrycie kosztów pogrzebu osobie, która pokryła koszty pogrzebu, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy 
albo 
- jeśli osoba, która pokryła koszty pogrzebu jest uprawniona do zasiłku pogrzebowego i poniosła w związku z pogrzebem nadzwyczajne koszty, trudne do przewidzenia, niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego

Odnośnie tej drugiej sytuacji MRPiPS wskazuje, że czasem powstają nietypowe, trudne do przewidzenia koszty pogrzebu, które są niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego i innych źródeł przysługujących w związku ze śmiercią zmarłego (np. ze środków na rachunku oszczędnościowym zmarłego, ubezpieczenia). Można zaliczyć do nich choćby koszty transportu zwłok z odległego miejsca (np. z zagranicy, minimalny koszt z reguły wynosi ok. 6-7 tys. zł) czy dłuższego przechowywania zwłok w chłodni.

W pierwszych wersjach omawianego projektu MRPiPS proponowało określenie, że zasiłek ten będzie przysługiwał w kwocie do 2000 zł. Ale ostatecznie zrezygnowano z podawania w przepisach konkretnej kwoty. To ważne, bo żadne przepisy nie określają wprost wysokości zasiłku celowego. Wysokość zasiłku celowego zależy od konkretnej sytuacji osoby potrzebującej wsparcia i możliwości finansowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ostatecznie omawiana nowelizacja dodała do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nowy zasiłek celowy na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu, obok już istniejącego zasiłku celowego, który może być przyznany na pokrycie kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu będzie mógł być przyznany osobie, która pokrywa koszty pogrzebu, jeżeli:
1) po osobie zmarłej nie będzie przysługiwał zasiłek pogrzebowy albo
2) koszty związane z pogrzebem będą nadzwyczajne, trudne do przewidzenia i niemożliwe do pokrycia z kwoty zasiłku pogrzebowego.

Zasiłek ten w przeciwieństwie do klasycznego zasiłku celowego z systemu pomocy społecznej będzie przyznawany niezależnie od dochodu. Zasiłek będzie przyznawany pod warunkiem zwrotu przez osobę, której przyznano ten zasiłek, części albo całości kwoty zasiłku jeżeli:
1) tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego, albo
2) z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą.

Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami:

1) zasiłku celowego na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu nie przyznaje się, jeżeli po osobie zmarłej wypłacono świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego.

2) Przyznanie zasiłku celowego na pokrycie uzasadnionych i udokumentowanych kosztów pogrzebu może nastąpić po przedłożeniu przez osobę ubiegającą się o zasiłek:
a) odpisu skróconego aktu zgonu albo odpisu zupełnego aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo zaświadczenia lekarza lub położnej, że dziecko urodziło się martwe;
b) dokumentu potwierdzającego koszty pogrzebu, a jeżeli rachunki zostały złożone w banku lub Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – kopie rachunków, potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem;
c) oświadczenia o pokryciu kosztów pogrzebu albo o zobowiązaniu się do ich pokrycia, w całości albo w części;
d) oświadczenia, że po osobie zmarłej nie wypłacono świadczenia od innej instytucji lub osoby oraz że zmarły członek rodziny nie posiadał środków finansowych pozwalających na pokrycie zwiększonych kosztów pogrzebu;
e) zobowiązania się osoby ubiegającej się o zasiłek do zwrotu części albo całości kwoty zasiłku:
- jeżeli tej osobie zostanie wypłacone po osobie zmarłej świadczenie od innej instytucji lub osoby, z wyłączeniem zasiłku pogrzebowego,
- z masy spadkowej, jeżeli osoba ta jest spadkobiercą;
f) informacji o numerze posiadanego rachunku bankowego, jeżeli wypłata zasiłku ma być dokonana na rachunek bankowy.

Oświadczenia, o których mowa w pkt c) i d), składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie zawiera w nim klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w uzasadnieniu projektu tej nowelizacji wskazywało, że na podstawie ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2023 poz. 887 i 1688), obowiązek pochowania zwłok spoczywa na gminie, na terenie której nastąpił zgon. Jeśli osoba zmarła nie miała rodziny lub była bezdomna, to właśnie gmina, w której doszło do zgonu, jest odpowiedzialna za organizację pogrzebu i pokrycie związanych z nim kosztów. Zgodnie z art. 10 ust. 3 powołanej ustawy w sytuacji, gdy krewni osoby zmarłej jej nie pochowają, ciężar realizacji tego zadania przenosi się na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Tak więc na gminie spoczywa obowiązek pochowania zmarłego w odróżnieniu od prawa do pochowania zmarłego, które przysługuje jego bliskim, a jedyną przesłanką, która powoduje przesunięcie na gminę obowiązku sprawienia pochówku, jest brak wypełnienia tego zadania przez krewnych zmarłego. Nie ma znaczenia, dlaczego nie podjęli się oni organizacji pogrzebu. 

Sprawienie pogrzebu jest jednym ze świadczeń niepieniężnych pomocy społecznej, a obowiązek organizacji pochówku, w tym osób bezdomnych, jest zadaniem własnym gminy. Jednakże aktualizuje się ono dopiero gdy z prawa do pochówku zmarłego nie skorzystają krewni, małżonek ani powinowaci jak też brak jest osób, które dobrowolnie zobowiązały się do dokonania pochówku. Postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  dotyczące obowiązku organizacji pogrzebu przez gminę należy interpretować zgodnie z zasadami i celami pomocy społecznej, zwłaszcza z uwzględnieniem zasady subsydiarności, co oznacza, że na gminie ciąży obowiązek sprawienia pogrzebu tylko wtedy, gdy obowiązku tego nie może wykonać rodzina. Natomiast, w sytuacji braku dostatecznych środków na organizację pogrzebu zmarłemu, przez osobę bliską zastosowanie znajduje przepis art. 39 ustawy o pomocy społecznej, umożliwiający wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pogrzebu. Tak więc gmina jest już obecnie systemowo włączona w proces zarówno finansowania zasiłku celowego na koszty pogrzebu jak i finansowania kosztu pogrzebu. 

W przypadku, gdy osoba zmarła nie była osobą podlegającą ubezpieczeniom społecznym, zaopatrzeniu emerytalnemu, osobą pobierającą emeryturę lub rentę (lub członkiem ich rodzin), osobą, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania, osobą pobierającą zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński  lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. W takiej sytuacji bardzo prawdopodobne jest, że koszt pogrzebu będzie poniesiony wyłącznie przez gminę. 

Ministerstwo podkreśla, że zasiłek celowy nie ma charakteru roszczeniowego i jest przyznawany w ramach uznania administracyjnego zarówno w zakresie przyznania prawa jak i wysokości kwoty. Projektowane rozwiązanie umożliwi gminom przyznanie zasiłku z tego tytułu zarówno osobom spełniającym kryterium dochodowe, jak i go nie spełniającym, tzn. osobom samotnie gospodarującym lub osobom w rodzinie. Gminy będą realizowały to zadanie w ramach posiadanych środków finansowych na ten cel.

Od 1 stycznia 2026 r. zmieniły się także przepisy dot. formalności związanych z uzyskiwaniem i wypłatą zasiłku pogrzebowego. Te nowe przepisy zostały dokładnie opisane w poniższym artykule:

Zobacz również:

Kiedy nowelizacja weszła w życie

Sejm uchwalił tę nowelizację 9 maja 2025 r. a 14 maja 2025 r. tę nowelizację zaakceptował bez poprawek Senat. Podpis Prezydenta RP został złożony pod tą ustawą 30 maja 2025 r. a 3 czerwca br została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. Termin wejścia w życie tej nowelizacji to 1 stycznia 2026 r. z wyjątkiem przepisu dotyczącego automatyzacji decyzji (art. 1 pkt 2), który zaczął obowiązywać od dnia następującego po dniu ogłoszenia.

Podstawa prawna: Ustawa z 9 maja 2025 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw - Dziennik Ustaw 2025 r. poz. 718.

Źródło: Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 1172) - przebieg procedury legislacyjnej w Sejmie.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jak uzyskać polskie obywatelstwo poprzez naturalizację w 2026 r. – poradnik dla imigrantów
14 lut 2026

Według danych MSWiA liczba polskich obywatelstw nadanych cudzoziemcom wzrasta z każdym rokiem. W roku 2024 nadano je 16 647 osobom (w porównaniu: w roku 2023 było to 12 166 osób). Jak krok po kroku przejść proces naturalizacji, czyli uznania za obywatela polskiego w 2026 r.? Kto może ubiegać się o obywatelstwo, jakie warunki trzeba spełnić, jakie dokumenty przygotować oraz jak wygląda procedura?
Kominki i piece na drewno zalecane w Poradniku Bezpieczeństwa MSWiA i MON na sytuacje kryzysowe. Czy zmieni się prawo co do stosowania urządzeń grzewczych na paliwa stałe?
14 lut 2026

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej wydało niedawno Poradnik Bezpieczeństwa. Publikacja dotarła do wszystkich domów i mieszkań w Polsce i od razu stała się przedmiotem analiz i debaty ale też krytyki, kpin, i żartów. Nie będziemy znęcać się nad wyrwanymi z kontekstu fragmentami Poradnika ale spróbujemy przeanalizować jak jego zapisy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego można odnieść do takich urządzeń grzewczych na drewno, jakimi są kominki i piece.
W tym roku, zmiana czasu zimowego na letni, zaskoczy nas szybciej niż w roku ubiegłym. Czy tym razem, zegarki przestawimy po raz ostatni i czy osoby pracujące w noc zmiany czasu otrzymają niższe wynagrodzenia? [czas letni 2026]
14 lut 2026

Już niebawem czeka nas kolejna zmiana czasu – tym razem z zimowego, na czas letni. W tym roku, przypada ona szybciej, niż w roku ubiegłym. W noc zmiany czasu, będziemy spali godzinę krócej, ale zyskamy dłuższe popołudnia z naturalnym światłem. W związku z trwającą od kilku lat (zarówno na szczeblu krajowym, jak i UE) ożywioną dyskusją na temat likwidacji dwukrotnych zmian czasu w ciągu roku – wiele osób zadaje sobie pytanie, czy to tym razem, przestawimy zegarki po raz ostatni? Zmiana czasu zimowego na letni, nie bez znaczenia pozostaje również dla wynagrodzenia osób pracujących w momencie, kiedy jest ona dokonywana.
Uproszczone zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy – Sejm uchwalił ustawę
13 lut 2026

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa upraszcza zasady składania wniosków o zasiłek opiekuńczy.

REKLAMA

Ta kwota rośnie ze 100 zł do 240 zł i będzie corocznie waloryzowana - Prezydent podpisał, a zmiany dotyczą wszystkich
13 lut 2026

Ustawowo określona kwota wynosiła dotychczas 100 zł. Dzięki nowelizacji, którą Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał 12 lutego 2026 r., zamiast 100 zł kwota będzie wynosić dokładnie 240,30 zł w 2026 roku i będzie corocznie waloryzowana. O jaką kwotę chodzi? Wyjaśniamy.
Wypowiedzenie Konkordatu, aby Polska „odzyskała suwerenność” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego – Sejm rozpatrzy wniosek w sprawie rozwiązania umowy ze Stolicą Apostolską
14 lut 2026

„Przywrócenie polskiemu państwu suwerenności” w zakresie edukacji dzieci, dysponowania funduszami publicznymi i procesu wyborczego to najważniejsze powody, dla których 15 tys. osób podpisało się pod petycją w sprawie wypowiedzenia przez Polskę umowy międzynarodowej łączącej ją ze Stolicą Apostolską, czyli – Konkordatu. Fundacja będąca autorem petycji, złożyła ją w Sejmie w dniu 13 lutego 2026 r.
1665 zł od 1 października 2026 r. Świadczenia alimentacyjne z wyższym progiem
13 lut 2026

Od 1 października 2026 r. wzrośnie próg dochodowy dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego. To podwyżka, na którą czeka wielu rodziców i dzieci. Rząd kilka miesięcy temu zapowiadał coroczną waloryzację kryterium. Wciąż jednak obowiązują dotychczasowe przepisy, zgodnie z którymi wzrasta ono raz na trzy lata.
Nie dla żołnierza pozwolenie na broń - tak orzeka Naczelny Sąd Administracyjny
13 lut 2026

Naczelny Sąd Administracyjny wydał zaskakujący wyrok w sprawie pozwolenia na broń. Zawodowy żołnierz nie otrzymał pozwolenia na broń. Zdecydowała przeszłość kryminalna wnioskodawcy, chociaż oficjalnie nie figurował już w Krajowym Rejestrze Karnym, bo doszło do zatarcia skazania. Jednak Policja trzymała informacje w kartotece. Wyrok ma znaczenie dla wszystkich ubiegających się o pozwolenie na broń.

REKLAMA

Zmiany jakich nie było w rzeczach znalezionych. Prezydent 12 lutego 2026 r. podpisał ustawę
13 lut 2026

Koniec z bieganiem do urzędu z każdym znalezionym pieniądzem i absurdami biurokratycznymi. Sejm właśnie uchwalił totalną przebudowę przepisów o rzeczach znalezionych a Prezydent podpisał ustawę. Od 2026 roku limity rosną, a procedury mają być prostsze – zwłaszcza dla uczciwych znalazców, którzy w końcu będą mogli legalnie wzbogacić się o wyższą gotówkę. Jaką i na jakich zasadach?
Waloryzacja emerytur i rent. Czy konieczny jest wniosek o podwyżkę świadczenia?
13 lut 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje wypłacane świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki. Od 1 marca 2026 roku świadczenia wzrosną o 5,3 procent. Czy świadczeniobiorcy powinni składać wnioski o podwyżkę świadczeń?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA